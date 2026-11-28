رئال مادرید در برنابئو شکست خورد و فلورنسیا مرکاو علیه دیه‌گو گواچی اعتراض کرد. تراکتور و منچسترسیتی نیز در اخبار ورزشی بررسی شدند.

رئال مادرید در دیداری حساس از هفته چهاردهم لالیگای اسپانیا، میزبان آلاوس در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بود. این بازی شنبه شب برگزار شد و نتیجه نهایی دو بر یک به نفع میهمان رقم خورد. این تیم محرومیت سه امتیاز خانگی را تجربه کرد و در آستانه مسابقات آتی با این شکست مواجه شد.

جزئیات مسابقه برنابئو و اخراج بلینگام

آلاوس در دقیقه بیست و دوم بازی با گل مارتینز برتری خود را آغاز کرد. نیمه نخست با همین نتیجه یک بر صفر به پایان رسید و میهمان در صدر قرار گرفت. در نیمه دوم پرز در دقیقه سی و یک گل دوم آلاوس را به ثمر رساند و فاصله را دو برابر کرد.

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کیلیان امباپه در دقیقه شصت و نهم با گل زده خود اختلاف را به یک گل کاهش داد. تلاش‌های رئال مادرید برای جبران نتیجه بی‌ثمر ماند و تیم میزبان در اقیانوس گل‌ها غرق شد. جود بلینگام هافبک رئال مادرید در دقیقه هشت و هشت به دلیل تمارض در محوطه جریمه آلاوس با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد. میزبان دقایق پایانی را با یک بازیکن کمتر به پایان رساند.

افشای رسوایی دیه‌گو گواچی و شکایت مرکاو

فلورنسیا مرکاو بازیکن سی ساله آرژانتینی که در سال ۲۰۱۴ به ریورپلاته پیوسته بود، رسوایی جنسی دیه‌گو گواچی را افشا کرد. او در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت یک هفته پس از ورودش از گواچی پیامک درخواست عکس برهنه دریافت کرد. مرکاو پس از پاک کردن پیام‌ها با رفتارهای خشونت‌آمیزتری از سوی مربی روبه‌رو شد.

گواچی در تمرینات از پشت به مرکاو فشار می‌آمد و با تهدید به کشتن خانواده او، می‌خواست مکالمات را پاک کند. این فشارها سرانجام باعث شد مرکاو اقدام به خودکشی کند و تصمیم بگیرد دیگر شرایط را تحمل نکند. او اکنون یکی از پنج بازیکنی است که شکایتی تازه علیه گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند.

تاریخچه پرونده گواچی و ابعاد سیاسی آن

پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز شکایت مشابهی ثبت کرده بودند. کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی را تایید و محرومیت گواچی را پیشنهاد کرد. اما شعبه قضایی کمیته اخلاق فیفا به دلیل کافی نبودن شواهد او را تبرئه کرد. گارتون در واکنش به حکم به سی‌ان‌ان گفت وقتی شهادت پنج بازیکن کافی نیست نیاز به چه چیزی است.

گواچی که تمام اتهامات را رد می‌کند، پس از تمدید نکردن قرارداد توسط فدراسیون فوتبال آرژانتین به ایتالیا نقل مکان کرد. او اکنون به صورت داوطلبانه در یک تیم پایه فعالیت می‌کند. پرونده ابعاد سیاسی نیز پیدا کرده و همسر گواچی در تدوین لایحه مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین مشارکت کرده است.

تحلیل وضعیت تراکتور و مسائل لیگ برتر ایران

زنوزی مالک تراکتور در مورد عملکرد این تیم در لیگ نخبگان آسیا گفت انتخاب عمان به عنوان میزبان اشتباه صددرصدی او بود. او با اشاره به قطع پروازهای مستقیم گفت بازیکنان در مدت سه روز حدود چهل ساعت در مسیر سفر بودند. این شرایط روی عملکرد تیم تاثیر می‌گذارد و هواداران باید خستگی بازیکنان را در نظر بگیرند.

زنوزی در مورد شکست پنج‌گله اخیر تیمش گفت تیم در لیگ برتر شرایط خوبی دارد و سه بازی کمتر انجام داده‌ایم. او با سرمربی و مدیرعامل صحبت کرده تا در نیم‌فصل تیم را تقویت کنند. تغییر مداوم کادر فنی و بازیکنان راهکار مناسبی نیست. مالک تراکتور از کادر فنی و بازیکنان حمایت کرد و شرایط سخت سفرها را توجیه نمود.

پیگیری پرونده ملوان و نقد رفتار بیرانوند

زنوزی درباره اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان در انزلی گفت پرونده در کمیته استیناف قرار دارد. او امیدوار است نتیجه مطلوبی بگیرد و در صورت عدم موفقیت موضوع را به فیفا و CAS ارجاع دهد. شکایت به کمیته اخلاق ارائه شده تا کوتاهی داوران و ناظران بررسی شود. او از شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها انتقاد کرد.

زنوزی انتخاب علیرضا بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا را افتخاری برای تراکتور دانست. اما از اظهارات رسانه‌ای این دروازه‌بان درباره مسائل قراردادی انتقاد کرد. او گفت اگر مشکلی وجود دارد باید با مسئولان باشگاه صحبت شود نه اینکه در رسانه‌ها مطالبی مطرح شود که موجب دلخوری هواداران شود.

حکم منچسترسیتی و نقض قوانین مالی英超

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس در حکمی که در شهریور امسال منتشر شد، منچسترسیتی را محکوم کرد. این حکم مربوط به نقض قوانین مالی در طول نه فصل به تیم انگلیسی ابلاغ شده است. این تصمیم یکی از بزرگترین پرونده‌های مالی در تاریخ فوتبال انگلستان به شمار می‌رود.