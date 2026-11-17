مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران از پاسخ‌های مدیران شهرداری درباره خشک شدن درختان چیتگر، سرخه‌حصار و یاس فاطمی قانع نشده است و بررسی‌ها را ناقص می‌داند.

مهدی اقراریان ، عضو شورای شهر تهران، اعلام کرده است که پاسخ‌های دریافتی از مدیران شهرداری درباره وضعیت بحرانی خشک‌شدن درختان در پارک جنگلی چیتگر ، سرخه‌حصار و یاس فاطمی برای او کافی نبوده و این شکافی باز مانده است. او با اشاره به اینکه بخش‌هایی از سوال طرح‌شده بی‌پاسخ مانده، اعلام نموده که این پاسخ‌ها او را قانع نکرده است و درخواست دارد مستندات مربوط به قصور احتمالی مدیریت فعلی برای بررسی دقیق‌تر در کمیسیون مطرح شود. اقراریان همچنین از پیروز حناچی ، شهردار پیشین تهران، خواسته است تا در صورت وجود مستنداتی درباره وضعیت نامناسب چیتگر، آن‌ها را برای رسیدگی در اختیار شورا قرار دهد تا مسئولیت‌ها شفاف‌سازی گردد.

شکست جلسه پاسخ‌گویی به سوال اقراریان

در ساعت هفت‌ونیم صبح نوزدهم آبان، مدیران شهرداری تهران برای پاسخ به سوال مهدی اقراریان در کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری حاضر شدند. این جلسه که تا ساعت نه و ربع به طول انجامید، عمداً بر وضعیت پارک جنگلی چیتگر متمرکز شد و فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های حیاتی مربوط به پارک‌های سرخه‌حصار و یاس فاطمی فراهم نشد. قرار بود اعضای کمیسیون همراه با مدیران شهرداری از بوستان‌ها بازدید میدانی داشته باشند و جلسه دیگری برای رسیدگی به سایر موارد برگزار شود. با این حال، اقراریان اعلام کرده که از توضیحات ارائه‌شده در این نشست راضی نیست.

Also read محکومیت ۲۷ سال زندان آصف مرچنت به اتهام توطئه ترور با حمایت سپاه

سوال اصلی مهدی اقراریان پنجم آبان توسط مهدی چمران به کمیسیون ارجاع شده بود. در جلسه بررسی نیز معاون خدمات شهری و محیط زیست، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز، شهردار منطقه ۲۲ و جمعی از معاونان و مدیران شهرداری حضور داشتند. اقراریان بیان کرده که گستردگی موضوع و توضیحات اولیه شهرداری باعث شد بررسی همه پرسش‌ها در یک جلسه ممکن نباشد. او در نامه‌ای به رئیس شورای شهر اعلام کرده که پاسخ‌های ارائه‌شده را کافی نمی‌داند. اقراریان همچنین تأکید کرده که سوال درباره خشک‌شدن درختان چیتگر، سرخه‌حصار و یاس فاطمی نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر و زمان بیشتر است.

تفکیک مشکلات قدیمی از عملکرد فعلی شهرداری

یکی از موضوعات کلیدی که اقراریان بر آن تأکید دارد، تفکیک مشکلات قدیمی پارک‌های جنگلی از عملکرد مدیریت فعلی شهرداری تهران است. او بیان کرده که بخشی از وضعیت درختان به زمان احداث این جنگل‌ها برمی‌گردد، زمانی که انتخاب گونه‌ها، شیوه کاشت و نگهداری براساس دانش و امکانات آن دوره انجام شده است. به اعتقاد اقراریان، اصلاح این روش‌ها باید در سال‌های گذشته دنبال می‌شد تا از وضعیت موجود جلوگیری می‌شد. او سه موضوع را در وضعیت امروز بوستان‌ها مؤثر می‌داند: گونه‌های درختی، شرایط کاشت و خاک و شیوه آبیاری و نگهداری. این عضو شورا معتقد است بررسی هر سه مورد ضروری است، اما عملکرد مدیران شهرداری نیز باید جداگانه ارزیابی شود.

اقراریان به قراردادی اشاره کرده که در دوره مدیریت علیرضا زاکانی میان شهرداری تهران و سازمان منابع طبیعی منعقد شده است. به گفته او، شهرداری براساس این قرارداد وظایفی داشته که باید مشخص شود تا چه اندازه به آن‌ها عمل کرده است. وضعیت طرح‌های مصوب بوستان‌ها نیز از موضوعات مورد انتقاد اوست. اقراریان بیان کرده که طرح بوستان یاس فاطمی به‌تازگی آماده شده، اما طرح پارک جنگلی چیتگر هنوز نهایی نشده است. او یادآوری کرده که پنج سال از دوره مدیریت فعلی شهرداری گذشته و این مجموعه وارد سال ششم شده است. این تأخیر در نهایی کردن طرح‌ها نشان‌دهنده کندی در پیشبرد پروژه‌های زیست‌محیطی است.

تغییرات مدیریتی و درخواست همکاری با پیروز حناچی

تغییرات مدیریتی هم در وضعیت بوستان‌ها مؤثر دانسته می‌شود. اقراریان بیان کرده که جابه‌جایی مکرر شهرداران مناطق، از جمله منطقه ۲۲، تغییر مدیران پارک‌ها و مسئولان فضای سبز باعث شده در برخی مقاطع، افرادی پیگیر امور باشند که تخصص لازم برای اداره این مجموعه‌ها را نداشته‌اند. او معتقد است بخشی از مشکلات کنونی به همین خطاهای مدیریتی در نگهداری بوستان‌ها مربوط است. این عضو شورا به اظهارات پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران، درباره وضعیت چیتگر اشاره کرده و از او دعوت نموده است تا مستندات احتمالی خود را در اختیار کمیته نظارت قرار دهد.

اقراریان تأکید کرده: "اگر آقای حناچی مستنداتی دارند یا احساس می‌کنند در دوره مدیریت فعلی قصور و تقصیری شده، حتما این موارد را به ما منتقل کنند. ما وظیفه خود می‌دانیم موضوع را دنبال کنیم". او برگزاری این نشست را به نظر حناچی موکول کرده، اما اعلام نموده که آمادگی دارد درباره مطالبی که شهردار پیشین تهران در رسانه‌ها مطرح کرده، با او گفت‌وگو کند. برای اقراریان، روشن‌شدن مسئولیت مدیران یکی از اهداف سوال از شهردار است. او می‌خواهد مشخص شود چه کسانی در وضعیت فعلی پارک‌های جنگلی نقش داشته‌اند و سهم هرکدام چقدر بوده است.

برنامه‌های آتی و نیاز به مشارکت متخصصان

بررسی مسئولیت‌ها به‌تنهایی کافی نیست و باید معلوم شود شهرداری برای سال‌های آینده چه برنامه‌ای دارد. اقراریان بیان کرده که یک موضوع این است که چه اتفاقی افتاده، چه کسانی مقصر بوده‌اند و سهم هرکدام چقدر است. موضوع مهم‌تر این است که در آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد تا شاهد جبران همه یا بخشی از این مشکلات باشیم. تصمیم‌گیری درباره آینده این بوستان‌ها به مشارکت دانشگاه‌ها، متخصصان و فعالان محیط زیست نیاز دارد. او به شرایط زیست‌محیطی استان‌های تهران و البرز اشاره کرده و بیان نموده که بررسی وضعیت پارک‌های جنگلی باید با استفاده از نظر کارشناسان انجام شود. مدیریت شهری از طرح سوال استقبال نموده و آن را فرصتی برای بررسی مشکلات دانسته است.