منچستریونایتد در اولین بازی مائوریسیو پوچتینو با شکست ۴ بر صفر لیورپول و اخراج لنی یورو مواجه شد. همچنین مورینیو درباره حضور امباپه و اسپی صحبت کرد.

تیم فوتبال منچستریونایتد در اولین بازی رسمی تحت هدایت مائوریسیو پوچتینو در لیگ برتر انگلیس با شکستی سنگین و تحقیرآمیز از تیم لیورپول روبرو شد. این بازی که در ورزشگاه آنفیلد برگزار گردید، با نتیجه ۴ بر صفر به سود لیورپول به پایان رسید و تیم میزبان را در منطقه سقوط از لیگ برتر قرار داد. این باخت نشان‌دهنده چالش‌های بزرگ پیش روی پوچتینو برای نجات تیمش در جدول لیگ برتر است.

آغاز کابوس برای پوچتینو و اخراج لنی یورو

منچستریونایتد کابوس آغاز فصل را از همان دقایق ابتدایی تجربه کرد، زیرا تقریبا تمام اتفاقات منفی در ۱۳ دقیقه نخست مسابقه رخ داد. لنی یورو، بازیکن خط دفاعی منچستریونایتد، در دقیقه هشتم بازی به دلیل خطایی که داور آن را غیر از محوطه جریمه تشخیص داد و باعث پنالتی شد، با کارت قرمز مستقیم از میدان بازی اخراج گردید. پس از اخراج یورو، دومینیک سوبوسلای از روی نقطه پنالتی توپ را با دقت به گوشه پایین سمت چپ دروازه ارسال کرد و لیورپول پیشرو شد.

Also read گرانی تخم مرغ و شیر و جهش تورم تولیدکننده در آذرماه

وضعیت تیم منچستریونایتد پس از اخراج یورو بدتر نیز شد، هرچند تا پایان نیمه اول نتوانستند گل دوم را دریافت کنند. لیورپول که در این نیمه حملات متعددی را انجام داد، در نهایت گل دوم خود را نیز به ثمر رساند. ریو انگوموها از سمت چپ توپ را ارسال کرد و فلوریان ویرتس با ضربه‌ای والی و هوشمندانه از زاویه‌ای دشوار، نتیجه را ۲ بر صفر به سود لیورپول تثبیت کرد. این تنها نکته مثبت برای منچستریونایتد در نیمه اول بود، اما برای بازگشت به بازی کار بسیار دشواری در پیش داشتند.

تداوم فشار لیورپول و نگرانی‌های تاریخی

در آغاز نیمه دوم، منچستریونایتد سعی کرد شدت حملات خود را کاهش دهد و شاید امیدوار به بازگشت باشند، اما لیورپول به دنبال گل‌های بیشتر بود. ریو انگوموها با استفاده از پاس بردلی بارکولا گل سوم را به ثمر رساند و هرگونه امید باقی‌مانده برای بازگشت منچستریونایتد را از بین برد. در دقایق پایانی بازی، ویکتور مونیوس با استفاده از پاس دقیق فلوریان ویرتس به پشت خط دفاعی، توپ را وارد دروازه کرد و نتیجه نهایی را ۴ بر صفر تعیین نمود.

این نتیجه تاریخی است، زیرا منچستریونایتد برای نخستین بار از سال ۱۹۳۷ بود که به ورزشگاه لیورپول می‌رفت در حالی که در میان سه تیم انتهای جدول قرار داشت. در آن سال نیز منچستریونایتد در برابر لیورپول شکست خورد و در پایان فصل به دسته پایین‌تر سقوط کرد. امروز، سقوط منچستریونایتد غیرقابل تصور به نظر می‌رسد، اما عملکرد در این بازی نشان داد که پوچتینو چه کار دشواری برای بالا کشیدن تیمش در جدول لیگ برتر پیش رو دارد.

واکنش‌های مورینیو به ترکیب رئال مادرید و حمایت هواداران

در حاشیه اخبار فوتبال، خوزه مورینیو، سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید، درباره احتمال حضور هم‌زمان کیلیان امباپه و اسپی در ترکیب اصلی این تیم گفت که اگر این کار را انجام دهد، باید خود را به زمین ببرد و یکی از بازیکنان حریف را بزند. مورینیو افزود که ویژگی‌های بازیکنان کناری رئال مادرید برای سیستم کلاسیک ۴-۴-۲ مناسب نیستند. او با وجود فرصت‌های محدود اسپی برای بازی، از این مهاجم تمجید کرد و گفت که تاریخ فوتبال پر از بازیکنانی مانند اوست که بدون بازی کردن در دقایق زیاد، تعیین‌کننده هستند.

مورینیو بیان کرد که اسپی از آن دسته بازیکنانی نیست که وارد بحث‌هایی درباره نیمکت‌نشینی امباپه شود و می‌داند در حال پیشرفت است. سرمربی رئال مادرید درباره دشواری بازی‌ها پس از وقفه ملی گفت که بازیکنانی تحت فشار بودند و آمادگی کامل نداشتند. او تأکید کرد که سه امتیاز این بازی برای رئال مادرید طلا بود و تیم‌های بزرگی مانند آرسنال، منچسترسیتی، چلسی، بایرن و پورتو نیز نتوانستند پیروز شوند.

نارضایتی از رفتار هواداران در ورزشگاه خود تیم

مورینیو به تلویزیون رسمی تیمش اشاره کرد که هو شدن بازیکنانش توسط هواداران در ورزشگاه خودشان نگران‌کننده است. او گفت قصد انتقاد از هواداران را ندارد، اما بازی کردن در شرایطی که تماشاگران ورزشگاه خودشان علیه تیم شما هستند، دشوارتر می‌شود. سرمربی رئال مادرید توضیح داد که اگر خارج از خانه بازی کنند و هواداران حریف علیه آن‌ها باشند، این موضوع می‌تواند انگیزه‌بخش باشد، اما وقتی چنین اتفاقی در خانه رخ می‌دهد، شرایط پیچیده‌تر است.