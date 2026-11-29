مذاکرات نتانیاهو و آیزنکوت برای تشکیل دولت وحدت ملی به بن‌بست خورد. در اسپانیا، سانچز پس از شکست در پارلمان، انتخابات زودهنگام را اعلام کرد.

مذاکرات میان بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر موقت اسرائیل ، و گادی آیزنکوت ، رییس حزب یاشار ، برای تشکیل دولت وحدت ملی پس از حدود دو ساعت مذاکره به پایان رسید. گزارش‌های حاکی از تداوم اختلافات جدی و عدم رسیدن به توافق است.

بن‌بست در مذاکرات تشکیل دولت و جزئیات آن

احزاب لیکود و یاشار در بیانیه مشترک خود در یکشنبه هشتم آذر اعلام کردند که این دیدار در مقر ارتش اسرائیل در تل‌آویو و در فضایی حرفه‌ای برگزار شد. جلسه با ارائه گزارشی درباره وضعیت امنیتی آغاز شد و ران درمر، وزیر پیشین امور راهبردی اسرائیل، نیز پس از این گزارش به مذاکرات پیوست. با این حال، دو طرف برای رفع اختلافات عمده به توافق نرسیدند.

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گادی آیزنکوت در این دیدار به نتانیاهو ابراز داشت که به شرکای سیاسی خود پایبند است و لیکود می‌تواند پس از تشکیل دولت به ائتلاف حاکم بپیوندد. پیشنهاد نتانیاهو بر این مبنا بود که نخست‌وزیری به صورت چرخشی باشد و ابتدا آیزنکوت این سمت را بر عهده بگیرد و سپس نتانیاهو جایگزین او شود. آیزنکوت پیش از این به حزب لیکود ۲۴ ساعت فرصت داده بود تا به توافق برسد.

با این حال، سایت وای‌نت گزارش داد که نتانیاهو در مذاکرات اخیر خواستار تعویق واگذاری نخست‌وزیری به آیزنکوت پس از رسیدگی به یک "رویداد حساس امنیتی" شد. این پیشنهاد با مخالفت قاطع حزب یاشار مواجه گردید. اختلافات دیگر شامل تغییرات در نظام قضایی اسرائیل و موضوع خدمت سربازی اجباری یهودیان فوق‌ارتدوکس نیز پابرجاست.

واکنش احزاب سیاسی و نقش نفتالی بنت

در کنار مذاکرات اصلی، حزب یاشار بیش از سه ساعت با حزب بی‌یاحاد به رهبری نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، مذاکره کرد. نفتالی بنت تنها رهبر حزبی در اردوگاه سیاسی گادی آیزنکوت است که آشکارا از تشکیل دولت وحدت ملی با لیکود حمایت کرده است. در مقابل، آویگدور لیبرمن، رییس حزب اسرائیل خانه ما، یائیر گولان، رییس حزب دموکرات‌ها، و یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، با این طرح مخالف‌اند.

آویگدور لیبرمن در شبکه ایکس نوشت که نتانیاهو سال ۲۰۲۱ نیز پیشنهاد نخست‌وزیری چرخشی مشابهی به نفتالی بنت داده بود که بنط آن را رد کرد. بنت در آن زمان با یائیر لاپید دولتی ائتلافی تشکیل داد و نخستین دوره نخست‌وزیری را بر عهده گرفت. او اکنون با ناکامی نتانیاهو در این روند، موقعیت خود را حفظ کرده است.

نتانیاهو چهارشنبه ۱۵ آذر فرصت نهایی برای تشکیل دولت جدید دارد و می‌تواند خواستار تمدید ۱۴ روزه این مهلت شود. حزب لیکود با ۲۷ کرسی به بزرگ‌ترین حزب کنست تبدیل شد و حزب یاشار ۲۱ کرسی به دست آورد. ائتلاف حامی نتانیاهو با ۵۳ کرسی از اکثریت لازم (۶۱ کرسی) بازماند. چهار حزب مخالف ۴۸ کرسی و دو حزب عربی ۱۹ کرسی دارند.

پدرو سانچز و بحران سیاسی در اسپانیا

همزمان با تحولات اسرائیل، پدرو سانچز، نخست‌وزیر سوسیالیست اسپانیا، پس از رد فرمان‌های پیشنهادی‌اش در پارلمان برای مقابله با بحران مسکن، انتخابات زودهنگام را اعلام کرد. سانچز در جمعه بیان کرد که برای پیشبرد برنامه‌هایش به اکثریت نیاز دارد و افزایش اجاره‌بها و تخلیه مستاجران محور اصلی کارزار انتخاباتی خواهد بود.

داده‌های داخلی حزب سوسیالیست نشان می‌دهد که آن‌ها می‌توانند با همراهی احزاب کوچک‌تر چپ به اکثریت برسند. با این حال، بیشتر نظرسنجی‌ها از برتری مجموع کرسی‌های حزب مردم به رهبری آلبرتو نونیس فئیخو و حزب وُکس حکایت دارند. تحلیلگران معتقدند شمار کرسی‌های وُکس تعیین می‌کند که این حزب بر سر سهم وزارتخانه‌ها مذاکره کند یا از بیرون دولت حمایت نماید.

حزب مردم و وُکس هم‌اکنون در چهار منطقه اسپانیا با یکدیگر حکومت می‌کنند. وُکس خواهان محدودیت‌های سخت‌گیرانه مهاجرت، بازگرداندن اختیارات به دولت مرکزی و لغو سیاست‌های اجتماعی مترقی است. حزب مردم نیز عفو جمعی مهاجران را ممنوع و نظام امتیازبندی برای مهاجرت قانونی پیشنهاد داده است. برخی اقتصاددانان نگرانند که محدودیت‌های مهاجرتی آهنگ رشد اقتصادی اسپانیا را کند کند.

پدرو سانچز به کارنامه اقتصادی دولتش استناد می‌کند و اشاره می‌کند که اسپانیا در دوره او یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا را داشته و بیکاری به پایین‌ترین سطح در نزدیک به دو دهه رسیده است. با این حال، برخی شهروندان افزایش هزینه مسکن، انرژی و کالاهای مصرفی را احساس می‌کنند. رسوایی‌های فساد مرتبط با نزدیکان سانچز، دو سانحه قطار و قطعی برق نیز به موقعیت او آسیب زده است.