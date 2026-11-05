انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا با شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه و رییس‌جمهور دونالد ترامپ پایان یافت. تحلیل‌ها جنگ ایران و تورم را دلیل اصلی این باخت می‌دانند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در راستای توجیه سیاست‌های خود در مواجهه با شکست سنگین در انتخابات میان‌دوره‌ای، به بازتولید پیامی از سوی جوئل پولاک مفسر سیاسی محافظه‌کار و سردبیر ارشد وب‌سایت خبری برایتبارت در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال متوسل شد. این رویداد در بستر تنش‌های سیاسی داخلی ایالات متحده رخ داد که نشان‌دهنده عمق نارضایتی رای‌دهندگان از وضعیت اقتصادی و خارجی کشور است.

پیام پولاک و دفاع از اقدامات ناخوشایند ترامپ

پولاک در این پیام با اشاره به چالش‌های پیش روی دولت دونالد ترامپ اعلام کرد که او برای انجام اقداماتی انتخاب شده است که از نظر سیاسی دشوار اما از نظر استراتژیک ضروری هستند. این مفسر سیاسی تاکید کرد که تامین امنیت مرزها یک اقدام ناخوشایند و پرهزینه محسوب می‌شود که هزینه‌های مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد.

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وی همچنین به موضوع مقابله با ایران اشاره کرد و آن را اقدامی هزینه‌بر دانست که فشارهای اقتصادی را افزایش می‌دهد. پولاک افزود که رویارویی با گروه‌های ذی‌نفوذ و منافع خاص نیز باعث ناراضی بودن حامیان مالی حزب می‌شود و حمایت از فناوری هوش مصنوعی نیز نگرانی‌های عمیقی را در میان عموم مردم ایجاد کرده است. وی در ادامه نتیجه این شرایط را اینگونه توصیف کرد که جمهوری‌خواهان امشب هزینه این اقدامات را پرداخت کردند اما منافع آن برای نسل‌های متمادی باقی خواهد ماند.

شکست تاریخی جمهوری‌خواهان و نقش جنگ با ایران

گزارش‌ها حاکی از آن است که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که در روز ۱۲ آبان برگزار شد، موجی آبی را در خاک ایالات متحده راه انداخت و شکستی تاریخی برای حزب جمهوری‌خواه، شخص رئیس‌جمهوری آمریکا و کاندیداهای مورد حمایتش را رقم زد. یکی از علل اصلی این شکست را می‌توان افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در آمریکا دانست که ناشی از تجاوز این کشور به ایران بود.

جی دی ونس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ۱۳ آبان پس از شکست حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دلیل باخت جنگ علیه ایران است. این اظهارنظر مهم نشان‌دهنده تغییر رویکرد ارکان داخلی دولت آمریکا در قبال نتیجه انتخابات است.

ونس همچنین با استناد به یک نظرسنجی به طور ضمنی رابطه با رژیم اسرائیل را نیز از دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای توصیف کرد. وی در پیامی در این شبکه اجتماعی عنوان کرد که دلیل اصلی شکست آن‌ها برای تقریبا همه آشکار است و متخصصان نظرسنجی متوجه شده‌اند که بسیاری از کسانی که قصد داشتند در سال ۲۰۲۴ به دونالد ترامپ رای دهند اکنون خشمگین هستند.

واکنش دونالد ترامپ و آینده سیاست خارجی ایالات متحده

دونالد ترامپ ارزیابی جی دی ونس معاون خود را پذیرفت که بر اساس آن، جنگ با ایران دلیل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای بوده است. رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات جی دی ونس در محل ساخت سالن بزرگ جدید کاخ سفید گفت که فکر می‌کند این دیدگاه تا حد زیادی درست است زیرا این جنگ در کوتاه‌مدت باعث شد قیمت بنزین کمی افزایش پیدا کند.

وی افزود که او از آن دسته رای‌دهندگانی که از ما روی برگردانده بودند پرسید چه چیزی باعث می‌شود دوباره به جمع ما بازگردند. معاون رئیس‌جمهوری آمریکا چهار عامل اصلی را پاسخ‌های اصلی رای‌دهندگان دانست که شامل پایان دادن به جنگ، تغییر رابطه آمریکا با رژیم اسرائیل، تمرکز بر هزینه‌های زندگی و تورم و اولویت دادن به آمریکا بود.

به نظر می‌رسد دونالد ترامپ پس از این شکست انتخاباتی، آزادی عمل بیشتری در سیاست خارجی خواهد داشت و ممکن است به‌سرعت جنگ علیه ایران را از سر بگیرد. این تحولات نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای تأثیر مستقیمی بر آرا و تصمیمات رای‌دهندگان آمریکایی داشته است.