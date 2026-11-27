فلورنسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان از پیام‌ها و فشارهای دیه‌گو گواچی گفت و شکایت تازه‌ای علیه او در فیفا ثبت شد.

فلورنسیا مرکاو ، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی، در نخستین گفت‌وگوی علنی خود با سی‌ان‌ان از دیه‌گو گواچی ، سرمربی پیشین تیم ریورپلاته ، به‌عنوان فردی نام برد که او را تحت فشار و آزار قرار داده است. گواچی تمام این اتهامات را رد می‌کند و درخواست مصاحبه سی‌ان‌ان را نپذیرفته است. مرکاو اکنون یکی از پنج بازیکنی است که شکایت تازه‌ای علیه گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند.

مرکاو در سال ۲۰۱۴ و در ۲۰ سالگی به باشگاه محبوب دوران کودکی‌اش، ریورپلاته، پیوست. به گفته او، تنها یک هفته پس از ورودش، گواچی به‌عنوان سرمربی جدید تیم پیامکی برای او فرستاد.

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پیام‌های نامناسب و فشار در تمرین

مرکاو می‌گوید گواچی در نخستین پیامک، او را با نام فلور خطاب کرده و از او خواسته بود چند عکس برهنه برایش بفرستد. این بازیکن تأکید می‌کند که پیش از آن هیچ زمینه‌ای برای چنین ارتباطی وجود نداشته است.

مرکاو ادعا می‌کند پس از پاک کردن پیام‌ها و مقاومت در برابر خواسته‌های گواچی، با رفتارهای خشونت‌آمیزتری روبه‌رو شده است. او می‌گوید گواچی در تمرین از پشت او را گرفته و خواسته بود مکالمه‌ها پاک شود، و در غیر این صورت تهدید کرده که او و خانواده‌اش را خواهد کشت.

مرکاو همچنین گفته است که این فشارها او را به اقدام به خودکشی کشاند. او توضیح داده که در آن لحظه تصمیمی گرفته که نمی‌خواست زنده بماند و این شرایط را تحمل کند. این ادعاها هنوز در مراجع رسمی اثبات نشده‌اند.

موضع گواچی و سابقه شکایت‌ها در فیفا

گواچی تمام اتهامات مطرح‌شده را رد می‌کند. او پس از آنکه فدراسیون فوتبال آرژانتین قراردادش را تمدید نکرد، به ایتالیا نقل مکان کرد و اکنون به‌صورت داوطلبانه در یک تیم پایه فعالیت می‌کند.

این پرونده سابقه‌ای پیش از شکایت مرکاو دارد. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۱۰۲۱ پنج بازیکن دیگر، از جمله گابریلا گارتون، دروازه‌بان پیشین تیم ملی آرژانتین، شکایت مشابهی ثبت کرده بودند.

کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی را تأیید کرد و محرومیت گواچی را پیشنهاد داد. با این حال، شعبه قضایی کمیته اخلاق فیفا به دلیل "کافی نبودن شواهد" او را تبرئه کرد. گارتون در واکنش به این حکم به سی‌ان‌ان گفت که اگر شهادت پنج بازیکن کافی نیست، پس به چه چیزی نیاز است.

ابعاد سیاسی پرونده و مسیر پیگیری

این پرونده اکنون ابعاد سیاسی نیز پیدا کرده است. آندره‌آ گواچی، همسر این مربی، با استناد به تبرئه همسرش در فیفا، در تدوین لایحه‌ای مشارکت کرده که مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی را تشدید می‌کند.

منتقدان هشدار داده‌اند که این لایحه در دولت راست‌گرای خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف می‌کند و قربانیان را از افشاگری منصرف خواهد کرد. مرکاو با وجود ترس از انتقام‌جویی، تأکید دارد که تا پایان این مسیر ایستاده و می‌خواهد ماجرا تمام شود تا بتواند در آرامش به زندگی‌اش ادامه دهد.