آرسنال با پیروزی یک بر صفر مقابل هال‌سیتی به صدر جدول بازگشت و فاصله خود را به شش امتیاز رساند؛ همزمان، انتقادات گسترده‌ای از روابط ژانی اینفانتینو با دونالد ترامپ مطرح شد.

تیم فوتبال آرسنال در هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس با یک گل پیروز شد. مارتین اودگارد در دقیقه ۷۲ موفق به زدن گل برتری شد. این تیم هال‌سیتی را یک بر صفر شکست داد. آرسنال پنجمین پیروزی پیاپی خود را ثبت کرد. فاصله آن‌ها در صدر جدول به شش امتیاز رسید. این عملکرد در حالی بود که بازی در ورزشگاه امارات سخت بود. اودگارد سریع‌تر به توپ واکنش نشان داد. گل پس از مهار ضربه نونی مادوئکه توسط دروازهبان حریف به دست آمد. این شکست تنها باخت آرسنال در فصل جاری است.

جزئیات فنی پیروزی آرسنال و واکنش‌های دفاعی

آرسنال در بخش بزرگی از مسابقه برای باز کردن دروازه حریف مشکل داشت. مارتین اودگارد در دقیقه ۷۲ سریع‌تر از دیگران به توپ برگشتی واکنش نشان داد. کنستانتینوس تزولاکیس دروازهبان هال‌سیتی ضربه نونی مادوئکه را مهار کرده بود. این گل باعث برتری آرسنال در دقیقه هفتاد و دوم شد. این پنجمین پیروزی پیاپی آرسنال پس از شکست سه بر صفر مقابل برایتون بود. آن شکست در سپتامبر رخ داد. تنها مسابقه‌ای است که آرسنال در این فصل در آن امتیاز از دست داده است. آرسنال در دقایق پایانی تا آستانه زدن گل دوم پیش رفت. مادوئکه در موقعیت مناسبی قرار گرفت. تزولاکیس توپ را از او گرفت. توپ پس از برخورد به نوبل مندی تغییر مسیر داد. بروک نورتون‌کافی آن را از روی خط دروازه دور کرد.

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تحلیل رقابت با منچسترسیتی و آینده جدول

برتری شش‌امتیازی آرسنال در صدر جدول ممکن است کاهش یابد. منچسترسیتی رقیب آرسنال در کورس قهرمانی است. این تیم مقابل ناتینگهام فارست بازی خواهد کرد. این نتیجه می‌تواند فاصله را کم کند. آرسنال همچنان با ثبات بالا به کار خود ادامه می‌دهد. آن‌ها در هفته‌های اخیر عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته‌اند. اودگارد نقش کلیدی در زدن گل برتری داشت. دروازهبان حریف در دقایق پایانی بازی‌اش را خوب انجام داد. نورتون‌کافی هم در خط دفاعی موفق عمل کرد. اما آرسنال توانست بر برتری خود در صدر جدول افزوده شود. این پیروزی اعتماد به نفس تیم را بالا برد. آنها برای هفته‌های آینده آماده هستند.

انتقادات به روابط اینفانتینو با دونالد ترامپ

این هفته انتقادات شدیدی به رفتار ژانی اینفانتینو مطرح شد. برخی این رابطه را نشانه‌ای از تملق‌گویی در برابر قدرت دانستند. ایمنی اینفانتینو، رئیس فیفا، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در کاخ سفید دیدار داشت. این دیدار در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ در دفتر بیضی کاخ سفید برگزار شد. حضور اینفانتینو در نشستی با کارگروه کاخ سفید برای جام جهانی ۲۰۲۶ انجام شد. راسکین پیش‌تر در نامه‌ای به اینفانتینو از آنچه راهبرد رشوه‌دهی آشکار فیفا خوانده، انتقاد کرده است. نویسنده گاردین در مقاله خود کلمات تندی به کار برد. او رفتار اینفانتینو را زننده‌ترین نمایش سال‌های اخیر توصیف کرد. او پرسید چه نوع رابطه‌ای بود. تاریخ آن نمایش تملق‌گویی را چگونه به یاد خواهد داشت. رئیس فیفا که باید غیرسیاسی باشد، پشت میزی با روکش چوب گردو نشسته بود. هنگام مطرح شدن سیاست مهاجرتی با حالتی جدی سر تکان می‌داد. وقتی صحبت‌های بی‌ربطی درباره رمزارزها به میان آمد، لبخند می‌زد. او در جریان این نمایش به شخصیتی نامتعارف تبدیل می‌شد.

افشاگری‌های راسکین درباره پرونده‌های مالی فیفا

از چهارشنبه، این احساس وجود دارد که نمایش علنی رابطه این دو نفر پیامدهایی ویرانگر خواهد داشت. ترامپ ممکن است در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری‌اش با قدرت کاهش‌یافته‌ای روبه‌رو شود. اما اصل ماجرا این است که ترامپ گرما و نور مرگباری می‌دهد. صورت را نیز ذوب می‌کند. خبر اصلی فیفا اعلام نامزدی کوزو تاشیما برای انتخابات ریاست در ماه مارس بود. راسکین، نماینده حوزه هشتم مریلند، در صحنه حاضر شد. او احتمالاً رئیس جدید کمیته قضایی مجلس نمایندگان خواهد شد. فیفا در میان موضوعات مورد توجه اوست. راسکین به پرونده کلاهبرداری الکترونیکی و پولشویی علیه شرکت فول پلی گروپ اشاره می‌کند. این پرونده بخشی از کیفرخواست‌های سال ۲۰۱۵ علیه سپ بلاتر، رئیس پیشین فیفا، بود. دولت ترامپ آن را به دلیل عدم اولویت کنار گذاشت. راسکین در نامه خود از کارزار گستاخانه فیفا برای جلب رضایت ترامپ پس از انتخاب مجدد او سخن می‌گوید. او به جایزه صلح فیفا که ساختگی است اشاره دارد. اجاره فضای اداری در برج ترامپ با نرخی غیراقتصادی نیز مطرح شد. نمونه‌هایی از قیمت‌گذاری بیش از حد و شیوه‌های فروش متقلبانه وجود دارد. این موضوعات می‌توانند زمینه افشای مکاتبات فیفا با سازمان ترامپ را فراهم کنند. این نامه پیش از طرح جاشوا کوشنر برای فروش حقوق تجاری جام جهانی ارسال شد. راسکین به گاردین گفت که تمام رشوه‌ها و پرداخت‌های پنهانی را می‌بینیم. اینفانتینو همچنان در تلاش است آینده خود را تضمین کند. افشاگری‌ها مانند ابری پیرامون او می‌چرخند. استفاده از منابع فیفا برای فعالیت انتخاباتی و گزارش‌هایی درباره ویزای خدمتکار او مطرح است.