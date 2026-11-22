اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر در کاپ ۳۱ آنتالیا به دلیل عدم اشاره به حذف سوخت‌های فسیلی و زبان علمی ضعیف، با توافق نهایی مخالفت کردند و این مذاکرات بدون اجماع پایان یافت.

مذاکرات اقلیمی سازمان ملل متحد با عنوان کاپ ۳۱ در شهر آنتالیا ، بدون دستیابی به اجماع بر سر متن نهایی و پایان یافت. این نشست بین‌المللی که قرار بود گامی مهم در جهت مبارزه با تغییرات اقلیمی بردارد، با اختلافات عمیق بر سر نقش سوخت‌های فسیلی ، میزان حمایت مالی از کشورهای آسیب‌پذیر و دقت زبان علمی متون، به بن‌بست رسید.

ریشه اختلافات بر سر سوخت‌های فسیلی و زبان علمی

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در یکشنبه اول آذر، کشورها نتوانستند بر سر سرعت گذار به انرژی پاک، نقش جذب کربن و نحوه تامین مالی کشورهای در حال توسعه به توافق برسند. نماینده کشور وانواتو صراحتا اعلام کرد که متن پیشنهادی با الزامات حقوق بین‌الملل، خواسته‌های علمی و نیاز فوری جوامع آسیب‌پذیر همخوانی ندارد.

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او افزود که دولت وانواتو نمی‌تواند متنی را بپذیرد که درخواست محدود کردن گرمایش زمین به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد را تضعیف کند یا عبور موقت از این حد دمایی را بدون یک مسیر معتبر و سریع برای بازگشت به زیر این آستانه، عادی جلوه دهد. نماینده این کشور جزیره‌ای تاکید کرد که اجماع نباید هرگز به بهای بقا، حاکمیت و آینده نسل‌های بعدی مردم به دست آید.

مخالفت قاطع اتحادیه اروپا و کشورهای اسکاندیناوی

اتحادیه اروپا و چندین کشور پیشرو در زمینه اقلیم، از جمله نروژ و دانمارک، با پیش‌نویس نهایی توافق مخالفت کردند. سمیرا ناوا، وزیر اقلیم دانمارک، توضیح داد که اختلاف اتحادیه اروپا بر سر تامین مالی سازگاری با تغییرات اقلیمی نبود، چرا که اروپا حاضر بود آن بخش را بپذیرد. مساله اصلی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، حذف کامل سوخت‌های فسیلی از متن و ضعف شدید زبان علمی آن است.

سیگرون یرلو آس‌لاند، وزیر اقلیم نروژ، نیز اعلام کرد که پیش‌نویس از توافق‌هایی که پیش‌تر حاصل شده‌اند، عقب‌تر است. او تاکید کرد که نروژ همچنان به تسریع گذار انرژی، افزایش تامین مالی اقلیمی و سازگاری با تغییرات اقلیمی متعهد است، اما دو تصمیم پیشنهادی رئیس اجلاس را نمی‌پذیرد و با تصویب آن‌ها مخالف است.

نگرانی‌های امنیتی و پیامدهای اقتصادی کاهش تولید نفت

نماینده روسیه هشدار داد که اگر عرضه نفت و گاز سریع‌تر از کاهش تقاضا انجام شود، نتیجه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نخواهد بود. در عوض، این اقدام منجر به کمبود انرژی، شوک قیمتی، روی آوردن به سوخت‌های آلاینده‌تر و افزایش فقر انرژی خواهد شد. او افزود که پیامدهای این وضعیت، ابتدا گریبان فقیرترین گروه‌ها را خواهد گرفت.

نماینده عربستان سعودی نیز با بیان اینکه تغییرات اقلیمی به همه راه‌حل‌ها نیاز دارد، بر اهمیت استفاده از تمام منابع انرژی تاکید کرد. در مقابل، نماینده جزایر مارشال گفت که این کشور از همه طرف‌ها ناامید شده و پاسخ ارائه‌شده به عبور از آستانه گرمایش، بدترین پاسخ ممکن در جهت تقویت منافع نفت و گاز است. او ابراز امیدواری کرد که آینده‌شان را برای منافع سوخت‌های فسیلی به خطر نیندازند.

مواضع بریتانیا، بلژیک و واکنش رئیس کاپ ۳۱

مذاکره‌کننده ارشد اقلیمی بریتانیا گفت که کشورش تا آخرین لحظه برای رسیدن به نتیجه‌ای متوازن و معتبر تلاش کرده، اما متن روی میز با فوریت عبور از آستانه گرمایش ۱.۵ درجه، ابعاد بحران اقلیمی و پیامدهای آن برای آسیب‌پذیرترین جوامع جهان تناسب ندارد. او افزود که متن، در زمانی که باید اجرای تعهدها سرعت بگیرد، از پشتوانه علمی عقب‌گرد می‌کند و به "کمترین مخرج مشترک" بسنده کرده است.

ژان‌لوک کروکه، وزیر اقلیم بلژیک، نیز متن را "غیرقابل قبول" خواند و گفت که اگرچه این پایان چندجانبه‌گرایی نیست، اما باید شهامت نه گفتن را داشت. سخنگوی هیات اتحادیه اروپا تاکید کرد که این اتحادیه توافق نهایی یا "پیمان آنتالیا" را نمی‌پذیرد، مگر اینکه در آن اشاره‌ای به سوخت‌های فسیلی به عنوان عامل اصلی تغییرات اقلیمی شود.

پایان بدون توافق و رویدادهای موازی امنیتی

رییس کاپ ۳۱ گفت که ریاست اجلاس نهایت تلاش خود را کرده و متن را به کشورها تحمیل نکرده است. او پذیرفت که درباره این سند اجماع وجود ندارد و به همین دلیل تصمیم‌ها تصویب نشده‌اند. مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نیز در سخنرانی خود در اجلاس گفته بود که حملات نظامی و تخریب زیرساخت‌ها می‌تواند انتشار گازهای گلخانه‌ای را افزایش دهد.

در پی این اتفاقات دیپلماتیک، گارد ساحلی فنلاند در اول آذر اعلام کرد که کشتی در نزدیکی ساحل لوئیزا در خلیج فنلاند لنگر انداخته و عملیات امداد و مهار آتش با هماهنگی این نهاد ادامه دارد. این کشتی متعلق به شرکت روسی ابورون‌لوژیستیکا است که به وزارت دفاع روسیه خدمات پشتیبانی ارائه می‌کند. گارد ساحلی فنلاند همچنین اعلام کرد که پایداری کشتی هنگام پاشیدن آب حفظ شود تا خطر غرق شدن افزایش نیابد.