شکست سنگین پرتغال مقابل دانمارک و اخراج رافینیا در برزیل

پرتغال با شکست ۴ بر یک مقابل دانمارک، مراسم رونالدو را تلخ کرد و رافینیا با اخراج قرمز برزیل را در مشکل انداخت.

تیم ملی فوتبال پرتغال در روز بزرگداشت اسطوره خود، کریستیانو رونالدو ، با شکست سنگین ۴ بر یک مقابل دانمارک ، مراسمی تلخ و بدون درخشانی را تجربه کرد. این نتیجه در حالی رقم خورد که هواداران و بازیکنان تلاش داشتند از ستاره غایب قدردانی کنند، اما عملکرد میدانی تیم ملی نتوانست تصویری شایسته از این بزرگداشت ارائه دهد و صدرنشینی گروه را نیز برای پرتغال ی‌ها با خطر مواجه ساخت.

مراسم سرد بزرگداشت رونالدو در ورزشگاه براگا

روزنامه اسپانیایی آاس با انتقاد از فضای برگزاری این رویداد، آن را سرد، بی‌روح و تقریبا نوعی بی‌احترامی به کریستیانو رونالدو توصیف کرد. پیراهن‌هایی با نام و شماره هفت این اسطوره روی تن بازیکنان و کودکان همراه آن‌ها بود و بنر بزرگی با پیام "متشکریم، کاپیتان" در سکوها نصب شده بود، اما گرمای احساسی مورد انتظار در میان کوه‌های براگا دیده نشد و غیبت رونالدو افسردگی خاصی را در میان تماشاگران ایجاد کرد.

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تحقق آمار درخشان هویلوند و سقوط پرتغال

تیم ملی دانمارک از شرایط متناقض بازی بهره برد و با گل‌های مارتین هویلوند که نخست مردود و سپس با امتیاز پنالتی برای آن‌ها حاصل شد، بازی را باز کرد. هویلوند در نیمه دوم با ثبت دو گل دیگر و گل تماشایی اندرسن، کارنامه خود را در این دیدار برجسته کرد و گل دیرهنگام برناردو سیلوا نیز نتوانست تلخی شکست پرتغال و نمایش آشفته آن‌ها را محو کند.

اخراج قرمز رافینیا و حفظ جایگاه در تیم ملی

در موازی با ماجرای پرتغال، تیم ملی برزیل پس از شکست ۳ بر ۲ مقابل ژاپن با جنجال جدیدی روبرو شد. رافینیا، مهاجم بارسلونا، در دقایق پایانی بازی با اخراج مستقیم با کارت قرمز از زمین کنار رفت و این اتفاق منجر به اخراج کارلو آنچلوتی از نیمکت برزیل شد. رودریگو کائتانو، مدیر تیم‌های ملی مردان برزیل، تایید کرد که رافینیا به عنوان یکی از رهبران تیم، در اردو باقی می‌ماند و از نظر منطقی جایز نیست از تیم جدا شود.

بررسی عملکرد داوری و برنامه بعدی برزیل

رافینیا پس از پایان مسابقه با اعتراض به عملکرد داوری و تعویض خود، عذرخواهی کرد اما بر پیچیدگی شرایط تاکید داشت. برزیل سه‌شنبه آینده در ساعت ۱۱ صبح به وقت اسپانیا به مصاف سنگاپور می‌رود و در این دیدار از حضور رافینیا محروم خواهد بود. در مقابل، وینیسیوس جونیور با درخشش و ثبت دو گل در دیدار قبلی، بار دیگر به فرم خوب خود بازگشته است و کارلو آنچلوتی باید ترکیب تیم را برای بازی بعدی سامان دهد.

محکومیت مرگ وفایی ثانی و وضعیت ورزشکاران ایرانی

در حوزه ورزش‌های رزمی، وفایی ثانی، قهرمان بوکس ایران که همزمان مربی و زندانی سیاسی نیز محسوب می‌شود، به سومین حکم اعدام خود دست یافت. این ورزشکار یکی از هفت ورزشکار ایرانی است که در حال حاضر با خطر اعدام روبه‌رو هستند و این اخبار نگران‌کننده بازتاب گسترده‌ای در محافل ورزشی و حقوق بشری داشته است.