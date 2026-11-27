پنج بازیکن زن فوتبال آرژانتین با ثبت شکایت در فیفا، دیه‌گو گواچی را به آزار جنسی متهم کردند. این پرونده با تغییرات قانونی در دولت خاویر میلی گره خورده است.

پنج بازیکن زن تیم ملی فوتبال آرژانتین شکایت جدیدی را در فیفا ثبت کرده و دیه‌گو گواچی سرمربی پیشین باشگاه ریورپلاته و رده‌های پایه تیم ملی این کشور را متهم به آزار جنسی، تهدید و سوءاستفاده روانی کرده‌اند. این پرونده جنجالی که همزمان با تنش‌های سیاسی در آرژانتین مطرح است، از مرزهای ورزشی فراتر رفته و به یک بحران حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. فلورنسیا مرکاو ، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی که در سال ۲۰۱۴ و در ۲۰ سالگی به باشگاه محبوب دوران کودکی‌اش، ریورپلاته، پیوسته بود، در نخستین گفت‌وگوی علنی خود به سی‌ان‌ان گفت که تنها یک هفته پس از ورودش، از دیه‌گو گواچی ، سرمربی جدید تیم، پیامکی دریافت کرده است: حتی یک روز هم نگذشته بود که برایم پیام فرستاد، مرا فلور خطاب کرد و نوشت می‌توانی برایم چند عکس برهنه بفرستی؟

جزئیات اتهامات و تجربه‌های تلخ بازیکنان

مرکاو می‌گوید پس از پاک کردن پیام‌ها و مقاومت در برابر خواسته‌های گواچی، با رفتارهای خشونت‌آمیزتری روبه‌رو شده است: در تمرین از پشت مرا می‌گرفت و می‌گفت مکالمه را پاک کن، اگر نکنی تو و تمام خانواده‌ات را می‌کشم. این فشارها سرانجام باعث شد او اقدام به خودکشی کند: در آن لحظه بدترین تصمیم را گرفتم و گفتم دیگر نمی‌خواهم زنده بمانم و این شرایط را تحمل کنم. مرکاو اکنون یکی از پنج بازیکنی است که شکایتی تازه علیه گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند. این در حالی است که پیش‌تر، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، پنج بازیکن دیگر، از جمله گابریلا گارتون، دروازه‌بان پیشین تیم ملی آرژانتین، نیز شکایت مشابهی ثبت کرده بودند.

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تاریخچه پرونده و موضع فیفا و گواچی

کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی را تایید و محرومیت گواچی را پیشنهاد کرده بود، اما شعبه قضایی کمیته اخلاق فیفا به دلیل کافی نبودن شواهد او را تبرئه کرد. گارتون در واکنش به آن حکم به سی‌ان‌ان گفت: وقتی شهادت پنج بازیکن کافی نیست، پس به چه چیزی نیاز دارید؟ گواچی که تمام اتهامات را رد می‌کند و درخواست سی‌ان‌ان برای مصاحبه را نپذیرفته است، پس از آنکه فدراسیون فوتبال آرژانتین قراردادش را تمدید نکرد، به ایتالیا نقل مکان کرد و اکنون به‌صورت داوطلبانه در یک تیم پایه فعالیت می‌کند.

ابعاد سیاسی و تأثیر بر قوانین حقوق زنان

این پرونده اکنون ابعاد سیاسی نیز پیدا کرده است. آندره‌آ گواچی، همسر این مربی، با استناد به تبرئه همسرش در فیفا، در تدوین لایحه‌ای مشارکت کرده است که مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی را تشدید می‌کند. منتقدان هشدار داده‌اند که این لایحه در دولت راست‌گرای خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف می‌کند و قربانیان را از افشاگری منصرف خواهد کرد. با این حال، مرکاو تاکید دارد که با وجود ترس از انتقام‌جویی، تا پایان مسیر ایستاده است: از راه رفتن و حتی نفس کشیدن هم می‌ترسم، اما همین ترس به من اجازه استراحت نمی‌دهد؛ امروز اینجایم تا این ماجرا تمام شود و بتوانم در آرامش به زندگی‌ام ادامه دهم.