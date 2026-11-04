نتایج انتخابات میاندوره‌ای آمریکا نشان‌دهنده شکست تاریخی جمهوری‌خواهان و پیروزی دموکرات‌هاست. مقامات ایرانی این نتیجه را پیام ضد جنگ و تأیید مقاومت می‌دانند.

نتایج اولیه انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که حزب دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان با سنگین‌ترین شکست تاریخی در تاریخ مجلس نمایندگان روبرو شده‌اند. در این رقابت‌های سرنوشت‌ساز، حزب دموکرات توانسته است حداکثر کرسی‌های ممکن را کسب کند و هر حزبی که به عدد ۲۱۸ کرسی دست یابد، کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار خواهد گرفت. این نتیجه انتخابات، نه‌تنها یک تغییر موازنه قدرت داخلی در واشنگتن محسوب می‌شود، بلکه پیامی مستقیم از سوی افکار عمومی آمریکا نسبت به سیاست‌های خارجی و وضعیت اقتصادی کشور است.

علل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در کنگره

تحلیلگران و مقامات آمریکایی عوامل متعددی را در این شکست سهمگین دخیل می‌دانند. جنگ با ایران، انسداد تنگه هرمز و افزایش شدید قیمت سوخت در ایالت‌های مختلف، به عنوان دلایل اصلی نارضایتی رأی‌دهندگان از عملکرد حزب ترامپ نام برده شده‌اند. دونالد ترامپ در واکنش به پرسش‌ها درباره تأثیر مستقیم جنگ ایران بر عملکرد ضعیف جمهوری‌خواهان اذعان کرد که ایران بخشی از این مسئله بوده است. با این حال، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده تأکید کرد که از آغاز جنگ علیه ایران در اوایل سال جاری میلادی پشیمان نیست و معتقد است مردم آمریکا با اقدامات او موافق‌اند، اما آمادگی مواجهه با پیامدهای کوتاه‌مدت مانند افزایش قیمت سوخت را نداشته‌اند.

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واکنش‌های تند مقامات و کارشناسان ایرانی

پس از اعلام نتایج، مقامات ایرانی بلافاصله واکنش‌های شدیدی نشان دادند و این شکست را ناشی از حماقت ترامپ و مشاورانش در کشاندن کشور به جنگ با ایران دانستند. حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای اعلام کرد که ملت ایران درس‌های بزرگی را از آموزه‌های اسلام و مکتب رهبران حکیم خود فراگرفته است. ایشان تأکید کردند که قدرت و سلطه آمریکا در ابعاد سخت و نرم دچار سقوطی برگشت‌ناپذیر شده و هرگونه امید به تغییر رفتار دشمن، توهمی ناسپاسانه در برابر فتوحات ملت ایران است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز معتقد است که مردم آمریکا با جنگ مخالفت کرده‌اند و اگر دولت ایالات متحده اراده مردم را نادیده بگیرد، با عواقب ناخوشایندی مواجه خواهد شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، شکست ترامپ را هم در جنگ و هم در سیاست دانست و یادروز ۱۳ آبان را نماد شکست آمریکایی‌ها خواند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز با انتقاد از غرور و خودبزرگ‌بینی واشنگتن، گفت که مردم آمریکا پیامی روشن فرستاده‌اند و ادامه این مسیر خطرناک پیامدهایی فراتر از آنچه تاکنون شاهد بوده‌اند، به همراه خواهد داشت.

پیامدهای اقتصادی و سیاسی برای شهروندان آمریکا

این رویداد سیاسی تأثیرات ملموسی بر بازارهای مالی و افکار عمومی دارد. عبدالناصر همتی، معاون اول رئیس‌جمهور، اشاره کرد که پس از یک ماه مداخله ارزی بانک مرکزی، کارشناسان می‌توانند ارزیابی بهتری از تأثیر این سیاست داشته باشند. وی ارتباط بین تلاش برای طرد اقتصادی ایران و فروپاشی سریع اقتصاد آمریکا در دو هفته را به خروج سیاسی جمهوری‌خواهان از کنگره نسبت داد. این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، مستقیماً بر هزینه‌های زندگی مردم عادی آمریکا تأثیر گذاشته است.

حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تشبیه چتر حمایتی ترامپ به چتری سوراخ، گفت که هرکس از او حمایت کند، خیس برمی‌گردد. وی نام‌هایی مانند اوربان در مجارستان، بولسونارو در برزیل و کاندیداهای مورد حمایت ترامپ در کنگره را مثال زد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت نیز اعلام کرد که نمادهای سیاسی مانند فیل و الاغ در واشنگتن تغییر می‌کنند، اما مصیبت‌های سیاست‌های آمریکا برای کشورهای منطقه یکسان است. این دیدگاه نشان‌دهنده یکسان‌انگاری احزاب دوگانه آمریکایی در سیاست خارجی است.

تحلیل نهایی و چشم‌انداز روابط منطقه‌ای

محمد مخبر، رئیس‌جمهوری اسلامی، شکست ترامپ را پیامد مستقیم انتقال هزینه جنگ به داخل آمریکا دانست و پیروزی واقعی را متعلق به ایران و جبهه مقاومت عنوان کرد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز نتیجه انتخابات در اسرائیل و آمریکا را محصول کار مردم ایران دانست. مشاور سابق باراک اوباما نیز اعلام کرد که شکست ترامپ هنر دموکرات‌ها نیست، بلکه هنر مردم ایران است که او را وادار به شکست کرده است. این تحلیل‌ها حاکی از آن است که سیاست مقاومت ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر معادلات سیاسی ایالات متحده ایفا کرده است.