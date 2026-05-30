چهار عضو شورای عالی فضای مجازی با امضای نامه‌ای به رئیس‌جمهور، از مصوبه ستاد سامان‌دهی و راهبری فضای مجازی شکایت کرده‌اند. این افراد که از مخالفان شناخته‌شده رفع فیلتر هستند، با این اقدام خود مانعی بر سر راه وعده پزشکیان برای بازگشایی اینترنت ایجاد کرده‌اند.

چندی است که خبر شکایت چهار عضو شورای عالی فضای مجازی از ستاد سامان‌دهی و راهبری فضای مجازی ، به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز تبدیل شده است.

این چهار عضو که شامل مهدی ثقفی، رضا تقی‌پور، سعید جلیلی و امیرحسین انتظاری می‌شوند، با امضای نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار لغو مصوبه ستاد مذکور شده‌اند. اما سوال اینجاست که چرا اعضای شورایی که باید نماینده منافع عمومی و پاسدار حقوق شهروندان باشند، این‌گونه به مقابله با دستوری برخاسته‌اند که به زعم بسیاری از کارشناسان، سرنوشت معیشت، زندگی و اشتغال مردم به آن گره خورده است؟

آیا این مخالفت‌ها ریشه در نگاه متفاوت به فضای مجازی دارد یا ابعاد سیاسی و جناحی نیز در آن دخیل است؟ بررسی سوابق این چهار نفر نشان می‌دهد که آنان از جمله چهره‌هایی هستند که بارها مخالفت خود را با فضای مجازی آزاد و رفع فیلتر سکوهای پرکاربردی مانند اینستاگرام و تلگرام اعلام کرده‌اند.

رضا تقی‌پور، نماینده پیشین مجلس و وزیر اسبق ارتباطات، در دوران مجلس یازدهم از مدافعان اصلی طرح صیانت از فضای مجازی بود که با اعتراض گسترده کاربران روبرو شد. مهدی ثقفی نیز همواره بر ضرورت کنترل اینترنت و جلوگیری از دسترسی آسان به محتوای مغایر با ارزش‌های اسلامی تاکید داشته است. از سوی دیگر، سعید جلیلی و امیرحسین انتظاری نیز با گرایش‌های اصولگرایی تندرو، در زمره منتقدان سرسخت دولت چهاردهم و برنامه‌های آن برای کاهش محدودیت‌های اینترنتی قرار دارند.

به نظر می‌رسد این چهار تن به یک جریان سیاسی خاص نزدیک هستند که از مخالفان جدی مسعود پزشکیان محسوب می‌شوند و این شکایت را می‌توان در چارچوب تسویه‌حساب سیاسی با دولت جدید تفسیر کرد. گفتنی است که مسعود پزشکیان از ابتدای دولت خود وعده رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی را داده و برای تحقق آن، ستاد سامان‌دهی و راهبری فضای مجازی را زیر نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل داده است.

اما این اقدام با واکنش تند اعضای شورای عالی فضای مجازی روبرو شده و آنان معتقدند که دولت از اختیارات خود فراتر رفته است. در حالی که جامعه با مشکلات اقتصادی و نارضایتی از محدودیت‌های اینترنتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این شکایت نه‌تنها ابهامات را افزایش داده، بلکه شائبه اولویت‌های جناحی بر منافع ملی را قوت بخشیده است.

نتیجه این اختلاف‌نظرها می‌تواند سرنوشت اینترنت کشور را برای سال‌های آینده تعیین کند و از همین رو، انتظار می‌رود که هرچه زودتر با دیدی باز و با در نظر گرفتن خواست اکثریت مردم، تصمیم نهایی اتخاذ شود





