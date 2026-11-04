تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در چهارمین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه یک بر صفر مغلوب آرکاداغ شد و در قعر گروه B قرار گرفت.

تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در چارچوب چهارمین بازی از دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ، میزبان خود را شکست داد و شانس صعود به مراحل بعدی را تقریباً از دست داد. این دیدار حساس که در ورزشگاه آرکاداق واقع در کشور ترکمنستان برگزار شد، از ساعت ۱۷:۱۵ روز چهارشنبه آغاز گردید و با پیروزی یک بر صفر میهمان به پایان رسید.

تحلیل عملکرد گل‌گهر و جزئیات شکست

شاگردان مهدی رحمتی که پیش از این بازی نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز داشتند تا جایگاه خود را در جدول حفظ کنند، نتوانستند نمایش قابل قبولی ارائه دهند. نیمه نخست بازی با حضور ضعیف تیم ایرانی همراه بود و فرصت‌های زیادی برای حریف خلق نشد. در مقابل، آرکاداق با بهره‌گیری از حمایت تماشاگران بومی، کنترل بازی را در دست گرفت و فشارهای متعددی را بر دروازه گل‌گهر وارد کرد.

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در دقیقه ۶۴ بازی، تیم میزبان توانست تیری خطرناک به سمت دروازه نماینده ایران شوت کند که اگرچه باعث لرزش دروازه شد اما منجر به گل نشد. با این حال، اشتباهات دفاعی بازیکنان گل‌گهر در ادامه بازی راه را برای گلزنی حریف هموار کرد. در دقیقه ۷۷، احمد آتایف مهاجم آرکاداق با سوءاستفاده از خطای موقعیتی مدافعان گل‌گهر، تنها گل این مسابقه را به ثمر رساند و نتیجه را نهایی کرد.

جایگاه فعلی در گروه B و رقبا

با این شکست، گل‌گهر سیرجان با کسب تنها دو امتیاز در مجموع بازی‌ها، در قعر جدول گروه B قرار گرفت و شانس بسیار پایینی برای صعود پیدا کرد. در مقابل، تیم آرکاداق با کسب هفت امتیاز موفق شد به رده دوم گروه دست یابد و وضعیت خود را تثبیت کند. این اختلاف امتیازی نشان‌دهنده فاصله تکنیکی و تاکتیکی بین دو تیم در این مرحله از رقابت‌ها است.

در دیگر دیدار برگزار شده در این گروه، تیم‌های المحرق بحرین و الجزیره امارات امشب در شهر منامه به مصاف یکدیگر خواهند رفت. نتیجه این بازی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سرنوشت گروه B داشته باشد، اما با توجه به امتیاز کم گل‌گهر، این تیم عملاً از رقابت برای صدرنشینی کنار کشیده است.

ترکیب اصلی و تغییرات تاکتیکی

مهدی رحمتی سرمربی گل‌گهر در ترکیب اصلی خود از فرزین گروسیان، مجتبی نجاریان، علیرضا علیزاده و عرفان معصومی استفاده کرد. در خط هافبک امید عالیشاه، مجید علیاری، امیر جعفری، احمد زنده‌روح، محمدامین کاظمیان، سهیل صحرایی و لویی بن حسین بازی کردند. همچنین در خط حمله، محمدرضا عباسی پس از تعویض امید عالیشاه در دقیقه ۷۱، پدرام قاضی‌پور در دقیقه ۶۷ جایگزین امیر جعفری شد و محمد بردبار نیز در دقیقه ۶۷ به میدان آمد.

این تیم در شرایطی به این شکست متحمل شد که چندین بازیکن کلیدی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت. عدم آمادگی کامل کادر فنی و بدنسازی در کنار مصدومیت‌ها، باعث شد تا گل‌گهر نتواند در دقایق پایانی بازی واکنش مناسبی نشان دهد و نتیجه را تغییر دهد. این موضوع نشان می‌دهد که چالش‌های داخلی تیم همچنان بر عملکرد خارجی آن سایه انداخته است.