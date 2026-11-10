شکست رکورد تاریخی ورود نقدینگی به بورس تهران در دوشنبه ۱۸ آبان

ورود نزدیک به ۱۲ همت پول به بازار سرمایه و رشد ۲.۷ درصدی شاخص کل بورس تهران در روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با پیشی گرفتن خریداران حقیقی همراه بود.

بازار سرمایه ایران در روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با ثبت رکوردهایی بی‌سابقه در حجم و ارزش معاملات، توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران را به خود جلب کرد. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات این روز توانست بیش از ۲۱۹ هزار واحد رشد کند و به رقم ۸ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۸۸۷ واحد برسد. این صعود قدرتمند همزمان با ورود نزدیک به ۱۲ همت پول به سمت سهام شرکت‌های بورسی بود که نشان‌دهنده اعتماد دوباره فعالان بازار به روند صعودی قیمت‌هاست. این رویداد در حالی رقم خورد که اخبار منتشر شده درباره مذاکرات دیپلماتیک و کاهش قیمت نفت، سیگنال‌های مثبتی از احتمال کاهش تنش‌های سیاسی به بازار مخابره کرد.

در مرحله پیش‌گشایش بازار، معاملات امروز بورس تهران با یکی از قدرتمندترین نشانه‌های تقاضا همراه بود. ثبت سفارش‌های خرید به ارزش ۳۸ همت نشان می‌داد که خریداران از همان دقایق ابتدایی با قدرت وارد میدان شده و قصد شکار فرصت‌های خرید را دارند. با آغاز معاملات نیز این برتری به‌سرعت در تابلوی بازار نمایان شد؛ به‌طوری که اکثر نمادها در صف خرید قرار گرفتند و تمامی صندوق‌های اهرمی در سقف مثبت ۶ درصد معامله شدند. این موج تقاضا در طول ساعات کاری بازار نیز حفظ شد و در نهایت ۹۷ درصد نمادها در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند.

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تحلیل دقیق داده‌های معاملاتی و شاخص‌ها

شاخص کل هم‌وزن نیز در این روز پربازدید با رشد ۵۵ هزار و ۸۵۱ واحدی و افزایش ۲.۴۵ درصدی، در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۱۹۴ واحد ایستاد. نزدیکی بازدهی دو شاخص کل و هم‌وزن در کنار مثبت بودن ۹۷ درصد نمادها نشان می‌دهد که صعود امروز از گستردگی بالایی برخوردار بوده و سهام کوچک و متوسط نیز همپای شرکت‌های بزرگ رشد کرده‌اند. در معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی، ۵۴ میلیارد سهم به ارزش ۳۵ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان دادوستد شد که نشان‌دهنده گردش بالای سرمایه در این بخش از بازار است.

بررسی آمارهای معاملاتی نشان می‌دهد که سرانه خرید حقیقی‌ها به ۱۲۸ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها به ۷۷ میلیون تومان رسید. بر این اساس، قدرت خرید به مثبت ۱.۶۵ رسید که برتری قابل توجه خریداران را در مقایسه با فروشندگان نشان می‌دهد. همچنین ۱۱ هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان پول وارد سهام شد که رکورد این عدد را جابه‌جا کرد و این مقدار پول در روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ به عنوان حجم ورودی نقدینگی به سهام ثبت گردید. ترکیب ورود سنگین نقدینگی، قدرت خرید مثبت و رشد فراگیر شاخص‌ها، معاملات امروز را به روزی کم‌سابقه از نظر برتری تقاضا تبدیل کرد.

تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی بر بازار

در کنار وضعیت سفارش‌ها و جریان نقدینگی، اخبار سیاسی و اقتصادی نیز در بهبود فضای معاملات نقش داشتند. کاهش قیمت نفت و انتشار خبرهایی درباره مذاکرات، از سوی معامله‌گران به‌عنوان نشانه‌هایی از تقویت مسیر دیپلماسی و احتمال کاهش تنش‌ها ارزیابی شد. این شرایط می‌تواند بخشی از انتظارات منفی نسبت به ریسک‌های سیاسی را تعدیل کند و زمینه بازگشت سرمایه به بازار سهام را فراهم آورد. البته انتشار این اخبار به معنای حصول توافق یا رفع قطعی ریسک‌های سیاسی نیست، اما در شرایطی که انتظارات نقش مهمی در رفتار معامله‌گران دارند، سیگنال‌های مثبت دیپلماتیک می‌توانند بر سمت تقاضای بازار اثرگذار باشند.

پیش‌بینی آینده و ریسک‌های احتمالی

مجموع داده‌های معاملاتی امروز از هم‌جهتی سه عامل مهم حکایت دارد: برتری قاطع خریداران، ورود قابل توجه نقدینگی و بهبود انتظارات سیاسی. با این حال، پایداری این روند به تداوم ورود پول و تبدیل سیگنال‌های مثبت دیپلماتیک به تحولات ملموس وابسته است. در واقع، اگر اخبار مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسند یا جریان نقدینگی در روزهای آینده تغییر مسیر دهد، احتمال افزایش عرضه و اصلاح بخشی از رشد اخیر وجود خواهد داشت. سرمایه‌گذاران باید با توجه به این نکات، استراتژی‌های خود را برای روزهای آتی تنظیم کنند.