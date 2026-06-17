شکست آمریکا در جنگ با ایران: ضعف صنعت نظامی و ناتوانی در تسلیم ایران

امریکا با شکست در جنگ با ایران مواجه شده است. ترامپ در فوریه وعده پیروزی سریع و قاطع را داده بود، اما پس از سه ماه، اهداف جنگ محقق نشد. نظام جمهوری اسلامی در تهران همچنان پابرجاست و ارتش ایران حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشکی خود را حفظ کرده است. آمریکا با ناتوانی در تسلیم ایران مواجه شده است و ضعف صنعت نظامی و ناتوانی در بازدارندگی و دفاع در برابر دشمنی مانند پکن را نشان میدهد.
به گزارش مشرق، دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا تنها چند روز پس از آغاز حملات هوایی به ایران در اواخر فوریه به جهانیان گفت که نیروهای آمریکایی در حال نزدیک شدن به یک پیروزی سریع و قاطع هستند.
او به خبرنگاران در فلوریدا اعلام کرد که «ما در حال دستیابی به گامهای بزرگی برای تکمیل هدف نظامی خود هستیم. و برخی میتوانند بگویند که آنها کاملاً تکمیل شدهاند. » اما سه ماه بعد، پس از هفتهها صحبتهای تند، تلفات نیروهای آمریکایی و غیرنظامیان ایرانی، هزینه مهمات بیشمار و حداقل ۲۹ میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان، اهداف اعلام شده جنگ محقق نشد. نظام جمهوری اسلامی در تهران همچنان پابرجاست.
ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در زیر آوار مجتمعهای تونلی قرار دارد و ارتش این کشور از قابلیت پهپادی و موشکی قوی برخوردار است. اکنون این سوال مطرح است که ایالات متحده، مسلح به قدرتمندترین ارتش جهان چگونه به این شکست استراتژیک رسید و نتوانست «تسلیم بیقید و شرط» ایران را که مورد نظر ترامپ بود، به دست آورد؟
این در حالی است که مقاومت تهران در برابر این تهاجم قابل توجه بوده و با وجود خسارات به زیرساختهای نظامی و غیرنظامی، ارزیابیهای اطلاعاتی ایالات متحده در ماه مه تخمین زد که ارتش ایران حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشکی خود را حفظ کرده و نشانهای از تصمیم ایران برای تسلیم دیده نمیشود. خسارات وارد شده به متحدان آمریکا در منطقه در طول این جنگ نیز به طور قطع سؤالات گستردهتری را در میان آنها درخصوص منطق میزبانی از نیروهای آمریکایی در صورت به خطر انداختن جمعیت آنها ایجاد کرده است.
رسانه آمریکایی افزود: مقاومت موفقیتآمیز ایران همچنین سوالات جدیدی را در مورد تواناییهای ارتش ایالات متحده برای ادامه یک نبرد طولانی مطرح کرده است. اگرچه سلاحهای شگفتانگیزی که صنایع آمریکایی تولید میکنند، مانند موشکهای کروز و رهگیرهای دفاع هوایی در میدان نبرد چشمگیر بودهاند، این جنگ نقاط ضعف اساسی وابستگی به سلاحهایی را که تحویل آنها بسیار گران و زمانبر است، آشکار کرده است.
در جریان جلسه استماع کنگره در ۳۰ آوریل، پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده تخمین زد که ممکن است «ماهها و سالها» طول بکشد تا ذخایری که در جنگ استفاده شده بود، دوباره پر شود. برای پکن و مسکو نیز، این سند از ضعف صنعت نظامی آمریکا ممکن است آنها را ترغیب به تسریع تصمیماتی برای پیشبرد منافع استراتژیکشان کند.
بکا واسر، تحلیلگر ارشد دفاعی در بلومبرگ اکونومیکس گفت که «حجم زیاد مهمات مورد استفاده - به ویژه موشکهای دوربرد - آمادگی ارتش ایالات متحده را تضعیف کرده و سبب شده است این کشور برای بازدارندگی و دفاع در برابر دشمنی مانند پکن آماده نباشد. او افزود: چین به طور قطع به عمق مهمات ایالات متحده و کمبودهای آن برای رهگیرهای دفاع هوایی در جهان توجه دارد. این ممکن است مشکل امروز نباشد، اما قطعاً مشکل فردا خواهد بود
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