تراکتور در برابر ذوب‌آهن شکست خورد؛ همچنین فلورنسیا مرکاو علیه دیه‌گو گواچی شکایت کرد و مالک تراکتور از شرایط تیم و اتفاقات اخیر انتقاد کرد.

تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در یک دیدار خانگی و قدرتمند موفق شد با نتیجه دو بر صفر تیم تراکتور تبریز را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را از آن خود کند. این پیروزی در حالی رقم خورد که گل‌های تیم اصفهانی توسط علی شجاعی و محمدجواد محمدی به ثمر رسید و نشان‌دهنده برتری فنی و تاکتیکی میزبان در برابر مدعیان لیگ بود. تراکتور نیز در این دیدار توانست دروازه حریف را باز کند، اما نتوانست مانع از گلزنی حریف شود و با یک شکست سنگین در خانه خود مواجه گشت.

جزئیات بازی و گلزنی‌های ذوب‌آهن

بازیکنان ذوب‌آهن در نیمه نخست نتوانستند دروازه تراکتور را باز کنند و این بخش از بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. با این حال، در نیمه دوم علی شجاعی در دقیقه ۵۷ با گلزنی دقیق قفل دروازه تراکتور را گشود و تیم اصفهانی را به پیروزی نزدیک کرد. تراکتور پس از دریافت گل سعی در جبران داشت اما حملات این تیم هیچ‌گونه ثمری نداشت و تیم ذوب‌آهن برتری خود را حفظ کرد.

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در شرایطی که تراکتور برای رسیدن به گل تساوی فشار می‌آورد، محمدجواد محمدی در دقیقه ۹۰ به علاوه ۵ دقیقه زمان اضافه، گل دوم ذوب‌آهن را به ثمر رساند. این گل نهایی باعث شد برتری تیم اصفهانی قطعی شود و ذوب‌آهن با دست پر از زمین مسابقه خارج گردد. این نتیجه در حالی برای تراکتور رقم خورد که تیم تبریزی در خانه خود متحمل شکست شده بود و حالا با چالش‌های جدیدی در جدول لیگ مواجه است.

واکنش‌های فنی و بحران در کادر فنی تراکتور

پس از پایان مسابقه، مهدی هاشم‌نژاد مربی تیم تراکتور واکنش تندی به تصمیمات مربی حریف نشان داد. او پس از اطلاع از تعویض خود، با لگد زدن به یک بطری آب در کنار زمین به این مسئله واکنش نشان داد و خشم خود را از تصمیم نکونام سرمربی ذوب‌آهن ابراز کرد. این لحظه نشان‌دهنده فشار روانی و تنش‌های بالای حاکم بر کادر فنی تراکتور در این فصل است که ممکن است بر عملکرد آتی تیم تأثیر منفی بگذارد.

افشاگری جنسی فلورنسیا مرکاو علیه گواچی

در حوزه اخبار دیگر فوتبال، فلورنسیا مرکاو بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی در نخستین گفتگوی علنی خود به شبکه سی‌ان‌ان ادعا کرد که یک هفته پس از پیوستن به ریورپلاته، پیامی دریافت کرد. سرمربی جدید تیم، دیه‌گو گواچی، در این پیام با نام مستعار "فلور" از او عکس برهنه درخواست کرد و پس از مقاومت مرکاو، با تهدید به کشتن او و خانواده‌اش، رفتارهای خشونت‌آمیزی را آغاز نمود. مرکاو توضیح داد که گواچی در تمرینات از پشت به او دست می‌زد و او را مجبور به پاک کردن پیام‌ها می‌کرد.

این فشارهای روانی و جنیتی سرانجام باعث شد مرکاو اقدام به خودکشی کند و در آن لحظه بدترین تصمیم زندگی خود را بگیرد. او اکنون یکی از پنج بازیکنی است که شکایت جدیدی علیه دیه‌گو گواچی در سازمان فیفا ثبت کرده است. پیش از این، پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون، دروازه‌بان سابق تیم ملی آرژانتین، شکایت مشابهی ثبت کرده بودند که منجر به پیشنهاد محرومیت گواچی در سال ۲۰۲۱ شد، اما به دلیل نداشتن شواهد کافی او تبرئه شد.

ابعاد سیاسی و پیامدهای حقوقی پرونده

پرونده سوءاستفاده‌های جنیتی دیه‌گو گواچی اکنون ابعاد سیاسی و اجتماعی پیچیده‌ای به خود گرفته است. آندره‌آ گواچی، همسر مربی مورد اتهام، در تدوین لایحه‌ای مشارکت کرده است که مجازات زندان برای "اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی" را تشدید می‌کند. منتقدان هشدار داده‌اند که این لایحه در دولت راست‌گرای خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف کرده و قربانیان را از افشاگری منصرف خواهد کرد.

علی‌رغم ترس از انتقام‌جویی، فلورنسیا مرکاو اعلام کرده است که تا پایان مسیر برای رسیدن به عدالت ایستاده است. او بیان کرد که از راه رفتن و نفس کشیدن نیز می‌ترسد، اما همین ترس به او استراحت نمی‌دهد و هدفش تمام کردن این ماجرا برای ادامه دادن زندگی در آرامش است. دیه‌گو گواچی که تمام اتهامات را رد می‌کند، پس از تمدید نشدن قراردادش توسط فدراسیون فوتبال آرژانتین به ایتالیا رفت و اکنون به‌صورت داوطلبانه در یک تیم پایه فعالیت می‌کند.