تحلیل شکست دو بر صفر فلسطین توسط ایران، اخراج جنجالی رافینیا از تیم برزیل و محکومیت اعدام جدید وفایی ثانی، قهرمان بوکس ایران.

تیم ملی فوتبال فلسطین در دیداری که با حضور بازیکنان درجه سوم خود برگزار کرد، با نتیجه دو بر صفر شکست خورد. اینهاب ابوجزر، سرمربی فلسطین، در واکنش به این نتیجه صریحاً بیان کرد که این تیم در برابر ایران با ترکیب سوم خود بازی کرده است. او تأکید نمود که حتی از گزینه‌های دوم نیز استفاده نکرده‌اند و غیبت بازیکنان اصلی در این نتیجه نقش مهمی داشته است.

دلایل شکست فلسطین و تغییر جریان بازی

ابوجزر توضیح داد که فوتبال شامل برد، باخت و تساوی است و این اولین شکست تیم فلسطین در سال ۲۰۲۶ بود که مقابل تیمی قدرتمند چون ایران رخ داد. او تأکید کرد که مقابل یک تیم ضعیف آسیایی شکست نخورده‌اند، بلکه مقابل تیم دوم رده‌بندی آسیا مغلوب شده‌اند. سرمربی فلسطین اشاره کرد که اتفاقات جریان مسابقه، به ویژه اخراج عمید صوافطه در نیمه دوم، مسیر بازی را کاملاً تغییر داد و به سمت دیگری برد.

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وی اضافه کرد که بیشتر این بازیکنان برای اولین بار کنار هم بازی می‌کردند و این چالش بزرگی بود. همچنین تیم فلسطین حتی یک جلسه تمرینی کامل در بصره نداشت، هرچند ابوجزر این موارد را بهانه نمی‌داند، بلکه صرفاً به عواملی اشاره می‌کند که در ثبت این نتیجه نقش داشتند. با وجود شکست، سرمربی فلسطین از عملکرد بازیکنان راضی است و برنامه تغییر کرده است اما تیم مصمم است به مسیر خود ادامه دهد.

اخراج جنجالی رافینیا و واکنش برزیل

شکست سه بر دو تیم ملی برزیل مقابل ژاپن در تورنمنت آسیایی، یکی از بازندگان بزرگ خود را داشت که رافینیا، مهاجم بارسلونا، نام برده می‌شود. او در دقایق پایانی مسابقه، پس از درگیری لفظی با داور، با کارت قرمز مستقیم اخراج شد. این اتفاق با جنجالی کم‌سابقه همراه بود و حتی منجر به اخراج کارلو آنچلوتی نیز شد. با وجود این رخداد، فدراسیون فوتبال برزیل تصمیمی برای آزاد کردن او از اردوی تیم ملی ندارد.

رودریگو کائتانو، مدیر تیم‌های ملی فوتبال مردان برزیل، تأیید کرد که رافینیا تا پایان وقفه مسابقات ملی همراه تیم باقی خواهد ماند. کائتانو پس از دیدار مقابل ژاپن گفت که منطقی نیست بازیکنی که یکی از رهبران تیم است برود. آن‌ها با آرامش بررسی خواهند کرد که چه کسی می‌تواند در مسابقه بعدی به بهترین شکل نماینده تیم باشد و رافینیا همچنان در کنار آنان خواهد بود.

برزیل معمولاً در موارد مشابه، بازیکنان اخراج‌شده را آزاد می‌کند تا به باشگاه‌های خود بازگردند، اما شرایط رافینیا متفاوت است. او در دوره پس از جام جهانی و تحت هدایت کارلو آنچلوتی، به یکی از کاپیتان‌های جدید تیم ملی برزیل تبدیل شده است. رافینیا در بازی مقابل ژاپن ۷۱ دقیقه بازی کرد اما عملکرد خوبی نداشت و پس از اعتراض شدید به داور، کارت قرمز دریافت کرد.

محکومیت اعدام وفایی ثانی و واکنش‌های حقوق بشری

وفایی ثانی، قهرمان بوکس ایران و زندانی سیاسی، برای سومین بار به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است. او در پیامی کتبی از زندان وکیل‌آباد مشهد این جایزه را به نام همه کسانی می‌پذیرد که به جرم آرزوی ایرانی آزاد، زندانی یا به اعدام محکوم شده‌اند. وفایی ثانی تأکید کرد که حکومت از آنان توبه و اعترافات تلویزیونی می‌خواهد اما پاسخ آنان روشن است که هرگز تسلیم نخواهند شد.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، محاکمه او در سپتامبر ۲۰۲۴ به‌شدت ناعادلانه توصیف شد. وفایی ثانی از زمان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و دوره‌های طولانی را در سلول انفرادی گذرانده است. حضور او با محکومیت گسترده بین‌المللی از سوی چهره‌های برجسته ورزشی و سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شده که خواستار آزادی فوری او و لغو حکم اعدامش شده‌اند.

جوایز مگنیتسکی که به نام سرگئی مگنیتسکی نام‌گذاری شده‌اند، از سال ۲۰۱۵ با هدف قدردانی از فعالان حقوق بشر اهدا می‌شوند. ویلیام براودر، رئیس بنیاد عدالت مگنیتسکی، پرونده وفایی ثانی را نمادی از وضعیت بسیاری از ایرانیان دانست. او گفت مهم‌تر از همه این است که محمدجواد هنوز زنده است و هر بار که جهان به او توجه می‌کند، کشتن بی‌سروصدای او دشوارتر می‌شود.