شکست تلاش استیضاح پیت هگست در مجلس نمایندگان آمریکا

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا با ارجاع هشت بند استیضاح پیت هگست به کمیته قضایی، عملا این تلاش را متوقف کردند. وزیر دفاع آمریکا پس از این رای‌گیری از شکست آن استقبال کرد.

تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح پیت هگست ، وزیر دفاع آمریکا، با رای مجلس نمایندگان این کشور متوقف شد. مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه ۱۹ آبان با ۲۱۱ رای موافق در برابر ۲۰۴ رای مخالف، با ارجاع هشت بند استیضاح هگست به کمیته قضایی مجلس موافقت کرد. این کمیته در کنترل جمهوری‌خواهان است.

پیش از رای‌گیری، مسی، نماینده جمهوری‌خواه، که طرح استیضاح را ارائه کرده بود، هشدار داده بود که ارجاع این پرونده به کمیته قضایی در عمل به معنای پایان تلاش برای استیضاح است. هشدار او به نتیجه رسید و پرونده در همان مرحله متوقف شد.

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جزئیات رای‌گیری و ارجاع پرونده به کمیته قضایی

مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب یک پیشنهاد آیین‌نامه‌ای، پرونده استیضاح پیت هگست را به کمیته قضایی ارجاع داد و عملا مسیر رای‌گیری نهایی بر سر این طرح بسته شد. رای‌گیری با اختلاف هفت رای به نفع جمهوری‌خواهان به پایان رسید.

مسی امیدوار بود با جلب حمایت شماری از جمهوری‌خواهانی که از سیاست‌های هگست ناراضی‌اند، این طرح را پیش ببرد. این نمایندگان نگران پیامدهای سیاسی نارضایتی عمومی از جنگ ایران بودند. با این حال، هیچ‌یک از دیگر نمایندگان جمهوری‌خواه به او نپیوستند.

دموکرات‌ها از تلاش برای استیضاح وزیر دفاع حمایت گسترده‌ای کرده بودند، اما ۱۱ نماینده این حزب در رای‌گیری حضور نیافتند. همین غیبت، یکی از دلایل شکست نزدیک این تلاش در صحنه مجلس عنوان شد.

موضع دموکرات‌ها و دفاع پیت هگست از عملکرد خود

حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، دوشنبه ۱۸ آبان و در آستانه رای‌گیری، انتقادهای تندی را متوجه پیت هگست کرد. جفریز گفت هگست از قدرت خود سوءاستفاده کرده، امنیت ملی آمریکا را تضعیف کرده و معمار جنگی نسنجیده، پرهزینه و شکست‌خورده در ایران است.

مسی در بندهای هشت‌گانه استیضاح، هگست را به ارتکاب جرایم سنگین و تخلفات متهم کرده بود. اتهام‌های مطرح‌شده طیفی از اقدامات وزیر دفاع را در بر می‌گرفت، از جنگ ایران تا عملیات نظامی آمریکا در ژانویه برای برکناری نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا.

پیت هگست سه‌شنبه ۱۹ آبان، تنها چند ساعت پیش از رای‌گیری، تلاش‌ها برای استیضاح خود را نمایشی مضحک خواند. او از عملکرد خود در راس نیروهای مسلح آمریکا دفاع کرد و بار دیگر از جنگ ایران حمایت کرد.

هگست همچنین دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را شجاع خواند و مدعی شد توان نظامی ایران در نتیجه حملات آمریکا ویران شده است. او در پاسخ به اتهام‌های مسی تاکید کرد دستورهایی که به نیروهای آمریکایی داده، قانونی بوده‌اند.

ترامپ پس از اعلام نتیجه رای‌گیری در شبکه‌های اجتماعی نوشت اقدام برای استیضاح هگست به‌شکلی مفتضحانه شکست خورده است. او رفتار وزیر دفاع در قبال ایران، ونزوئلا و سایر مسائل را ستود و گفت این عملکرد به تبرئه یک میهن‌پرست بزرگ آمریکایی منجر شده است.

پیامدهای سیاسی و احتمال طرح دوباره استیضاح

اگر این طرح تصویب می‌شد، پیت هگست نخستین وزیر دفاع تاریخ آمریکا بود که مجلس نمایندگان او را استیضاح کرده است. آخرین استیضاح یک مقام در راس نیروهای مسلح آمریکا به سال ۱۸۷۶ بازمی‌گردد، زمانی که ویلیام بلکناپ، وزیر جنگ وقت، به‌عنوان یک مقام غیرنظامی استیضاح شد.

انتقاد دموکرات‌ها از نقش هگست در جنگ ایران در شرایطی مطرح شد که نارضایتی رای‌دهندگان آمریکایی از این جنگ، یکی از عوامل پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته و به دست گرفتن کنترل کنگره بود. این موضوع نشان می‌دهد جنگ ایران همچنان محور اصلی رقابت سیاسی در واشنگтон است.

هگست از زمان تصدی وزارت دفاع در سال گذشته، بارها گفته است ارتش آمریکا پیش از ورود او بیش از اندازه ضعیف و تحت تاثیر آنچه فرهنگ ووک می‌نامد قرار گرفته بود. او خود را با عنوان وزیر جنگ خطاب می‌کند، اما تغییر رسمی نام وزارت دفاع به وزارت جنگ نیازمند تصویب کنگره است و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

با شکست تلاش کنونی، پیت هگست در حال حاضر از این تهدید سیاسی عبور کرده است. با این حال، آغاز به کار کنگره جدید با اکثریت دموکرات در سال آینده می‌تواند زمینه را برای طرح دوباره استیضاح او فراهم کند.