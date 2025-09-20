خانوادههای قربانیان سقوط هواپیمای ایر ایندیا در ژوئن، شکایتی را علیه بوئینگ و هانیول، به اتهام بیاحتیاطی در ایالات متحده ثبت کردند. دادخواست مدعی است که نقص در سوئیچهای سوخت عامل سقوط بوده است. این حادثه حدود ۲۶۰ کشته برجای گذاشت.
به گزارش مشرق به نقل از یورونیوز، خانوادههای مسافرانی که در سانحه سقوط هواپیما ی ایر ایندیا در ماه ژوئن جان خود را از دست دادند، در ایالات متحده شکایت ی را علیه شرکت بوئینگ ، تولیدکننده هواپیما و شرکت هانیول ، سازنده قطعات هواپیما، ثبت کردهاند. این شکایت ، که این دو شرکت را به بیاحتیاطی متهم میکند، مدعی است که نقص در سوئیچهای سوخت، عامل اصلی سقوطی بوده است که جان حدود ۲۶۰ نفر را گرفت. پیشتر، اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) اعلام کرده بود که این مکانیزم در هواپیماهای بوئینگ ایمن است.
این حادثه غمانگیز، اندکی پس از برخاستن هواپیما از فرودگاه بینالمللی احمدآباد در هند رخ داد. در مجموع، ۲۴۲ نفر از سرنشینان هواپیما کشته شدند، ۱۹ نفر دیگر که روی زمین بودند جان باختند و تنها یک مسافر از این فاجعه جان سالم به در برد.\گزارش اولیه منتشر شده در ماه ژوئیه توسط دفتر تحقیقات حوادث هوایی هند، نشان داد که سوخت موتورهای هواپیما اندکی پس از بلند شدن، قطع شده است. این گزارش احتمال برخورد پرندگان با هواپیما را رد کرد و تأکید کرد که هیچ گونه فعالیت پرندهای در نزدیکی هواپیما ثبت نشده است. همچنین، این گزارش مشخص کرد که شرکت ایر ایندیا، پیش از پرواز، بازرسیهای توصیهشده برای سوئیچهای سوخت را انجام نداده بود. اداره هوانوردی فدرال آمریکا در سال ۲۰۱۸ اطلاعیهای منتشر کرده بود که نشان میداد برخی از سوئیچهای کنترل سوخت بوئینگ، با ویژگی «قفل غیرفعال» نصب شدهاند. این ویژگی برای نگه داشتن قطعه در جای خود و اطمینان از جریان سوخت به سمت موتور طراحی شده بود. این اطلاعیه، پیشنهاد انجام بازرسی را داده بود، اما الزام قانونی نداشت. دادخواست خانوادههای قربانیان ادعا میکند که هم بوئینگ و هم هانیول از خطر احتمالی سقوط آگاه بودهاند و اقدامات لازم برای جلوگیری از این حادثه را انجام ندادهاند. در این دادخواست آمده است که هیچ مدرکی دال بر اطلاعرسانی این شرکتها به ایر ایندیا یا سایر کاربران محصولاتشان در خصوص لزوم بازرسی سوئیچها یا ارسال قطعات جایگزین وجود ندارد. در ادامه دادخواست، به این نکته اشاره شده است که این سوئیچها در محلی قرار دارند که به راحتی ممکن است به طور تصادفی ضربه بخورند.\بنجامین میجر، از موسسه حقوقی لنییر و یکی از وکلای خانوادههای متضرر، در این باره اظهار داشت: «این واقعیت که هانیول و بوئینگ هر دو از این خطر آگاه بودند و هیچ اقدامی برای جلوگیری از فاجعه اجتنابناپذیری که در ۱۲ ژوئن رخ داد، انجام ندادند، شوکهکننده است». این شکایت، یک گام مهم در جهت پیگیری حقوق قربانیان و روشن شدن ابعاد این فاجعه هوایی است. خانوادهها امیدوارند با این شکایت، پاسخگویی شرکتهای مسئول را مطالبه کنند و از تکرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود. بررسی دقیقتر شرایط این حادثه و نقش احتمالی نقص فنی در وقوع آن، میتواند به بهبود استانداردهای ایمنی در صنعت هوانوردی و افزایش اطمینان مسافران کمک کند. این پرونده حقوقی، همچنین میتواند بر تعهدات شرکتهای سازنده هواپیما و قطعات آن در قبال ایمنی محصولاتشان و اطلاعرسانی به موقع به خطوط هوایی، تأکید بیشتری داشته باشد. رسیدگی به این شکایت، نشاندهنده اهمیت پیگیری حقوق قربانیان حوادث هوایی و لزوم پاسخگویی شرکتهای مسئول در قبال جان و سلامت مسافران است
