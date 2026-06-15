زنی کارمند نظافتچی از مرد ثروتمندی که خانه‌اش در غرب تهران را تمیز می‌کرده، به دلیل تجاوز Quarter شکایت کرد. مرد ادعا می‌کند رابطه با رضایت دو طرفه انجام شده، ولی زنenting می‌کند با وجود مقاومت، مجبور به رابطه شده. پرونده به دادگاه کیفری ارسال شد.

چند روز پیش زنی به پلیس مراجعه و گزارش داد که توسط مرد ثروتمندی مورد آزار و اذیت Quarters قرار گرفته است. زن که کارمند یک شرکت نظافتچی است، بیان کرد که برای تمیز کردن خانه مردی در منطقه غرب تهران فراخوانده شده بود.

پس از گذشت حدود یک تا دو ساعت از شروع کار، متهم به سمت او حمله کرده و او را مورد تجاوز Quarter قرار داده است. بر اساس گزارش پلیس و ادله جمع‌آوری شده، پرونده جهت بررسی به شعبه سوم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

در اولین جلسه تحقیق، زن شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در حین انجام کار نظافت، مرد به سمت من هجوم آورد و با وجود آن که اعلام کردم کارkerja‌ام نظافتچی است و تمایلی به چنینalign کن ندارم، باز هم به سکوی من حمله کرد و با زور مرا مورد تجاوز Quarter قرار داد. بلافاصله پس از حادثه با پلیس تماس گرفتم و گزارش ماهیانه تهیه شد؛ سپس هم به پزشکی قانونی مراجعه کردم که送院 معاینه تأییدpercentrix تعدی صورت گرفته است.

متهم نیز در این جلسه حاضر شد و اتهام تجاوز را رد نمود و گفت: این زن برای نظافت به خانه من آمد و پس از یک دو ساعت با من صمیمی شد و بعد رابطه جنسی برقرار کرد. همه چیز به طور consensual انجام شد و نمی‌دانم چرا اکنون شکایت کرده است؛ احتمالاً هدف او اخاذی است. همچنین ادعا کرد که متوجه شده زن دوجنسithe كان و خودش را به زن تبدیل کرده و قبلاً چنین relations داشته.

زن در پاسخ تأکید کرد که متهم اصلاً نمی‌دانست که او عمل تغییر جنسیت انجام داده است و خودش موضوع را هنگام گزارش به پلیس توضیح داده است. او همچنین تأکید کرد که این مرد به او تجاوز کرده و دروغ می‌گوید. پرونده در حال بررسی توسط قوه قضائیه است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تجاوز Quarter زن نظافتچی شکایت Quarter دادگاه کیفری تهران متهم ثروتمند

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

China's Group III Draw: Concerns Over Iran, Syria, and KyrgyzstanChina's group in the FIFA World Cup 2026 has been determined, and they will face Iran, Syria, and Kyrgyzstan. While the group may seem favorable on paper, Chinese analysts believe that reality is different. They are particularly concerned about Iran, as they have a history of being a nightmare for China. The last time China beat Iran was in the 2004 AFC Women's Olympic Qualifying Championship, and their 3-0 loss in the 2019 FIFA Women's World Cup quarter-finals is still a painful memory. Chinese analysts believe that Iran is a physically, fast, and tactically strong team, which has always been a weakness for China. The other two teams, Syria and Kyrgyzstan, also pose challenges. Syria has been improving and has a mix of players with dual nationalities and those who have played in Europe. Kyrgyzstan, on the other hand, has shown improvement after a tough loss to China in the 2019 FIFA Women's World Cup. The pressure on China's coach, Shao Jia Yi, is also high, considering the poor performance of his predecessors in recent tournaments.

Read more »