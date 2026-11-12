شکست پیشنهاد ایران به آمریکا و تقویت ادعای بمب اتمی توسط اصولگرایان

ایران پیشنهاد آتش‌بس را رد شده دانست. اصولگرایان ادعای داشتن بمب اتمی را مطرح کردند. تحلیلگران این اقدام را خطرناک و به نفع سیاست نظامی آمریکا و اسرائیل می‌دانند.

پیشنهاد دیپلماتیک ایران مبنی بر پایان دادن به تنش‌های اخیر با ایالات متحده آمریکا ، با واکنش تند مقامات آمریکا یی مواجه شد و از این طریق شانس کاهش درگیری‌های نظامی در کوتاه‌مدت را کمتری به نظر می‌رساند. اگرچه نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا ، احتمال حمله نظامی مشترک واشنگتن و تل‌آویو به ایران را کاهش داده است، اما بسیاری از تحلیلگران سیاسی و مقام‌های منطقه‌ای همچنان به حل‌وفصل اختلافات در آینده نزدیک امیدوار نیستند.

رد پیشنهاد توقف محاصره و بازگشایی تنگه هرمز

طرح پیشنهادی ایران شامل سه شرط اصلی بود که دولت آمریکا آن را رد کرد. این پیشنهاد نیازمند توقف محاصره اقتصادی ایران توسط واشنگتن، لغو بخشی از تحریم‌ها و توقف حملات هوایی در ازای بازگشایی مجدد تنگه هرمز بود. مطابق این استراتژی، مذاکرات پیچیده درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر تحریم‌های موجود باید به مراحل بعدی موکول شود تا شرایط دیپلماتیک مساعد گردد.

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مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز یکشنبه هفته جاری به صراحت طرح پیشنهادی ایران را رد کرد و آن را توصیفی عجیب، مضحک و غیرواقع‌بینانه دانست. در پاسخ به این واکنش‌ها، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه از این طرح دفاع کرد و با اشاره به شرایط فعلی، آن را منطقی‌ترین پیشنهاد موجود روی میز مذاکرات دانست.

نگرانی‌های منطقه‌ای و ادعاهای هسته‌ای داخلی

انور قرقاش، مقام ارشد امارات عربی متحده، نیز روز دوشنبه با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، گفت دستیابی به یک توافق سیاسی جامع میان آمریکا و ایران دشوار به نظر می‌رسد. او اضافه کرد که ما باید خود را برای دوره‌ای طولانی از عدم قطعیت آماده کنیم؛ دورانی که در آن نه دستیابی به یک راه‌حل قاطع تضمین‌شده است و نه برقراری نظمی باثبات در منطقه امری قطعی تلقی می‌شود.

در چنین فضای پرتنش، نیروهای تندرو در ایران از آغاز جنگی تازه و شبیه به اسفند ماه سال قبل که با حذف رهبر جمهوری اسلامی آغاز شد، هراس دارند. این گروه خواستار تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی شده و تدوین طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) را مقدمه این اقدام می‌دانند، هرچند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تاکنون مانع طرح آن در صحن علنی شده است.

تبلیغات هوش مصنوعی و تقابل دیدگاه‌های اصولگرایان

ویدئوهای جعلی ساخته شده توسط هوش مصنوعی که نشان‌دهنده آزمایش اتمی ایران و شادی مردم از آن است، اخیراً در فضای مجازی منتشر شده‌اند. کامران غضنفری، نماینده مجلس، در روز دوازدهم آبان به سایت دیده‌بان ایران اعتراف کرد که حدس می‌زند ایران هم‌اکنون به سلاح اتمی دست یافته است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز دو روز پیش‌تر به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که ایران چیزی در دست دارد که نمی‌خواهد رو کند.

حسن کنعانی مقدم، تحلیلگر جناح اصولگرا، روز ششم آبان و محمدجواد لاریجانی، چهره مشهور اصولگرایان، روز هجدهم آبان اعلام کردند که ایران می‌تواند با سلاح اتمی تاکتیکی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد. همچنین محسن رضایی در روز چهارشنبه ۲۰ آبان از احتمال حمله ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا در صورت تکرار جنگ سخن گفت که موجی از نگرانی در غرب ایجاد کرد.

تحلیلگران: ادعاها به سود سیاست نظامی ترامپ و نتانیاهو

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس ایران، این ادعاها را به شدت نقد کرد و در مصاحبه با یورونیوز گفت افرادی که مدعی تغییر راهبرد هسته‌ای و داشتن بمب اتمی هستند، در راستای توجیه اقدامات نظامی علیه ایران فعالیت می‌کنند. او تأکید کرد که هیچ چیز به اندازه این ادعاهای اخیر به ترامپ و نتانیاهو کمک نمی‌کند تا ایران را به عنوان یک تهدید عملی و عینی برای دموکرات‌های آمریکا و اروپایی‌ها نشان دهند.

فلاحت‌پیشه با اشاره به سخنان ونس در کنگره و ترامپ درباره امکان شلیک موشک به شهرهای آمریکا، افزود که این دو نفر می‌دانند ایران نه بمب اتمی دارد و نه موشک‌های برد بلند، اما به این ادعاها برای پیش برد سیاست نظامی خود نیاز دارند. او بیان کرد که اگر جمهوری‌خواهان شکست نمی‌خوردند، ترامپ دستور حمله مجدد را صادر می‌کرد و اکنون نیز برنامه حمله به ایران کنار گذاشته نشده است.

تجدید نظر در دکترین هسته‌ای برای مقابله با تهدیدات

در مقابل، کامران غضنفری، نماینده مجلس ایران، ساخت سلاح اتمی را برای ایران ضروری‌تر از خنثی‌سازی تبلیغات آمریکا و اسرائیل می‌داند. او به یورونیوز گفت که وقتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها با سلاح اتمی تهدید کرده‌اند، ایران نمی‌تواند نسبت به این تهدید علیه تمامیت مردم و موجودیت خود بی‌تفاوت باشد. غضنفری استدلال کرد که باید دشمن بداند اگر در پی حمله هسته‌ای به ایران باشد، با پاسخ متقابل ایران مواجه خواهد شد.