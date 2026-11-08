تحلیل عمیق شکست فاجعه‌بار جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، شکاف‌های درون‌حزبی بین جریان ماگا و سنتی‌ها، و واکنش‌های دونالد ترامپ و جی‌دی‌ونس به این رویداد تاریخی.

حزب جمهوری‌خواه آمریکا پس از شکست سنگین و چشمگیر خود در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶، درگیر بازنگری بنیادین و ارزیابی عملکرد تاریخی خود شده است. این ائتلافی که سه بار متوالی دونالد ترامپ را به نامزدی ریاست‌جمهوری رسانده بود، اکنون با فروپاشی ساختاری مواجه است و رهبران این حزب مجبورند میان دو مسیر سخت تصمیم بگیرند: پافشاری بیشتر بر ایدئولوژی ترامپیسم یا ترسیم یک استراتژی جدید برای سال‌های پایانی حضور ترامپ در قدرت. ران دسانتیس ، فرماندار ایالت فلوریدا که دوره مسئولیتش به پایان رسیده، با بیان اینکه این انتخابات را نزدیک به یک رویداد در حد انقراض برای جمهوری‌خواهان توصیف کرد، عمق بحران را به خوبی نشان داد. در مقابل، جی‌دی‌ونس ، معاون رئیس‌جمهوری، با نسبت دادن نتایج به خشم عمومی از جنگ با ایران، مدعی شد که حزب هنوز قابلیت تغییر اوضاع را دارد، اما پذیرفت که تبعات این شکست به سادگی قابل مدیریت نخواهد بود.

شکاف‌های ایدئولوژیک و رقابت درون‌حزبی

دامنه گسترده واکنش‌ها در جناح راست، شکاف‌های عمیقی را در حزبی آشکار کرد که در پی به قدرت رسیدن غیرمنتظره ترامپ در سال ۲۰۱۶ شکل گرفته و هرگز کاملاً از بین نرفته است. رینا شاه، استراتژیست جمهوری‌خواه، به بی‌بی‌سی گفت که این حزب باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد حول یک فرد خاص متمرکز باشد یا بر مجموعه‌ای گسترده‌تر از ایده‌های محافظه‌کارانه تکیه کند. منتقدان جناح راست که با عنوان هرگز ترامپی‌ها شناخته می‌شوند و با نخستین کارزار او برای ورود به کاخ سفید مخالف بودند، اکنون با استناد به شکست‌های تاریخی حزب در شب انتخابات، خواهان بازگشت جمهوری‌خواهان به ریشه‌های پیش از ترامپ هستند. هنوز خیلی زود است که بتوان گفت کدام جناح پیروز خواهد شد، اما نبرد درون‌حزبی که جی‌دی‌ونس پیش‌بینی کرده بود، از همین حالا آغاز شده است.

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دگرگونی ساختار حزب و حذف میانه‌روها

حزب جمهوری‌خواه در طول یک دهه سلطه ترامپ کاملاً دگرگون شده و بیشتر اعضای آن در مسائل داخلی مانند مهاجرت به راست متمایل‌تر شده‌اند. سیاست خارجی مداخله‌گرایانه دوران جورج دبلیو بوش که به جنگ‌های عراق و افغانستان انجامید، توسط اکثریت قریب به اتفاق رد شده است. در کنگره، جناح میانه‌روتر و سنتی حزب که از همان ابتدا ترامپ را نمی‌پسندید، تقریبا ناپدید شده و جای خود را به محافظه‌کاران حامی ترامپ داده است. این روند امسال نیز ادامه یافت و جمهوری‌خواهان قدیمی‌تری مانند جان کورنین در تگزاس و سوزان کالینز در ایالت مین که بارها با ترامپ درگیر بودند، کرسی‌های خود را از دست دادند.

انتصاب استیون میلر و اصرار بر خطوط قرمز

سه روز پس از انتخابات، دونالد ترامپ استیون میلر را به عنوان رئیس جدید کارکنان کاخ سفید منصوب کرد و او جایگزین سوزی وایلز شد. این اقدام نشان داد که ترامپ برنامه‌ای برای تعدیل سیاست‌ها یا پیام خود در سال‌های باقی‌مانده ریاست‌جمهوری‌اش ندارد. استیون میلر که مشاور ارشد سیاست داخلی رئیس‌جمهوری بود، از دستیاران قدیمی ترامپ و چهره‌ای شناخته شده به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجراتی است. این انتصاب سیگنال روشنی به حامیان ترامپ بود که جهت‌گیری‌های اصلی حزب بدون تغییر باقی خواهد ماند.

پیش‌بینی جنگ داخلی توسط استیو بنن

استیو بنن، یکی از معماران جنبش عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم یا ماگا، پس از انتخابات میان‌دوره‌ای وقوع جنگ داخلی در حزب را پیش‌بینی کرد. او شکست جمهوری‌خواهان را مستقیماً به وضعیت اقتصاد و جنگ‌های خارجی نسبت داد و اظهار داشت که فکر نمی‌کند برنامه ماگا را اجرا کرده باشند. او همچنین از دونالد ترامپ خواست که بر اخراج‌های گسترده مهاجران بیشتر پافشاری کند. با این حال، دیگر استراتژیست‌های جمهوری‌خواه گفتند که انتخابات میان‌دوره‌ای زنگ خطری برای وفاداران ماگا بود که می‌خواهند جنبش سیاسی ترامپ پس از پایان ریاست‌جمهوری او هم ادامه پیدا کند. ویت آیرز، استراتژیست جمهوری‌خواه، تأکید کرد که هنوز تعداد زیادی از رای‌دهندگان ماگا هستند که در خوب و بد از دونالد ترامپ حمایت کرده‌اند.

آرشیو رأی‌دهندگان و بحران اعتماد دموکرات‌ها

حزب جمهوری‌خواه کنترل مجلس نمایندگان و سنا را از دست داد و همچنین فرمانداری‌ها و مجالس ایالتی را در ایالت‌های جمهوری‌خواهی مثل تگزاس و کانزاس واگذار کرد. دموکرات‌ها در این ایالت‌ها برای دهه‌ها از قدرت کنار گذاشته شده بودند و دونالد ترامپ زمانی که نامش در برگه رای بود، در آن‌ها با اختلافی دو رقمی پیروز شده بود. حمایت لاتین‌تبارها از نامزدهای دموکرات در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، ۲۹ واحد درصد افزایش یافت و حمایت رای‌دهندگان جوان ۱۸ تا ۲۹ ساله نیز ۳۳ واحد درصد بیشتر شد. این تغییرات با نظرسنجی‌های پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هم‌خوانی داشت که نارضایتی گسترده از نحوه مدیریت اقتصاد، مهاجرت و جنگ با ایران توسط دونالد ترامپ را نشان می‌داد. دموکرات‌ها از این برداشت عمومی که خانواده ترامپ و دولت او مملو از منفعت‌طلبی شخصی است بهره بردند و تمرکز دونالد ترامپ بر تالار رقص کاخ سفید این احساس را تقویت کرد.