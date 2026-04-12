شکست مذاکرات آمریکا و ایران در پاکستان: بازگشت بدون توافق

مذاکرات آمریکا و ایران در اسلام‌آباد، پاکستان، بدون نتیجه پایان یافت. معاون رئیس‌جمهور آمریکا از ارائه آخرین پیشنهاد و عدم توافق بر سر مسائل هسته‌ای خبر داد. این نشست، که در بالاترین سطح از زمان انقلاب ۱۳۵۷ برگزار شد، سرنوشت آتش‌بس شکننده و بازگشایی تنگه هرمز را هدف قرار داده بود.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا ، در یکشنبه صبح در پاکستان به خبرنگاران اعلام کرد که مقامات آمریکا یی مذاکرات چند ساعته با ایران را بدون دستیابی به توافق ترک می‌کنند و به ایالات متحده بازمی‌گردند. معاون رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه، ۲۳ فروردین، با اشاره به شکست مذاکرات با ایران ، گفت که پس از ارائه «آخرین و بهترین پیشنهاد»، اسلام‌آباد را ترک می‌کند.

ونس پس از ۲۱ ساعت مذاکره در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، به خبرنگاران گفت: ما با یک طرح بسیار ساده اینجا را ترک می‌کنیم؛ چارچوبی برای تفاهم که آخرین و بهترین پیشنهاد ماست. باید دید آیا ایرانی‌ها آن را می‌پذیرند یا نه. در حالی که معاون ترامپ جزئیاتی از این «آخرین پیشنهاد» ارائه نکرد، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز بدون توضیح گفت که «انتظار نمی‌رفت این مذاکرات در یک جلسه به نتیجه برسد».<\/p>

اسماعیل بقایی تصریح کرد که این مذاکرات پس از ۴۰ روز جنگ انجام شد و در فضایی مملو از بی‌اعتمادی و سوءظن صورت گرفت؛ بنابراین طبیعی بود که انتظار نمی‌رفت این مذاکرات در یک جلسه به نتیجه برسد. او در عین حال اضافه کرد که تماس‌ها و رایزنی‌ها بین ایران، پاکستان و سایر متحدان منطقه‌ای ادامه خواهد داشت.<\/p>

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در توضیح عدم موفقیت در گفت‌وگوها، به نواقصی در روند مذاکرات اشاره کرد و اظهار داشت که ایران تصمیم گرفته است شرایط آمریکا، از جمله عدم تولید سلاح هسته‌ای را نپذیرد. جی‌دی ونس اظهار داشت: خبر بد این است که ما به توافق نرسیده‌ایم و فکر می‌کنم این خبر برای ایران بسیار بدتر از ایالات متحدهٔ آمریکا باشد. لذا بدون رسیدن به توافق به ایالات متحده بازمی‌گردیم. ما خطوط قرمزمان را به وضوح مشخص کرده‌ایم.<\/p>

او همچنین گفت که در طول این مذاکرات، بیش از شش بار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت‌وگو کرده است.نشست اسلام‌آباد، اولین دیدار مستقیم میان آمریکا و ایران در بیش از یک دهه و عالی‌ترین سطح گفت‌وگوها از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به شمار می‌رفت. هدف از این نشست، تعیین سرنوشت آتش‌بس شکنندۀ دو هفته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز بود.<\/p>

رویترز گزارش داد که به گفته یک منبع از سوی میانجی‌گران پاکستان، ونس همراه با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و جرد کوشنر، داماد ترامپ، قبل از زمان استراحت، به مدت دو ساعت با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار داشتند. برای برگزاری این گفت‌وگوها، اسلام‌آباد، شهری با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، با حضور هزاران نیروی نظامی و سربازان ارتش در خیابان‌ها به طور کامل قرنطینه شد.<\/p>

جی‌دی ونس در ادامه سخنان خود پس از مذاکره با طرف ایرانی گفت که ریشه اصلی اختلافات بر سر جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. آقای ونس در اسلام‌آباد اظهار داشت: واقعیت این است که ما نیازمند یک تعهد صریح و روشن هستیم که آن‌ها به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهند بود و همچنین به دنبال راه‌هایی که دستیابی سریع به آن را ممکن می‌کند نیز نخواهند رفت. او در ادامه گفت: پرسش ساده این است: آیا ما شاهد یک تعهد ارادیِ بنیادی از سوی ایرانی‌ها برای عدم ساخت سلاح هسته‌ای هستیم؟ نه فقط برای زمان حال یا دو سال آینده، بلکه در بلندمدت. ما هنوز چنین چیزی را ندیده‌ایم، اما امیدواریم که شاهد آن باشیم.<\/p>

ونس در اظهارات کوتاهی در هتل محل دیدار دو طرف، به اختلاف‌نظر در موضوع حیاتی دیگری، یعنی بازگشایی تنگه هرمز، اشاره‌ای نکرد. جی‌دی ونس افزود: من فکر می‌کنم ما کاملاً انعطاف‌پذیر بودیم و همکاری کردیم. رئیس‌جمهور به ما گفت که با حسن نیت به اینجا بیایید و حداکثر تلاش خود را برای رسیدن به توافق به کار گیرید. ما هم همین کار را کردیم، اما متاسفانه نتوانستیم پیشرفتی داشته باشیم.<\/p>

در حالی که مذاکرات اسلام‌آباد در جریان بود، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در میامی فلوریدا برای تماشای یک مسابقه ورزشی، یو‌اف‌سی، حضور داشت. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در همان مکان همراه او بود. جی‌دی ونس در توضیحات پس از اتمام مذاکرات، اظهار داشت که با تمامی طرف‌ها، از جمله رئیس‌جمهور آمریکا، در تماس بوده است، اما به گفته منابع خبری، این رویدادها در حالی رخ داد که دونالد ترامپ به طور فعال از کاخ سفید اوضاع را دنبال نکرده بود.<\/p>

با این حال، جی‌دی ونس گفت که در طول این مذاکرات، بیش از شش بار با دونالد ترامپ درباره روند مذاکرات گفتگو کرده است. در همین حال، دونالد ترامپ روز شنبه در حین برگزاری گفت‌وگوها در پاکستان، در محوطه چمن کاخ سفید به خبرنگاران گفت: اینکه به توافق برسیم یا نه، برای من تفاوتی ندارد. دلیلش این است که ما پیروز شده‌ایم.<\/p>

تهران و واشینگتن پس از ۴۰ روز جنگ که صدمات فراوانی به نیروهای نظامی، شهرها و زیرساخت‌های ایران وارد کرد، در پی چند روز فشار بی‌امان از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، که حتی با تهدید برای کل تمدن ایران نیز همراه بود، به توافقی دو هفته‌ای رضایت دادند. هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی وارد جلسه مذاکرات شد که پیش از این هشدار داده بود که اگر دو پیش‌شرط محقق نشود، وارد جلسه نخواهد شد: آتش‌بس در لبنان و آزادسازی میلیاردها دلار دارایی ایران.<\/p>

در روز پنجم آتش‌بس، در حالی که بیش از یک هفته دیگر از آن باقی مانده بود، مذاکرات بی‌نتیجه اعلام شد، در حالی که حملات اسرائیل به لبنان همچنان ادامه داشت و محمدباقر قالیباف بدون دستیابی به میلیاردها دلار به ایران بازگشت.<\/p>





