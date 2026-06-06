شکست تیم ملی والیبال زنان ایران مقابل اندونزی در جام آسیا

تیم ملی والیبال زنان ایران در نخستین دیدار جام والیبال زنان آسیا ۲۰۲۵ مغلوب اندونزی شد. شاگردان لی دو هی در ست دوم پیروز شدند اما در سه ست دیگر شکست خوردند. الهه پورصالح با ۲۰ امتیاز بهترین بازیکن ایران بود.
جام والیبال زنان آسیا ۲۰۲۵ از امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در فیلیپین آغاز شد. این رقابتها به مدت ۹ روز و با حضور ۱۲ تیم برتر قاره کهن برگزار میشود.
تیمهای شرکتکننده در سه گروه چهارتیمی تقسیم شدهاند و پس از مرحله گروهی، تیمهای برتر به مرحله حذفی راه مییابند. تیم ملی والیبال زنان ایران در گروه دوم این مسابقات با تیمهای اندونزی، قزاقستان و استرالیا همگروه است. ملیپوشان کشورمان در نخستین دیدار خود در این دوره از مسابقات، از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم ملی اندونزی رفتند.
شاگردان لی دو هی، سرمربی کرهای تیم ایران، در ست دوم موفق شدند با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ پیروز شوند اما در ستهای اول، سوم و چهارم با امتیازهای ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ مغلوب حریف خود شدند تا در نهایت این دیدار را سه بر یک واگذار کنند. بازی پایاپای دو تیم در ست چهارم نشاندهنده شانسهای برابر بود اما تجربه بیشتر بازیکنان اندونزی در امتیازهای حساس کار را برای ایران سخت کرد
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