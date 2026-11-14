استقلال خوزستان از پرسپولیس و تیوی بیفوما به دلیل مذاکره با بازیکن تحت قرارداد شکایت کرد. همچنین کمیته انضباطی اسپانیا اوونو را به ۱۲ دوره محرومیت محکوم و هری کین رکوردشکن انگلستان شد.

شهرام هزاریان رییس هیات مدیره استقلال خوزستان اعلام کرد که این باشگاه شکایت خود را علیه پرسپولیس و تیوی بیفوما در اتاق حل اختلاف فیفا ثبت کرده است. این اقدام پس از آن انجام شد که کارشناسان فیفا در رای قبلی اشاره کردند قرارداد این بازیکن در زمانی با پرسپولیس منعقد شده که هنوز با استقلال خوزستان قرارداد داشته است.

پیش از این تصمیم مدیریت استقلال خوزستان، اتاق حل اختلاف فیفا درخواست غرامت نیم میلیون دلاری بیفوما از استقلال خوزستان را رد کرد و باشگاه خوزستانی را به پرداخت ۹۰ هزار دلار دستمزد و پاداش معوقه محکوم نمود. دلیل اصلی شکایت جدید مدیران استقلال خوزستان به نکته‌ای در رای نهایی فیفا بازمی‌گردد که نشان می‌دهد پرسپولیس با بازیکنی تحت قرارداد با تیم دیگر مذاکره کرده است.

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جزئیات فنی و زمان‌بندی قراردادها

تیوی بیفوما تابستان ۱۴۰۳ به استقلال خوزستان پیوست و قرارداد خود را با این تیم امضا کرد. او اما در اردیبهشت ۱۴۰۴ و پیش از پایان لیگ برتر، پس از امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه با استقلال خوزستان به پرسپولیس پیوست. این جابجایی زمانی رخ داد که قرارداد سال دوم بیفوما با استقلال خوزستان در سازمان لیگ ثبت نشده بود.

مدیران پرسپولیس به دلیل ثبت نشدن قرارداد سال دوم بیفوما با استقلال خوزستان در سازمان لیگ، تاکنون مبلغ ۳۵۰ هزار دلار درج‌شده در تفاهم‌نامه را به باشگاه خوزستانی پرداخت نکرده‌اند. مدیران استقلال خوزستان پس از صدور رای فیفا اعلام کردند که به دلیل اغوای بیفوما از سوی پرسپولیس در فیفا شکایت خواهند کرد و اکنون این شکایت را به اتاق حل اختلاف فیفا ارائه کرده‌اند.

محرومیت سنگین اوونو و واکنش‌های انضباطی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا دروازه‌بان تیم آندورا را به ۱۲ جلسه محرومیت از بازی محکوم کرد. این حکم به دلیل برخورد خشونت‌آمیز او با خسوس د میگل در دقایق پایانی مسابقه تنریف و آندورا صادر شده است که منجر به فوت بازیکن مدافع حریف شد.

به گزارش مارکا، در حکم کمیته انضباطی آمده است که محرومیت ۱۲ جلسه‌ای بالاترین مجازاتی است که مقررات انضباطی برای وقایع توصیف‌شده در گزارش داور اجازه می‌دهد. مانوئل آنخل پرس هرناندس داور مسابقه در گزارش خود ثبت کرد که اوونو در این برخورد از نیروی بیش از حد استفاده کرده و پای خود را بالا برده است.

گزارش داور تنها سند موجود در پرونده رسیدگی انضباطی است و کمیته باید صرفا بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در این گزارش میزان مجازات را تعیین کند. همچنین پیامدهای بعدی این برخورد که در گزارش داور ثبت شده و علنی هستند برای تشدید مجازات تا بالاترین میزان مجاز در نظر گرفته شده‌اند.

رکوردشکنی هری کین و آغاز فصل جدید

هری کین ستاره تیم ملی انگلستان با دریافت پیراهن ویژه از پیتر شیلتون، رکورد بیشترین گلزنی ملی را شکست. او که ۹۱ گل ملی دارد در این باره گفت موضوع من نیست موضوع تیم است و عاشق حضور در تمام اردوهای تیم ملی انگلستان هستم.

توماس توخل سرمربی انگلستان درباره رکوردشکنی هری کین گفت او شایسته توپ طلای ۲۰۲۶ بود و حالا با ۱۲۶ بازی رکورد تاریخ تیم ملی را می‌شکند. کین ۳۳ ساله در دوران حضورش در تیم ملی احساسات گوناگونی را تجربه کرده است از جمله از دست دادن ضربه پنالتی در شکست مقابل فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۲.

کین که در لندن متولد شده و در چینگفورد بزرگ شده است از کودکی که رویای فوتبال داشت به کاپیتان تیم ملی کشورش تبدیل شد. او از سنین پایین عاشق فوتبال شد و در پنج سالگی در تکالیف مدرسه درباره آرزویش برای فوتبالیست شدن نوشت. او در لیگ فوتبال یکشنبه‌ها برای تیم ریج‌وی روورز بازی می‌کرد که دیوید بکام الگوی دوران کودکی کین نیز از بازیکنان سابق آن بود.