شکست قطعنامه لغو تحریم های ایران در شورای امنیت؛ برجام در سراشیبی

شورای امنیت سازمان ملل در اقدامی که نشان از تداوم اختلافات بر سر برجام دارد، قطعنامه ای برای لغو دائمی تحریم های ایران را رد کرد. این شکست، که با تلاش های دیپلماتیک ایران برای حفظ توافق هسته ای همراه بود، زنگ خطری برای آینده برجام و نظم جهانی مبتنی بر قواعد به شمار می رود.

شرق: در حالی که نگاه ها به شورای امنیت سازمان ملل دوخته شده بود، روز گذشته قطعنامه ای که هدف آن لغو دائمی تحریم های سازمان ملل علیه ایران بود، با شکست مواجه شد. این پیش نویس که توسط کره جنوبی - در مقام رئیس دوره ای شورا - ارائه شده بود، تنها چهار رای مثبت کسب کرد؛ در حالی که 9 کشور رای منفی و دو کشور نیز رای ممتنع دادند. به این ترتیب، قطعنامه ای که می توانست پرونده تحریم های فصل هفتمی علیه ایران را برای همیشه ببندد، حتی به آستانه تصویب نیز نرسید.

شکست این قطعنامه در شرایطی رخ داد که مطابق برنامه از پیش تعیین شده در متن برجام و قطعنامه 2231، انتظار می رفت شورا -حتی در صورت اختلاف نظر- اقدام به رای گیری درباره لغو نهایی تحریم ها کند. اما با تلاش سه کشور اروپایی برای فعال سازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریم ها (اسنپ بک)، عملا فضای شورا به سمت افزایش تنش سوق پیدا کرد. به بیان دقیق تر، از ابتدا نیز شانس تصویب این قطعنامه پایین بود و رای گیری صرفا جنبه تشریفاتی داشت. اکنون در صورتی که تا پنجم مهرماه توافق جدیدی میان ایران و طرف اروپایی حاصل نشود، حتی امکان تعلیق شش ماهه تحریم ها نیز از بین خواهد رفت؛ موضوعی که به معنای بازگشت کامل تحریم های سازمان ملل علیه ایران در قالب قطعنامه های قبلی خواهد بود؛ تحریم هایی که طبق توافق هسته ای 2015 تعلیق شده بودند.\نشست شورای امنیت بار دیگر میدان نبرد روایت های متضاد بود. نماینده انگلیس با تاکید بر آنکه اقدام سه کشور اروپایی برای فعال سازی اسنپ بک قانونی و مطابق با قطعنامه 2231 است، از تصمیم اروپا دفاع کرد. نماینده فرانسه نیز با لحنی تندتر، از اقدامات هسته ای ایران انتقاد کرد و گفت: «ایران تا 48 برابر سطح مجاز، اورانیوم غنی سازی کرده است. نظام عدم اشاعه در معرض خطر قرار گرفته و این وضعیت قابل ادامه نیست». با این حال، این موضع گیری ها یک سویه نماند. نماینده روسیه در شورای امنیت، فعال سازی مکانیسم ماشه را فاقد هرگونه وجاهت حقوقی دانست و تاکید کرد: «هیچ کدام از طرف های برجام حق بازگرداندن تحریم های سازمان ملل را ندارند و تلاش تروئیکای اروپایی بی پایه است». او افزود: «ما بازگشت تحریم ها را به رسمیت نمی شناسیم». نماینده چین نیز با انتقادی صریح تر از آمریکا و برخی کشورهای غربی گفت: «اقدامات خصمانه علیه برنامه هسته ای ایران، به ویژه حمله به تاسیسات، شرایط را سخت تر کرده است. چین از تمدید لغو تحریم ها حمایت می کند و بازگشت به زنجیره تحریم ها را مردود می داند».\پیش از آغاز نشست، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، با وزیر خارجه کره جنوبی گفت و گو کرده بود. در این تماس، بر رویکرد اصولی ایران در ترجیح راه حل های دیپلماتیک بر مسیرهای تقابلی تاکید شد. در ادامه، وزیر امور خارجه ایران نیز در تماس تلفنی با همتای کره ای خود گفت: «ایران دیپلماسی را تنها راه حل می داند و آماده پیگیری هرگونه راه حل منصفانه و متوازن است که منافع متقابل را تضمین کند». او همچنین از کره جنوبی - به عنوان رئیس شورای امنیت - خواست از روندهایی که منجر به افزایش تنش می شود، جلوگیری کرده و مسیر گفت و گو را تسهیل کند. اگرچه اروپا با تمدید یک هفته ای ضرب الاجل دیپلماتیک، روزنه ای برای گفت و گو باقی گذاشته، اما روند کلی تحولات نشان می دهد شورای امنیت دیگر آن اجماع کم نظیر سال 2015 را بر سر برجام ندارد. تحرکات اسرائیل و آمریکا، اختلافات جدی میان اعضای دائم شورا و تعلیق تعهدات ایران، همگی بر بستر یک بحران عمیق تر در اعتماد متقابل شکل گرفته اند. در نهایت، آنچه بیش از هر چیز در این نشست عیان شد، نه فقط تداوم اختلافات سیاسی، بلکه شکاف راهبردی در فهم امنیت، حقوق بین الملل و آینده عدم اشاعه است و اگر این شکاف پر نشود، نه تنها برجام، بلکه نظم جهانی مبتنی بر قواعد نیز وارد مرحله ای از فرسایش بی بازگشت خواهد شد





برجام تحریم ایران شورای امنیت قطعنامه دیپلماسی اروپا آمریکا روسیه چین کره جنوبی

