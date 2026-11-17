بررسی دلایل شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و تأثیر جنگ ۴۰ روزه علیه ایران بر نتایج نهایی و وضعیت فعلی دونالد ترامپ.

در صبح روز پنجم نوامبر، با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان شخصی دونالد ترامپ در هفته‌های پایانی، جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده با شکستی تاریخی و سنگین روبرو شدند. هنوز نتایج نهایی اعلام نشده بود که این واقعیت قطعی به نظر می‌رسید دموکرات‌ها اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس سنا و نمایندگان را تصاحب می‌کنند و کنترل قوه مجریه را در اکثریت ایالت‌ها نیز در دست خواهند گرفت. این نتیجه‌گیری همزمان با شروع دوره جدیدی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی برای کاخ سفید بود.

تحلیل علل شکست جمهوری‌خواهان

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، تنها یک روز پس از این شکست انتخابی، یادداشتی مفصل در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. وی دلیل اصلی این ناکامی را جنگی دانست که در اوایل سال ۲۰۲۶ علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده بود. ترامپ نیز سرانجام، هرچند با اکراه و به‌طور ضمنی، به این موضوع اذعان کرد. این جنگ که اکنون با عنوان "جنگ ۴۰روزه" شناخته می‌شود، هدف سرنگونی نظام یا متوقف‌کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران را در بر می‌گرفت که هیچ‌کدام محقق نشدند.

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از دیدگاه تحلیلگران، تاب‌آوری و مقاومت ایران نوعی پیروزی برای این کشور محسوب می‌شود که اکنون بیش از هر زمان دیگری در خاورمیانه از نفوذ برخوردار است. ایران با استفاده از دکترین دفاع نامتقارن، قلب اقتصاد آمریکا را با ابزار قیمت نفت هدف قرار داد. مسدود‌کردن تنگه هرمز در روزهای نخست جنگ، که سالانه نزدیک به یک‌چهارم مصرف جهانی نفت از آن عبور می‌کند، پیامدهای فوری و شدیدی برای بازارهای جهانی داشت.

تأثیرات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها

پیامد مستقیم اختلال در تنگه هرمز، روند صعودی و مستمر قیمت هر بشکه نفت بود. در اوایل ماه نوامبر، قیمت بنزین در ایالات متحده همچنان ۴۰ درصد بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ بود. این شرایط اقتصادی سخت، تأثیر مستقیمی بر رأی‌دهندگان داشت و نارضایتی عمومی را تشدید کرد. مقام‌های ارشد ایرانی در مقاله‌ای برای واشینگتن‌پست در ماه اکتبر، راهبرد خود را تشدید حملات برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت و تحمیل شکست به دونالد ترامپ توصیف کرده بودند.

این راهبرد با موفقیت همراه شد و نشان داد که تحریم‌های اقتصادی توانایی مقابله با قدرت اقتصادی ایران را ندارند. حملات تلافی‌جویانه ایران علیه متحدان آمریکا در خلیج فارس و حملات جنبش انصارالله به عربستان سعودی نیز نشان داد که واشینگتن قادر به کنترل وضعیت منطقه‌ای نبوده است. این شکست‌های پیاپی، اعتماد به توانایی نظامی آمریکا را به شدت کاهش داد.

آینده سیاسی و وضعیت اردک لنگ

دونالد ترامپ اکنون در موقعیت "اردک لنگ" قرار گرفته است. این اصطلاح به رئیس‌جمهوری اطلاق می‌شود که قدرت و نفوذ سیاسی او، به‌ویژه پس از از‌دست‌دادن حمایت اکثریت پارلمان، به‌شدت کاهش یافته است. مخالفان دموکرات در کنگره تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا ادامه دوران ریاست‌جمهوری‌اش را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو کنند. این وضعیت سیاسی جدید، معادلات قدرت را در واشینگتن تغییر داده است.

با این حال، ترامپ در حوزه جنگ و مسائل نظامی همچنان از مهم‌ترین اختیارات و ابزارهای تصمیم‌گیری برخوردار است. پرسش اساسی این است که آیا وی درصدد انتقام‌گیری برخواهد آمد یا مسیر مصالحه را برای پایان دادن به محاصره تنگه هرمز و جلوگیری از فاجعه اقتصادی جهانی انتخاب خواهد کرد. انتخاب مسیر آینده، سرنوشت روابط بین‌المللی و ثبات منطقه خلیج فارس را تعیین خواهد کرد.