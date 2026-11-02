مذاکرات بودجه بلژیک با وجود تلاش‌های دیوید کلارینوال و آلکساندر دو وِوِر به بن‌بست خورد. کسری ۵.۲ درصدی و اختلاف بر سر مالیات، آینده سیاسی ائتلاف پنج حزبی را تهدید می‌کند.

p>Mذاکرات فشرده برای تدوین بودجه سال آینده کشور بلژیک بامداد دوشنبه با شکست کامل مواجه شد و بدون دست یافتن به هیچ‌گونه توافقی به پایان رسید. مقام‌های ارشد دولت این کشور با وجود تلاش‌های مکرر نتوانستند اختلافات عمیق بین احزاب ائتلافی را به یک اجماع سیاسی تبدیل کنند. ضرب‌الاجل غیررسمی برای دستیابی به یک مصالحه نهایی، روز سه‌شنبه تعیین شده بود، چرا که متن پیشنهادی بودجه باید پیش از پایان سال جاری در پارلمان این کشور به تصویب نهایی برسد. این بن‌بست سیاسی، نگرانی‌ها را در مورد ثبات اقتصادی و سیاسی بلژیک در ماه‌های پیش رو افزایش داده است.

تضاد ایدئولوژیک وورویت و جنبش اصلاح‌طلب

جدال اصلی بر سر سیاست‌های مالیاتی میان سوسیالیست‌های حزب "وورویت" و حزب راست میانه فرانسوی‌زبان "جنبش اصلاح‌طلب" رخ داده است. حزب وورویت خواستار این است که افراد پردرآمد از طریق افزایش مالیات‌ها سهم بیشتری در بودجه کشور پرداخت کنند. در مقابل، جنبش اصلاح‌طلب با این رویکرد به شدت مخالفت کرده و هرگونه تغییر گسترده در نرخ مالیات بر ارزش افزوده را رد می‌کند. این تفاوت بنیادین در نگاه به عدالت مالیاتی، مانع اصلی پیشروی مذاکرات بوده است.

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واکنش دیوید کلارینوال و نگرانی از بازارهای مالی

پس از اعلام شکست مذاکرات، دیوید کلارینوال، معاون نخست‌وزیر بلژیک و عضو حزب جنبش اصلاح‌طلب، به خبرنگاران اعلام کرد که هنوز مباحث مالیاتی مهمی روی میز باقی مانده است. اگرچه او احتمال ازسرگیری فوری مذاکرات را رد نکرد، اما تأکید داشت که دولت باید به بازارهای مالی نشان دهد که بلژیک همچنان به تعهدات اروپایی خود پایبند است. کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۵ به رقم ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که این عدد در سال آینده بیشتر افزایش یابد که این موضوع فشار مضاعفی بر دولت وارد می‌کند.

تهدید فروپاشی ائتلاف و احتمال انتخابات زودهنگام

این نخستین باری نیست که مذاکرات بودجه‌ای بلژیک با مشکل روبه‌رو می‌شود، اما پیامدهای آن این بار جدی‌تر به نظر می‌رسد. نخست‌وزیر فنلاند نیز آغاز سال جدید با ترتیبات بودجه‌ای موقت را رد کرده است، اما در بلژیک آلکساندر دو وِوِر، نخست‌وزیر عضو حزب راست میانه "اتحاد نو فلاندری"، که از فوریه ۲۰۲۵ در سمت خود حضور دارد، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. اگر ائتلاف فعلی فروبپاشد و کشور به‌سوی انتخابات زودهنگام برود، هم حزب راست افراطی "فلامس بلانگ" و هم حزب چپ افراطی "کار بلژیک" ممکن است سود ببرند. این دو حزب در حال حاضر در نظرسنجی‌ها عملکرد قدرتمندی داشته و می‌توانند تعادل قدرت را تغییر دهند.

پس‌زمینه سیاسی تشکیل ائتلاف پنج حزبی

پادشاه فیلیپ در ماه نوامبر گذشته، زمانی که مذاکرات از ضرب‌الاجل اولیه فراتر رفت، ۵۰ روز دیگر به دولت فرصت داد تا به توافق برسد و آلکساندر دو وِوِر در آن زمان استعفا نداد. حزب دو وِوِر در انتخابات فدرال بلژیک در ژوئن ۲۰۲۴ بیشترین رای و بیشترین کرسی‌ها را کسب کرد، اما با توجه به پراکندگی سیاسی، ۲۵ کرسی این حزب فاصله زیادی با ۷۶ کرسی لازم برای اکثریت داشت. بیش از نیم سال طول کشید تا ائتلافی متشکل از پنج حزب تشکیل شود، اما این ائتلاف که یک سال و نه ماه دوام آورده، اکنون در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است و آینده دولت بلژیک در گرو رسیدن سریع به یک راه حل است.