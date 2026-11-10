جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر اکثریت کنگره را از دست دادند، اما در اسرائیل حزب لیکود بزرگ‌ترین حزب ماند. تحلیل فریدون مجلسی درباره پیامدهای این دو انتخابات.

انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر آمریکا به از دست رفتن اکثریت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس کنگره انجامید. در همان حال، در انتخابات اسرائیل، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با ۲۷ کرسی بزرگ‌ترین حزب باقی ماند، اما احزاب همسو با نتانیاهو تنها ۵۳ کرسی به دست آوردند و از اکثریت ۶۱ کرسی بازماندند.

گادی آیزنکوت مأمور تشکیل دولت شده است، با این حال هنوز روشن نیست که بتواند ائتلافی دارای اکثریت پارلمانی تشکیل دهد. فریدون مجلسی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با روزنامه شرق، پیام سیاسی این دو انتخابات را از یکدیگر جدا می‌داند و پیامدهای آن برای ترامپ، نتانیاهو و منطقه را بررسی می‌کند.

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نتایج انتخابات آمریکا و اسرائیل در یک نگاه

جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، اکثریت خود را در هر دو مجلس کنگره آمریکا از دست دادند. این در حالی است که در اسرائیل، لیکود با ۲۷ کرسی همچنان بزرگ‌ترین حزب است، اما ائتلاف همسو با بنیامین نتانیاهو به ۵۳ کرسی رسید که کمتر از حد نصاب ۶۱ کرسی است.

گادی آیزنکوت اکنون مأمور تشکیل دولت در اسرائیل است، اما تشکیل ائتلاف با اکثریت کرسی‌ها هنوز قطعی نیست. به همین دلیل، بن‌بست در تشکیل دولت اسرائیل به یکی از محورهای اصلی بحث تحلیلگران تبدیل شده است.

دیدگاه فریدون مجلسی درباره راست‌گرایی و ترامپ

فریدون مجلسی شکست جمهوری‌خواهان را نشانه افزایش نارضایتی از سیاست‌های دونالد ترامپ می‌داند. او همچنین از شیوه سیاست‌ورزی ترامپ و جریان ماگا، جنبش سیاسی حامی ترامپ، انتقاد می‌کند.

مجلسی نتیجه انتخابات اسرائیل را نشانه چرخش جامعه به چپ نمی‌داند. به گفته او، مخالفان نتانیاهو طیفی از نیروهای راست‌گرا، میانه‌رو و چپ‌گرا را دربرمی‌گیرند و تغییر آرایش سیاسی لزوما به تغییر چشمگیر در رویکرد امنیتی و منطقه‌ای اسرائیل منجر نمی‌شود.

او در مورد آمریکا این برداشت را می‌پذیرد، اما درباره اسرائیل معتقد است که در فضای سیاسی این کشور، جناح راست همواره موفقیت بیشتری داشته و جناح چپ قدرتمندی وجود ندارد. مجلسی همچنین می‌گوید ترامپ نماینده راست‌گرایی افراطی و عوام‌گرا بود که با بهره‌گیری از ثروت و موج پوپولیستی به قدرت رسید.

به باور مجلسی، بخشی از جامعه آمریکا پس از دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ از او روی برگرداند، اما ترامپ پس از دوره جو بایدن بار دیگر بازگشت و رأی آورد. او نتیجه اخیر را نشانه تازه‌ای از نارضایتی رأی‌دهندگان از ترامپ می‌داند.

پیامدهای کنگره جدید و جنگ با ایران

مجلسی معتقد است با آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه ۲۰۲۷، اکثریت دموکرات می‌تواند نظارت و فشار سیاسی بر دولت ترامپ را افزایش دهد. او به نقش کنگره در تصویب بودجه و تأمین مالی عملیات نظامی و کمک به اسرائیل تأکید می‌کند.

با این حال، اختیارات سیاست خارجی و نظامی میان کنگره و رئیس‌جمهور تقسیم شده است. بنابراین تغییر اکثریت دو مجلس به‌تنهایی به معنای پایان جنگ یا تغییر فوری سیاست‌های کاخ سفید نیست.

مجلسی وضعیت ایران را جنگ مزمن توصیف می‌کند و درباره تأثیر ادامه تنش‌های نظامی بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه کشور هشدار می‌دهد. او می‌گوید کاهش فشار خارجی بدون تغییر در رویکردها و ساختارهای داخلی، مشکلات ایران را به‌طور کامل حل نخواهد کرد.

مجلسی همچنین خستگی جامعه اسرائیل از جنگ و آماده‌باش طولانی نیروها را از عوامل احتمالی ناکامی ائتلاف نتانیاهو در کسب اکثریت پارلمانی می‌داند. به گفته او، هزینه‌های اقتصادی جنگ با ایران نیز در کنار دغدغه‌های معیشتی، بر نارضایتی رأی‌دهندگان آمریکایی بی‌تأثیر نبوده است.