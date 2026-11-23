دولت بنغازی با طرح شکایت رسمی در شورای امنیت، خواستار تحقیق مستقل درباره حملات به کشتی‌های روسی و حضور اوکراین در لیبی شد. UNSMIL نیز نگرانی خود را اعلام کرد.

دولت منصوب مجلس نمایندگان لیبی که در شرق این کشور مستقر است، با ارسال شکایتی رسمی به سازمان ملل متحد و شورای امنیت ، درخواست آغاز فوری و مستقل تحقیقات بین‌المللی درباره حملات اخیر به کشتی‌های روس و مالت در بندر بنغازی و آب‌های اطراف آن را داده است. اسامه حماد ، نخست‌وزیر این دولت، تأکید کرده که این اقدام برای شفاف‌سازی حقایق و تعیین مسئولین دخیل در این حوادث ضروری است.

محتوای شکایت و درخواست‌های کلیدی

در متن شکایت‌نامه ارسالی به نیویورک، دولت بنغازی خواستار بررسی دقیق ظن استفاده از مواضع و تاسیسات نظامی در غرب لیبی برای آماده‌سازی و پرتاب شناورهای بدون سرنشین شده است. طرفین درخواست‌کننده همچنین از سازمان ملل خواسته‌اند تا حضور احتمالی نیروها، کارشناسان و تاسیسات نظامی اوکراین در خاک لیبی را به دقت بررسی کند و از دولت اوکراین توضیحات رسمی درباره فعالیت‌های پرسنل آن کشور بخواهد.

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علاوه بر این، شکایت‌نامه بر شناسایی دقیق محل پرتاب شناورهای بدون سرنشین، طرف‌های استفاده‌کننده از این پهپادها و افراد یا نهادهای تامین‌کننده حمایت نظامی و لجستیکی تأکید ویژه‌ای دارد. دولت مستقر در بنغازی ضمن اعلام آمادگی برای همکاری، بر ضرورت تعیین مسئولیت‌های قانونی و پاسخگو کردن همه افراد دخیل در این حادثه تأکید کرده و حق خود را برای مطالبه غرامت، درخواست جبران خسارت و اتخاذ اقدامات حقوقی و دیپلماتیک لازم محفوظ می‌دارد.

جزئیات حمله و تلفات انسانی

این اقدام دیپلماتیک پس از آن صورت گرفت که دولت بنغازی روز گذشته رسماً اعلام کرد یک کشتی روسی در بندر بنغازی هدف حمله قرار گرفته است. وزارت بهداشت دولت منصوب مجلس نمایندگان در شرق لیبی نیز اعلام کرد که در جریان این حمله، تعداد 10 نفر زخمی شده‌اند. این در حالی است که در حال حاضر دو دولت در لیبی فعالیت می‌کنند؛ یکی دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس، پایتخت این کشور که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.

دولت دیگر، دولت مستقر در بنغازی است که توسط مجلس نمایندگان منصوب شده و فاقد به رسمیت شناختن گسترده بین‌المللی مشابه طرف طرابلس است. تنش‌ها و رقابت‌های میان این دو نهاد حاکمیتی، زمینه‌ساز پیچیدگی‌های امنیتی و سیاسی متعددی در سال‌های اخیر بوده و اکنون با بروز حملات نظامی در بنغازی، این شکاف‌ها پررنگ‌تر شده است.

واکنش‌های داخلی و سازمان ملل

عبدالسلام الزوبی، سرپرست وزارت دفاع دولت وحدت ملی لیبی در طرابلس، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که هدف قرار گرفتن بندر شهر بنغازی با شناورهای بدون سرنشین دریایی، خطر گروگان گرفته شدن حاکمیت لیبی در نتیجه چندپارگی این کشور را آشکار کرده است. او تاکید کرد که حملات رخ‌داده در بنغازی که امنیت این شهر، سلامت مردم و تاسیسات آن را به شدت تهدید می‌کند، نشان‌دهنده خطر جدی چندپارگی است.

الزوبی اظهار داشت که در جهانی که دامنه درگیری‌ها در آن گسترش یافته و تهدیدها علیه حاکمیت و امنیت ملی رو به افزایش است، این حوادث محاسبات محدود و منافع شخصی را آشکار می‌کند. سرپرست وزارت دفاع طرابلس گفت: "موضع ما روشن است، همچنان بر اتحاد ارتش، ایجاد ظرفیت‌های آن و تشکیل نیروهای حرفه‌ای متمرکز خواهیم بود؛ نیروهایی که آماده حفاظت از خاک، آب‌ها و حریم هوایی کشور و مقابله با تهدیدهای پیش روی آن باشند."

در سمت دیگر، هیئت پشتیبانی سازمان ملل متحد در لیبی (UNSMIL) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز نگرانی عمیق از حملات به بندر بنغازی و آب‌های اطراف این شهر در شرق لیبی، خواستار آغاز تحقیقات فوری، مستقل و شفاف درباره این حادثه شد. این هیئت بر لزوم احترام کامل به حاکمیت لیبی، تمامیت ارضی این کشور، امنیت شهروندان و منابع آن تأکید کرد.

در بیانیه UNSMIL اعلام شد که این هیئت آماده است در این روند از مقام‌های لیبی حمایت کند و از همه طرف‌ها خواسته شد حداکثر خویشتن‌داری را نشان دهند. سازمان ملل همچنین از طرفین خواسته است در جریان تحقیقات از انتشار اطلاعات تأییدنشده و سیاسی کردن این حادثه خودداری کنند و از هرگونه اقدامی که موجب تشدید تنش‌ها در داخل لیبی یا کشاندن این کشور به درگیری‌های گسترده‌تر منطقه‌ای یا بین‌المللی شود، پرهیز کنند.