شکست تاریخی لانس توسط کومو و نتایج دراماتیک لیگ قهرمانان اروپا

پیروزی عجیب ۹ بر یک کومو مقابل لانس در لیگ قهرمانان اروپا، همراه با نتایج پرهیجان منچسترسیتی، آرسنال و پورتو، شب دوم هفته چهارم را به یکی از پرگل‌ترین شب‌های تاریخ این رقابت‌ها تبدیل کرد.

شب دوم هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا به عنوان یکی از پرگل‌ترین شب‌های فصل حاضر در تاریخ این رقابت‌ها ثبت شد. در مجموع نه بازی برگزار شده در این شب، تعداد ۴۴ گل به ثمر رسید که رقم قابل توجهی برای مسابقات سطح اول باشگاه‌های اروپا محسوب می‌شود. تیم شگفتی‌ساز ایتالیایی، کومو ، سهم عمده‌ای در ایجاد این رکورد داشت و توانست با شکست سنگین حریف فرانسوی خود، نام خود را در تاریخ فوتبال اروپا ثبت کند.

رکوردشکنی کومو و هت‌تریک ستاره جوان

تیم کومو به سرمربیگری سسک فابرگاس در دیداری تماشایی موفق شد تیم لانس را با نتیجه خیره‌کننده ۹ بر یک شکست دهد. این پیروزی بزرگ باعث شد تا کومو با کسب ۹ امتیاز، جایگاه چهارم جدول رده‌بندی را تصاحب کند و از تیم‌های قدرتمندی مانند بارسلونا، منچسترسیتی، لیورپول و استون ویلا پیشی بگیرد. عملکرد شاگردان فابرگاس با این پیروزی به رکورد بایرن مونیخ در سال ۲۰۲۴ برابر دینامو زاگرب (۹ بر ۲) رسید، هرچند رکورد پرگل‌ترین بازی تاریخ همچنان متعلق به پیروزی ۸ بر ۴ بوروسیا دورتموند مقابل لژیا ورشو در سال ۲۰۱۶ با مجموع ۱۲ گل است.

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آناستاسیوس دوویکاس ستاره بی‌رقیب این مسابقه بود که با به ثمر رساندن سه گل در دقایق ۷، ۳۲ و ۵۷، هت‌تریک خود را کامل کرد. سایر گل‌های تیم ایتالیایی نیز توسط نیکو پاز در دقیقه ۴۰، لوکاس دا کونیا در دقیقه ۴۷، مارک کمپف در دقیقه ۵۴، ماتیا لیبرالی در دقیقه ۶۲ و مارتین باتورینا در دقیقه ۶۹ به ثمر رسید. در نهایت ماتئو پاپاچولی در دقیقه ۹۰+۲ گل نهم را زد تا نمایش کامل کومو تکمیل شود. تنها گل لانس نیز توسط روبن آگیلار در دقیقه ۶۵ زده شد که نتوانست جلوی موج گل‌های کومو را بگیرد.

نتایج دراماتیک دیگر بازی‌های مهم

در دیگر دیدارهای حساس امشب، منچسترسیتی در مواجهه‌ای پرهیجان موفق شد لایپزیگ را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد. سیتی نیمه نخست را با برتری یک بر صفر به پایان رساند و پس از تساوی موقت توسط ریدله باکو، دوباره با گل انزو فرناندز پیش افتاد. اگرچه آنتونیو نوسا بازی را دو بر دو کرد، اما ارلینگ هالند در دقیقه ۷۸ با پاس الیوت اندرسون، گل پیروزی‌بخش را به ثمر رساند. همچنین آرسنال با برتری ۲ بر یک مقابل اسلاویا پراگ، ۱۰ امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت.

پورتو نیز با غلبه ۴ بر ۱ بر ناپولی، پیروزی پرگلی را رقم زد. یان بدنارک و گابری ویگا برای پورتو گلزنی کردند و سامو آگهوا نیز پنالتی آخر را وارد دروازه کرد. اخراج رافا مارین، مدافع ناپولی، ضربه نهایی به تیم ایتالیایی بود. علاوه بر این، بوروسیا دورتموند رئال بتیس را دو بر یک برد، کلوب بروژ آیندهوون را شکست داد و وایکینگ با نتیجه ۴ بر ۱ صباح را مغلوب کرد.

تحولات سیاسی فوتبال آسیا و ژاپن

در بخش دیگری از اخبار ورزشی، هاجیمه موریاسو، سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن، اعلام کرد که تعویق جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ را می‌پذیرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، برگزاری مسابقات را از ژانویه به دسامبر موکول کرد. این تصمیم احتمالاً آخرین فرصت موریاسو برای قهرمانی را از بین برد و گو اویوا ممکن است جانشین او باشد.