محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران، در نشست کتاب تاریخ یک همسایگی به تحلیل شکست استراتژیک جنگ‌ها و نقش آمریکا در قطعنامه ۴۷۹ و تجاوز اخیر به ایران پرداخت.

محمدجواد ظریف ، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران، در نشست رونمایی و بررسی کتاب تاریخ یک همسایگی که عصر روز پنج‌شنبه در نشر ثالث برگزار شد، به بررسی تجربیات دیپلماتیک و تحلیل عمیق از تحولات بین‌المللی پرداخت. وی با اشاره به سال ۱۹۸۲ ورود به نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد ، روایتی تازه از چالش‌های اولیه دفاع از حقوق ایران در محافل جهانی ارائه داد.

آغاز دیپلماسی در سایه جنگ و شرمندگی ناکارآمدی

وزیر خارجه پیشین ایران توضیح داد که برای گذراندن دوره دکتری در دانشگاه کلمبیا وارد نیویورک شده بود، اما مرحوم رجایی خراسانی از او درخواست کرد به عنوان کارمند محلی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند. نخستین موضوعی که در سال ۱۹۸۲ به او ارجاع شد، جنگ ایران و عراق بود. ظریف ابراز کرد که از آن زمان تاکنون، غصه ظلم‌هایی را که در سطح بین‌المللی به مردم ایران شده خورده و از اینکه نتوانسته به اندازه شایسته از حقوق مردم دفاع کند، شرمنده است.

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وی خاطرنشان کرد که ورودش به نمایندگی ایران در نیویورک هم‌زمان با آزادی خرمشهر بود و یکی از نخستین پرسش‌ها این بود که با شورای امنیت چه باید کرد. ظریف با اشاره به مقاله اخیر خود درباره وارونه‌سازی حقوق بین‌الملل در قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت، گفت آنچه در این قطعنامه اتفاق افتاد واقعاً شرم‌آور است و این قطعنامه به همان اندازه قطعنامه ۴۷۹ شرم‌آور است.

تجربه بیست‌ساله آمریکا در جنگ‌های نامنطبق

محمدجواد ظریف با اشاره به ماهیت جنگ‌ها در نظام بین‌الملل، استدلال کرد که هیچ جنگی در قرن بیستم و بیست‌ویکم آغاز نشده، مگر اینکه آغازکنندگان آن یا نابود شده‌اند یا به اهداف خود نرسیده‌اند. او یادآوری کرد که در سال ۱۹۲۸ کشورهای جهان در معاهده پاریس جنگ را غیرقانونی اعلام کردند و حقوق بین‌الملل معمولاً تابعی از سیاست بین‌الملل است و واقعیت‌های موجود را منعکس می‌کند.

وزیر امور خارجه پیشین ایران با اشاره به گسترش جنگ از جبهه‌های نظامی به کل جامعه پس از جنگ جهانی اول، گفت همه جنگ‌ها با تصور پیروزی سریع آغاز می‌شوند. وی به حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ اشاره کرد که نام عملیات "ضربه و حیرانی" بود و تصور می‌رفت دولت عراق دچار حیرت شود، اما آمریکا ۲۰ سال بعد همچنان درگیر همان جنگ بود. همچنین آمریکا در سال ۲۰۰۱ جنگی را در افغانستان آغاز کرد و در سال ۲۰۲۱ مجبور شد با همان گروهی که برای اخراج آن جنگیده بود، مذاکره کند.

تحلیل قطعنامه ۴۷۹ و نقش دانلد مک‌هنری

محمدجواد ظریف به بررسی نکات کلیدی قطعنامه ۴۷۹ شورای امنیت در جریان جنگ ایران و عراق پرداخت و پرسید چرا در این قطعنامه برخلاف قطعنامه‌های دیگر عبارت کلیشه‌ای آتش‌بس و عقب‌نشینی وجود ندارد. وی توضیح داد که در این قطعنامه به جای آتش‌بس عبارت پایان درگیری به کار رفته و هیچ اشاره‌ای به عقب‌نشینی نشده است.

وزیر خارجه پیشین ایران افزود دلیل این مسئله آن بود که نماینده وقت آمریکا در شورای امنیت به نام دانلد مک‌هنری در جلسات غیررسمی گفته بود خوزستان سرزمینی مورد اختلاف است. وی تصریح کرد کسانی که چشم به آمریکا دارند باید بدانند آمریکا در آغاز جنگ تحمیلی مانع از آن شد که در قطعنامه شورای امنیت به خروج نیروهای عراقی و بازگشت آنها به مرزهای بین‌المللی اشاره شود.

اشتباهات استراتژیک و وعده‌های پیروزی سریع

محمدجواد ظریف با اشاره به تجربه ۴۵ سال فعالیت دیپلماتیک خود، به این پرسش پاسخ داد که چرا نخستین قطعنامه شورای امنیت درباره ایران ۶ روز پس از آغاز جنگ تصویب شد. دلیل آن اجماع در آمریکا و سطح بین‌المللی بود که ایران ظرف یک هفته جنگ را خواهد باخت و حکومت ایران ظرف یک هفته سقوط خواهد کرد.

وی با اشاره به تجاوز ۴۰ روزه اخیر علیه ایران گفت اگر مقاله روزنامه هاآرتص را بخوانید می‌بینید آمریکایی‌ها انتظار داشتند ظرف چند روز مردم علیه کشور خود قیام کنند. ظریف خاطرنشان کرد عراق بر این اساس به ایران حمله کرد که تصور می‌کرد به پیروزی سریع دست پیدا خواهد کرد و در آن زمان نیز برخی افراد خارجی مانند اویسی و بختیار به صدام وعده پیروزی سریع داده بودند.