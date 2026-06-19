فدراسیون فوتبال ایران با اعلام شکایت رسمی به فیفا، محدودیت‌های اعمال شده برای ورود و خروج تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ را ناعادلانه و مغایر با شرایط برابر برای همه تیم‌های شرکت‌کننده دانسته است. این درحالی است که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌گوید تیم ایران از شرایط از قبل آگاه بوده و آن را پذیرفته است.

در پی اعمال محدودیت‌هایی برای ورود تیم ملی ایران به خاک آمریکا در کام Roundهای جام جهانی ۲۰۲۶ ، فدراسیون فوتبال ایران رسما به فیفا شکایت می‌کند.

در چارچوب این محدودیت‌ها، تیم ایران تنها اجازه دارد یک روز قبل از بازی وارد آمریکا شود و طبق شرایط ویزای خود، بلافاصله و در همان روز پس از پایان مسابقه، خاک آمریکا را ترک کند. این شرایط باعث شده تا chercheurs سرپرست فنی تیم ملی، امیر قلعه‌نویی، پس از تساوی ۲-۲ در برابر نیوزیلند در لس‌آنجلس، ایران را "مظلوم‌ترین" تیم این مسابقات معرفی کند.

جانی اینفانتینو، رییس فیفا، نیز پس از دیدار ایران و نیوزیلند با حضور در رختکن تیم ملی ایران با اعضای این تیم گفت‌وگو کرده است. فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده که محدودیت‌های سفری اعمال شده "با اصل فراهم کردن شرایط برابر برای همه تیم‌های شرکت‌کننده مغایرت دارد و ممکن است بر روند آماده‌سازی تیم‌ها تأثیر منفی بگذارد".

این نهاد رسما نارضایتی خود را ابراز کرده و تأکید نموده که از طریق مجاری مناسب شکایت رسمی خود را به فیفا ارائه خواهد کرد. در واکنش به این تصمیم، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده است که تیم ملی ایران از ابتدا از شرایط ورود و حضور در آمریکا آگاه بوده و این شرایط را پذیرفته است.

فدراسیون ایران پیش‌تر درخواست کرده بود تا تیم ملی دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر میزبان شود و یک روز پس از بازی به اردوی خود بازگردد، اما این درخواست پیش از دیدار با نیوزیلند و نیز بلژیک مورد موافقت قرار نگرفت. این برخورداری از شرایط منطقی به‌نظر می‌رسد، به‌ویژه با توجه به برگزاری مسابقه در ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی؛ زمانی که دو روز قبل از سفر، بازیکنان فرصت کافی برای تطبیق با شرایط، انجام تمرینات پایانی و تکمیل برنامه‌های آماده‌سازی را دارند.

این نهاد همچنین اشاره کرده که همان وضعیت پیش از دیدار برابر بلژیک نیز تکرار شده است. در پی لغو سهمیه بلیت‌های اختصاص‌یافته به ایران نیز فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواسته است اصول "بی‌طرفی، عدالت و رعایت مقررات" را مدنظر قرار دهد. تیم ملی ایران درحال حاضر اردوی خود را از آریزونا در آمریکا به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل کرده است.

دو دیدار دیگر تیم ایران در مرحله گروهی هم در خاک آمریکا برگزار می‌شوند: ایران روز ۲۱ ژوئن در لس‌آنجلس به مصاف بلژیک می‌رود و سپس ۲۷ ژوئن در سیاتل برابر مصر قرار خواهد گرفت





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