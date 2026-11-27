تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین دیدار پنجمین پنجره رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ با نتیجه ۶۷ بر ۸۴ مغلوب استرالیا شد. این نتیجه ادامه روند ناکامی‌های ایران در گروه E است.

تیم ملی بسکتبال ایران در آغاز پنجمین پنجره از مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ با نتیجه ۶۷ بر ۸۴ مغلوب تیم ملی استرالیا قرار گرفت. این دیدار در روز جمعه، ۶ آذرماه برگزار شد و بازی از ساعت ۱۲:۳۰ آغاز گردید. ایرانی‌ها که برای کسب سهمیه حضور در مسابقات جهانی تلاش می‌کنند، با این شکست فشار بیشتری را برای کسب پیروزی در بازی‌های آتی تجربه خواهند کرد.

جزئیات فنی و روند بازی در چهار کوارتر

بازی با امتیازآوری سیدمهدی جعفری شروع شد و ایران در دقایق ابتدایی تلاش کرد با استرالیا رقابت نزدیکی داشته باشد. با این وجود، استرالیا تدریجاً برتری خود را تثبیت کرد و فاصله امتیازات را افزایش داد. متین آقاجانپور و مبین شیخی با پرتاب‌های سه امتیازی خود توانستند اختلاف را تا حدی کاهش دهند، اما استرالیا اولین کوارتر را با نتیجه ۱۸ بر ۱۴ به پایان رساند. در نیمه اول، استرالیا با بهره‌برداری از اشتباهات ایران، اختلاف را گسترش داد و نیمه نخست با نتیجه ۴۱ بر ۲۵ به سود تیم میزبان یا حریف در اینجا (استرالیا) خاتمه یافت. پیتر گیرگوریان، سیدمهدی جعفری و متین آقاجانپور تنها امتیازات ایران در نیمه اول بودند که نتوانستند روند صعودی حریف را متوقف کنند.

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در کوارتر سوم، استرالیا اختلاف را بیشتر کرد، اما ایران با سه امتیازی‌های سیدمهدی جعفری و متین آقاجانپور و امتیاز محمد جمشیدی تلاش برای جبران را آغاز کرد و فاصله را به ۱۳ امتیاز کاهش داد. با این حال، استرالیا در اواخر کوارتر دوباره برتری خود را بازگرداند و این بخش از بازی با نتیجه ۲۲ بر ۱۹ به سود استرالیا تمام شد تا مجموع نتایج تا این لحظه به ۶۳ بر ۴۴ برسد. کوارتر چهارم نیز با تلاش ایران برای کاهش اختلاف همراه بود، اما استرالیا با تکیه بر پرتاب‌های موفق مک‌کینون و سایر بازیکنانش، برتری خود را حفظ کرد و بازی با نتیجه نهایی ۸۴ بر ۶۷ به پایان رسید. توپ‌ربایی‌های محمد امینی و بهنام یخچالی و امتیازات آرمان زنگنه، متین آقاجانپور و محمد جمشیدی نتوانست سرنوشت بازی را تغییر دهد.

موقعیت ایران در گروه E و شرایط صعود به جام جهانی

تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ در گروه E قرار دارد. هم‌گروهی‌های ایران در این گروه شامل تیم‌های استرالیا، نیوزیلند، اردن، فیلیپین و سوریه هستند. ساختار صعود به گونه‌ای است که در پایان مرحله دوم، سه تیم برتر هر گروه و همچنین بهترین تیم چهارم در میان دو گروه، جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد. همچنین، کشور قطر به دلیل میزبانی این رقابت‌ها، سهمیه مستقیم حضور در جام جهانی را از پیش در اختیار دارد. ایران برای حفظ شانس صعود، نیازمند کسب نتایج مثبت در بازی‌های باقی‌مانده است.

بررسی روند اخیر ایران و رقابت‌های پیش رو

این شکست، پیروزی دیگر برای ایران در پنجره پنجم محسوب نمی‌شود، زیرا تیم ملی در پنجره چهارم نیز با نتایج قابل توجهی شکست خورد. ایران در آن پنجره ابتدا با نتیجه ۹۳ بر ۹۱ برابر نیوزیلند باخت و سپس در دومین دیدار خود با نتیجه ۶۸ بر ۵۶ مغلوب فیلیپین شد. این روند نشان‌دهنده چالش‌های فنی و تاکتیکی تیم ملی در برابر حریفان قدرتمند منطقه‌ای و جهان است. با توجه به اهمیت هر دو امتیاز باقی‌مانده، مربیان و بازیکنان باید راهکارهای جدیدی برای مقابله با سبک بازی استرالیا و سایر حریفان پیدا کنند تا شانس خود را برای صعود به جام جهانی حفظ نمایند.