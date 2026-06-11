تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود از رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ در دیداری حساس با نتیجه ۳ بر صفر مقابل تیم ملی بلغارستان شکست خورد.

تیم ملی والیبال ایران در مسیر دشوار رقابت‌های لیگ ملت‌های سال ۲۰۲۶، در دومین تقابل خود با حریفانی سرسخت، به مصاف تیم ملی بلغارستان رفت.

این دیدار که با شور و اشتیاق هواداران دنبال می‌شد، متاسفانه با نتیجه سه بر صفر به سود تیم بلغارستان به پایان رسید. در ترکیب تیم ملی ایران، بازیکنانی نظیر مرتضی شریفی، محمد ولی‌زاده، پوریا حسین‌خانزاده، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، علی حق‌پرست، سید عیسی ناصری و محمدرضا حضرت‌پور حضور داشتند تا در کنار هم برای کسب اولین پیروزی در این تورنمنت تلاش کنند.

با وجود تلاش‌های فراوان و جدال نزدیک در بسیاری از لحظات، عدم تمرکز در امتیازات حساس باعث شد تا ملی‌پوشان کشورمان نتوانند نتیجه را به سود خود تغییر دهند و در نهایت با شکستی تلخ زمین را ترک کنند. در مورد جزئیات ست اول، باید گفت که هر دو تیم در دقایق ابتدایی بازی، رقابتی بسیار پایاپای و حساس را تجربه کردند.

عملکرد بازیکنان ایران در بخش سرویس و دفاع در ابتدای کار امیدوارکننده بود و باعث شد که بازی به صورت میلی‌متری پیش برود. با این حال، در لحظاتی که تیم ملی ایران می‌توانست برتری خود را تثبیت کند، اشتباهات فردی مانع از رسیدن به هدف شد.

در دقایق پایانی ست اول، در حالی که نتیجه با تساوی ۲۳ بر ۲۳ برابر شده بود و هیجان بازی به اوج خود رسیده بود، پیاتزا سرمربی تیم ملی تقاضای وقت استراحت کرد تا بازیکنانش را برای کسب امتیاز نهایی آماده کند. اما در نهایت، تمرکز بیشتر بلغارستانی‌ها در لحظات حساس باعث شد تا این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود آن‌ها به پایان برسد و فشار روانی بر بازیکنان ایرانی افزایش یابد.

ست دوم بازی با شروع طوفانی تیم بلغارستان آغاز شد و آن‌ها در همان ابتدای کار توانستند چهار امتیاز متوالی را به دست آورند. در این میان، خطای سرویس پوریا خانزاده امتیاز دیگری را به حریف بخشید و فاصله را بیشتر کرد. با این حال، تلاش‌های مرتضی شریفی با اجرای آبشارهای دقیق و همچنین خطای سرویس بازیکنان بلغارستان، توانست فاصله امتیازی را تا حدی کاهش دهد.

اگرچه در بخش دفاعی، بازیکنان ایران عملکرد چندان ایده‌آلی نداشتند و حفره‌هایی در سیستم دفاعی دیده می‌شد، اما ضربات کوبنده خانزاده و حاجی‌پور توانست امتیازات پراکنده ای را برای ایران به ارمغان بیاورد. پیاتزا در اواسط ست، مجدداً وقت استراحت گرفت تا روی تقویت سیستم دفاعی تاکید کند، اما بلغارستان همچنان کنترل بازی را در دست داشت و نتیجه ۱۹ بر ۱۵ شد.

ورود یوسف کاظمی به زمین برای تغییر روند بازی تلاش کرد، اما خطای او در سرویس و اشتباهات متوالی در لحظات حساس باعث شد تا این ست نیز با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به سود بلغارستان خاتمه یابد. در ست سوم، امیدها برای بازگشت تیم ملی ایران زنده شد. اولین امتیاز این ست بر اثر خطای سرویس نیکالوف برای ایران ثبت شد و روحیه بازیکنان تقویت گشت.

مرتضی شریفی در پشت خط سرویس قرار گرفت اما نتوانست فشار لازم را بر حریف وارد کند. با این وجود، دریافت‌های بی‌نقص شریفی و آبشارهای قدرتمند پوریا خانزاده باعث شد تا ایران بار دیگر به بازی برگردد. این ست نیز مانند ست اول، به صورت پایاپای پیش رفت و هر دو تیم در سرویس‌های خود دچار اشتباهات متعددی شدند.

در یکی از رالی‌های دیدنی و طولانی بازی، توپ بازیکن بلغارستانی نتوانست از سد دفاع ایران رد شود و امتیاز هشتم برای ملی‌پوشان ثبت شد. اما متاسفانه، خطاهای متوالی در سرویس و ناهماهنگی‌های دفاعی دوباره فاصله را ایجاد کرد.

پیاتزا در وقت اضافه با شاگردانش صحبت کرد تا شرایط را تغییر دهد، اما خطای سرویس خانزاده در امتیاز ۲۱ و دفاع مستحکم بلغارستانی‌ها در لحظات پایانی، باعث شد تا این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به سود حریف تمام شود و تیم ملی ایران با شکست سه بر صفر از این میدان خارج شود. در مجموع، این بازی نشان داد که تیم ملی والیبال ایران در کنار توانایی‌های تهاجمی خوب، همچنان با مشکلاتی در ثبات دفاعی و مدیریت استرس در امتیازات حساس روبروست.

اشتباهات فردی در سرویس‌ها و عدم هماهنگی در دریافت‌ها، نقاط ضعفی بودند که تیم بلغارستان به خوبی از آن‌ها بهره برد. برای موفقیت در بازی‌های آینده لیگ ملت‌ها، تیم ملی باید روی تمرکز ذهنی بازیکنان در لحظات حساس و تقویت سیستم دفاعی کار کند تا بتواند در برابر تیم‌های قدرتمند جهان ایستادگی کند و نتایج بهتری کسب نماید





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