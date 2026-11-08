علیرضا یوسفی با شکستن رکورد جهانی دوضرب و کسب نقره مجموع در مسابقات نینگبو، قهرمانی جهان ۲۰۲۶ را جشن گرفت. علی عمار عراقی و وارازدات لالایان ارمنستانی نیز مدال‌آوران اصلی بودند.

مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۲۶ به عنوان نخستین مرحله از مسیر گزینشی المپیک لس‌آنجلس، از ۵ آبان در شهر نینگبو چین آغاز شد و امروز یکشنبه ۱۷ آبان با پایان رقابت‌های دسته فوق‌سنگین به پایان رسید. این رویداد ورزشی که یکی از جذاب‌ترین و نفس‌گیرترین جدال‌های خود را در این دسته برگزار کرد، شاهد عملکرد درخشان و رکوردشکنی ورزشکاران برتر جهان بود.

شکستن رکورد جهانی و کسب نقره توسط علیرضا یوسفی

علیرضا یوسفی، نماینده ایران، در بخش دوضرب موفق شد با بالا بردن وزنه ۲۵۳ کیلوگرمی در تلاش اول، گام نخست را محکم بردارد. در تلاش دوم برای وزنه ۲۵۸ کیلوگرمی، یوسفی با دو چراغ قرمز داوران و سپس هیات ژوری روبرو شد، اما در تلاش سوم با مهار موفق وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی، رکورد جهانی این حرکت را شکست و طلای دوضرب را از آن خود کرد.

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این ورزشکار ایرانی در بخش یک‌ضرب نیز توانست وزنه ۱۹۵ کیلوگرمی را با موفقیت جابجا کند. با جمع‌بندی نتایج، علیرضا یوسفی با مجموع ۴۵۸ کیلوگرم، نایب قهرمان جهان در مجموع شد و نشان نقره این بخش را به گردن آویخت. عملکرد یوسفی در دوضرب نقطه عطف حضور تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات بود.

ساختار دقیق نتایج و مدال‌آوران مسابقات

علی عمار از عراق با کسب ۲۱۱ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۲۵۵ کیلوگرم در دوضرب، موفق به ثبت مجموع ۴۶۶ کیلوگرم و قهرمانی جهان در این رشته شد. عمار موفق شد همزمان طلای یک‌ضرب و نقره دوضرب را نیز به دست آورد و عنوان خود را در صدر جدول تثبیت کند. عملکرد او در هر دو حرکت نشان از قدرت بالا و آمادگی کامل داشت.

در سوی دیگر، وارازدات لالایان، وزنه‌بردار کهنه‌کار ارمنستانی، با بالا بردن ۲۱۰ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۲۴۷ کیلوگرم در دوضرب، موفق به ثبت مجموع ۴۵۷ کیلوگرم شد. لالایان در این مسابقات توانست نقره یک‌ضرب و برنز دوضرب را نیز کسب کند و در نهایت در جایگاه سوم جدول مدال‌آوران مجموع قرار گرفت. او تجربه و قدرت خود را در سطح جهانی به اثبات رساند.

عملکرد علی داودی و پایان جذاب مسابقات

علی داودی، نماینده دیگر ایران، در بخش یک‌ضرب با مهار وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی موفق به کسب مدال برنز شد. اما در بخش دوضرب، داودی کار خود را با وزنه ۲۴۶ کیلوگرمی آغاز کرد و در تلاش دوم و سوم برای وزنه ۲۶۱ کیلوگرمی با شکست مواجه شد. وی در نهایت با ثبت مجموع ۴۵۲ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفت و از ایستادن روی سکو برای مدال مجموع باز ماند.

علیرضا یوسفی نیز در بخش یک‌ضرب با کسب مقام چهارم، از ایستادن روی سکو در این بخش باز ماند. ترکیب نتایج این دو ورزشکار ایرانی نشان داد که رقابت در دسته فوق‌سنگی بسیار نزدیک و پرنوسان بوده است. پایان مسابقات با رقابت‌های نفس‌گیر و ثبت رکوردهای جدید همراه بود که هیجان زیادی برای تماشاگران به همراه داشت.