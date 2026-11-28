فلورنسیا مرکاو، بازیکن آرژانتینی، در نخستین گفت‌وگوی علنی خود به سی‌ان‌ان از آزار و تهدید دیه‌گو گواچی، سرمربی پیشین تیمش، گفته است. این پرونده بار دیگر توجه به شکایات فیفا را جلب کرده است.

فلورنسیا مرکاو ، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی، در نخستین گفت‌وگوی علنی خود با شبکه سی‌ان‌ان از آزار و تهدید دیه‌گو گواچی ، سرمربی پیشین تیم ریورپلاته ، پرده برداشته است. مرکاو که در سال ۲۰۱۴ و در ۲۰ سالگی به باشگاه محبوب دوران کودکی‌اش پیوسته بود، می‌گوید رفتار گواچی تنها یک هفته پس از ورودش آغاز شد. او اکنون یکی از پنج بازیکنی است که شکایتی تازه علیه گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند.

جزئیات ادعاهای فلورنسیا مرکاو علیه دیه‌گو گواچی

فلورنسیا مرکاو در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفته است که دیه‌گو گواچی حتی یک روز پس از آغاز به کار او، پیامکی برایش فرستاده، او را فلور خطاب کرده و درخواستی نامناسب مطرح کرده است. مرکاو می‌گوید پس از پاک کردن این پیام‌ها و مقاومت در برابر خواسته‌های گواچی، با رفتارهای خشونت‌آمیزتری روبه‌رو شده است.

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به گفته مرکاو، دیه‌گو گواچی در تمرین از پشت او را گرفته و خواسته است مکالمه‌ها پاک شود. او ادعا می‌کند که سرمربی تهدید کرده اگر این کار انجام نشود، او و تمام خانواده‌اش آسیب خواهند دید. مرکاو تاکید دارد که این فشارها سرانجام او را به نقطه‌ای رساند که در آن لحظه به خودکشی فکر کرد و تصمیمی تلخ گرفت.

موضع فیفا و واکنش گواچی به اتهامات

کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی توسط دیه‌گو گواچی را تایید و محرومیت او را پیشنهاد کرده بود. با این حال، شعبه قضایی کمیته اخلاق فیفا به دلیل کافی نبودن شواهد، او را تبرئه کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون، دروازه‌بان پیشین تیم ملی آرژانتین، شکایت مشابهی ثبت کرده بودند.

گابریلا گارتون در واکنش به این حکم به سی‌ان‌ان گفته است که اگر شهادت پنج بازیکن برای فیفا کافی نیست، پس به چه چیزی نیاز است. دیه‌گو گواچی تمام اتهامات را رد می‌کند و درخواست سی‌ان‌ان برای مصاحبه را نپذیرفته است. او پس از آنکه فدراسیون فوتبال آرژانتین قراردادش را تمدید نکرد، به ایتالیا نقل مکان کرد و اکنون به‌صورت داوطلبانه در یک تیم پایه فعالیت می‌کند.

ابعاد سیاسی پرونده و نگرانی درباره حقوق زنان

این پرونده اکنون ابعاد سیاسی نیز پیدا کرده است. آندره‌آ گواچی، همسر دیه‌گو گواچی، با استناد به تبرئه همسرش در فیفا، در تدوین لایحه‌ای مشارکت کرده است که مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی را تشدید می‌کند.

منتقدان هشدار داده‌اند که این لایحه در دولت راست‌گرای خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف می‌کند و قربانیان را از افشاگری منصرف خواهد کرد. فلورنسیا مرکاو با اشاره به همین نگرانی‌ها می‌گوید با وجود ترس از انتقام‌جویی، تا پایان این مسیر ایستاده است. او گفته است که حتی راه رفتن و نفس کشیدن هم برایش همراه با ترس است، اما می‌خواهد این ماجرا به پایان برسد تا بتواند در آرامش به زندگی‌اش ادامه دهد.