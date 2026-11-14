شکست مذاکرات پرسپولیس و میرحسین محمودی: اختلاف ۴۰ میلیاردی پابرجاست

توافقی بین باشگاه پرسپولیس و میرحسین محمودی حاصل نشد. اختلاف ۴۰ میلیارد تومانی در درخواست حقوقی بازیکن و پیشنهاد باشگاه باعث بن‌بست در تمدید قرارداد شده است.

می‌رَحسین مَحْمُودِی، بازیکن ۲۰ ساله پرسپولیس، در هفته‌های اخیر به دلیل جنجال‌های پیرامون قراردادش در صدر اخبار ورزشی قرار گرفته است. پس از مصاحبه جنجالی در میکس‌زون ورزشگاه شهر قدس و گلایه از مدیریت باشگاه، این بازیکن ابتدا با نامه سرپرست تیم به کمیته انضباطی فراخوانده شد. در ادامه، او سه روز تمرینات انفرادی را پشت سر گذاشت و نهایتاً توسط مهدی تارتار در دیدار دوستانه برابر تیم ملی جوانان به میدان فرستاده شد. مَحْمُودِی در این بازی موفق شد یک پنالتی برای تیمش به ثمر برساند اما این موفقیت بر زمین میز مذاکره و اختلافات مالی تأثیر چندانی در کوتاه مدت نگذاشت.

بن‌بست در مذاکرات مالی و پیشنهاد ۴۰ میلیاردی باشگاه

باشگاه پرسپولیس روز یک‌شنبه مَحْمُودِی را برای امضای قرارداد جدید به ساختمان باشگاه فراخواند. این در حالی است که پیش از این دو طرف به صورت شفاهی به توافق اولیه رسیده بودند. مَحْمُودِی به همراه برادرش به جلسه رفت، اما مذاکرات منجر به نتیجه نشد. پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، دو عضو دیگر هیئت‌مدیره را نیز به جلسه دعوت کرد. در این نشست مقرر شد با مهدی تارتار تماس گرفته شود تا او نیز برای افزایش حقوق بازیکن نظر دهد. تارتار در بخش مالی قراردادها ورود مستقیم نداشته و تنها رضایت خود را اعلام کرده است. باشگاه مبلغ ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان را پیشنهاد داده که توسط بازیکن رد شد.

Also read جریمه ۸۰۵ میلیون یورویی متا توسط ایتالیا به خاطر نقض حریم خصوصی

اختلاف ۴۰ میلیارد تومانی و درخواست سقف جدید حقوق

مَحْمُودِی حاضر به امضای قرارداد با اعداد پیشنهادی باشگاه نیست. شایعات حاکی از آن است که او درخواستی معادل ۷۰ میلیارد تومان برای این فصل دارد. این مبلغ با سقف حقوقی ۹۵ میلیارد تومانی باشگاه و حقوق ملی‌پوشانی نظیر علی علیپور و حسین کنعانی قابل مقایسه است. اختلاف ۴۰ میلیارد تومانی بین درخواست بازیکن و پیشنهاد باشگاه پابرجاست. باشگاه خواستار افزایش قرارداد از سه سال به پنج سال و افزودن بند فسخ شده است. جلسه عصر روز بعد نیز بدون تغییر در پیشنهاد باشگاه به پایان رسید.

تهدید به فروش و آینده قراردادی در فصل‌های آینده

باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که ۲۵ آبان موعد آگهی فروش مَحْمُودِی است. این تاریخ به عنوان آخرین مهلت برای تصمیم‌گیری نهایی در نظر گرفته شده است. او دو فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد. تمدید نشدن قرارداد فعلی، آینده او در فصول بعدی را دشوار می‌کند. حقوق فعلی ۲.۵ میلیاردی او برای امرار معاش کافی نیست. هر دو طرف در موقعیت ناووری قرار دارند و مجبور به توافق هستند. با توجه به وضعیت کنونی، حل این اختلاف مالی برای هر دو سمت چالش‌برانگیز خواهد بود.