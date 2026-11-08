شهرداری بات‌یام با طرح شکایت ۲۵۰ میلیون دلاری از جمهوری اسلامی برای جبران خسارات موشکی خواستار وصول بدهی‌های پیش از انقلاب شد. این اقدام حقوقی با حمایت نهادهای اسرائیلی و هدف قرار دادن دارایی‌های بلوکه شده انجام شده است.

شهرداری بات‌یام در نزدیکی تل‌آویو با ثبت شکایتی حقوقی رسمی، خواستار دریافت ۲۵۰ میلیون شیکل معادل ۷۸ میلیون دلار غرامت از جمهوری اسلامی شد. این درخواست در روز یکشنبه ۱۷ آبان از طریق دادگاه منطقه‌ای اورشلیم به ثبت رسید. هدف اصلی این طرح حقوقی، جبران خسارات وارد شده در جریان حملات موشکی هفده روزه است. این اقدام با ابتکار مستقیم تسویکا بروت ، شهردار بات‌یام، و همکاری وکلای بین‌المللی صورت پذیرفته است.

جزئیات خسارات موشکی و آمار دقیق قربانیان

دادخواست تنظیم شده توسط شهرداری بات‌یام اشاره می‌کند که حملات موشکی جمهوری اسلامی در خرداد ۱۴۰۴ منجر به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۱۷۸ نفر شد. علاوه بر تلفات انسانی، این حملات به ۱۶۰ ساختمان آسیب رساند که ۲۲ مورد از آن‌ها به‌طور کامل تخریب شدند. شمار زیادی از ساکنان مجبور شدند به دلیل تخریب منازل، شهر را ترک کنند. مبلغ ۲۵۰ میلیون شیکل درخواستی، فقط هزینه‌های شهرداری و خسارات مستقیم را پوشش می‌دهد. این مبلغ شامل خسارات جانی و مالی تحت پوشش دولت اسرائیل نمی‌شود و محدود به بخش‌های آسیب‌دیده شهر است.

Also read وزیر دفاع اسرائیل: کار با ایران پایان نیافته و تهران به دنبال سلاح اتمی است

استراتژی حقوقی وصول بدهی‌های پیش از انقلاب

شهرداری بات‌یام قصد دارد غرامت شهروندان آسیب‌دیده را از محل بدهی‌های مالی باقی‌مانده از روابط ایران و اسرائیل در دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ دریافت کند. محققان این طرح امیدوارند با استفاده از بدهی‌های اسرائیل به ایران در پروژه خط لوله نفت ایلات-اشکلون، این مبلغ را وصول کنند. بر اساس یک حکم داوری بین‌المللی، اسرائیل موظف به پرداخت حدود ۱.۱ میلیارد دلار بابت سهم ایران در این پروژه است. اما به دلیل ممنوعیت مبادلات مالی، از پرداخت این مبلغ خودداری کرده است. تیم حقوقی "شورات هادین" با سرپرستی سازمان حقوقی نامبرده، این پیچیدگی‌های حقوقی را مدیریت می‌کند.

اقدام دیپلماتیک در منهتن و واکنش‌های بین‌المللی

روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد که تسویکا بروت هفته پیش به نیویورک سفر کرد. او همراه با تیم حقوقی خود متن دادخواست را در خیابان‌های منهتن به اطلاع یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سازمان ملل رساند. این اقدام با هدف فراهم کردن شرایط قانونی برای ادامه رسیدگی به شکایت انجام شد. بروت در توضیح این اقدام گفت: "آنها برای ما موشک فرستادند و ما برای‌شان صورت‌حساب فرستادیم." سپاه مدعی شد جمهوری اسلامی دیگر "محدودیت برد دو هزار کیلومتری موشک‌های بالستیک" ندارد.

واکنش مقامات اسرائیلی و آینده پرونده

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و مقام‌های وزارت خارجه، وزارت دادگستری، و شورای امنیت ملی این کشور با پیگیری این شکایت موافقت کرده‌اند. با این حال، برداشت غرامت از بدهی‌های مورد اختلاف همچنان به تصمیم‌های قضایی و قانونی بستگی دارد. جمهوری اسلامی ۶۰ روز فرصت دارد به دادخواست پاسخ دهد. در صورت خودداری از پاسخگویی، شهرداری می‌تواند از دادگاه درخواست صدور حکم غیابی کند. این فرآیند حقوقی می‌تواند سوابقی مهم در دیپلماسی عمومی ایجاد کند.

تأثیرات مالی و پیامدهای حقوقی آینده

این شکایت نه تنها یک اقدام مالی برای جبران خسارات شهر است، بلکه پیامدی نمادین برای سیاست‌های خارجی دارد. شهرداری بات‌یام تلاش دارد تا با استفاده از مکانیسم‌های حقوقی موجود، فشار دیپلماتیک ایجاد کند. اگر حکم نهایی صادر شود، می‌تواند الگویی برای شهرهای دیگر در اسرائیل باشد. تمام جزئیات پرونده شامل اسناد و مدارک در دادگاه منطقه‌ای اورشلیم نگهداری می‌شود. انتظار می‌رود تصمیمات نهایی دادگاه، مسیر روابط حقوقی دو طرف را تحت تأثیر قرار دهد.