قیمت دلار در بازار آزاد ایران کانال ۲۷۴ هزار تومان را شکست. همزمان گزارش‌ها از تلفات سنگین روسیه در اوکراین و تلاش قطر برای میانجی‌گری با آمریکا منتشر شد.

قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روند صعودی خود را تداوم بخشید و ارزش این ارز به کانال جدیدی صعود کرد. بامداد سه‌شنبه، نرخ غیررسمی دلار برای نخستین بار از مرز ۲۷۰ هزار تومان عبور کرد. این در حالی است که در روز دوشنبه، دوم آذر، قیمت دلار مجدد به کانال ۲۷۰ هزار تومان وارد شده بود. وب‌سایت‌های تخصصی رصد نرخ ارز در ساعات اولیه سه‌شنبه، نرخ فروش هر دلار را بین ۲۷۰ هزار و ۹۷۰ تومان تا ۲۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان گزارش کردند.

تسهیل صعود ۴ درصدی ارز در هفته اخیر

افزایش اخیر قیمت دلار نشان‌دهنده شتاب در کاهش ارزش پول ملی ایران است. در مقایسه با قیمت ثبت‌شده در بازار آزاد ایران روز بیست‌ویکم آبان که ۲۶۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده بود، این افزایش قیمت قابل‌توجه است. همزمان با جهش دلار، قیمت سایر ارزهای خارجی نیز افزایش یافته است. یورو، پوند بریتانیا، درهم امارات و یوان چین همگی شاهد رشد قیمت بودند.

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تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا بر شبکه‌های مالی

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی اعمال کرد. این تحریم‌ها مستقیماً بر زیرساخت‌های مالی کشور هدف متمرکز شدند. مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌عنوان یکی از اهداف اصلی این محدودیت‌های جدید نام برده شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که این اقدامات برای مقابله با شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی طراحی شده است.

محصوریت اقتصادی و فشار تورمی بر شهروندان

کاهش مستمر ارزش پول ملی در کنار تورم شدید، زندگی اقتصادی را برای شهروندان دشوارتر کرده است. محاصره دریایی آمریکا و محدودیت‌های صادرات نفت، فشارهای اقتصادی بر ایران را تشدید کرده است. این عوامل ترکیب‌شده، نوسانات بازار ارز را به یک چالش ساختاری تبدیل کرده‌اند. تحلیلگران بر این باورند که بدون تغییر در شرایط تحریمی، ثباتی در نرخ ارز مشاهده نخواهد شد.

تلفات سنگین نظامیان روسیه در جنگ اوکراین

دو رسانه مستقل روسی در گزارشی تحقیقی برآورد کردند که از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تاکنون، بیش از ۷۰۰ هزار نظامی روس کشته شده‌اند. این برآورد بر پایه بررسی اسناد انحصار وراثت و داده‌های درزکرده از سازمان آمار دولتی روسیه است. دو گروه هکری بلاروسی و اوکراینی مسئول نفوذ به این سامانه بودند.

بررسی مستقل گاردین از آمار مرگ‌ومیرها در جنگ

بررسی جداگانه روزنامه گاردین از ثبت رسمی بیش از ۴۶۰ هزار مورد مرگ مرتبط با این جنگ حکایت دارد. این روزنامه در گزارش خود که بر پایه بیش از ۱۱ میلیون گواهی فوت منتشر شد، سال ۲۰۲۵ را با نزدیک به ۲۰۰ هزار کشته، مرگبارترین سال این جنگ برای روسیه دانست. جنگ در سال گذشته به اصلی‌ترین علت مرگ مردان زیر ۶۵ سال در روسیه تبدیل شد.

مذاکرات قطر برای کاهش تنش‌های ایران و آمریکا

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، روز دوشنبه دوم آذر پس از دیدار با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در واشینگتن، گفت که کشورش به تلاش‌های خود برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهد. شبکه الجزیره به نقل از نخست‌وزیر قطر گزارش داد که دوحه در حال همکاری با واشینگتن و تهران برای ازسرگیری مذاکرات است. با این حال، هنوز نشانه‌ای از دستیابی دو طرف به تفاهم وجود ندارد.