بررسی جدید نشان می‌دهد زنان بریتانیا با وجود سرمایه‌گذاری کمتر، بازدهی بلندمدت بیشتری دارند. تحلیل دلایل فرهنگی و روانی این تفاوت در رفتار مالی جنسیتی.

تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که زنان در بریتانیا با وجود نرخ مشارکت کمتر در بازارهای مالی، در بلندمدت بازدهی اندکی بالاتر از مردان کسب می‌کنند. با وجود این موفقیت نسبی، گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها حدود یک‌چهارم از زنان در این کشور اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، در حالی که این رقم برای مردان به حدود ۴۰ درصد می‌رسد. بررسی داده‌های مربوط به این روند، تفاوت‌های معناداری را در شیوه رفتار مالی و رویکرد جنسیتی‌ها به مدیریت سرمایه آشکار کرده است.

آمار مشارکت و تفاوت‌های ساختاری در بازار

بر اساس یک مطالعه جامع، تنها ۲۶ درصد از زنان بریتانیا در حال حاضر سرمایه‌گذاری می‌کنند. این درصد میان زنان زیر ۴۵ سال به ۲۳ درصد کاهش می‌یابد. در مقابل، ۴۱ درصد از تمام مردان بریتانیایی سرمایه‌گذاری می‌کنند و این میزان در میان مردان زیر ۴۵ سال نیز تقریباً ثابت و برابر با ۴۰ درصد است. این شکاف آشکار نشان می‌دهد که با وجود برابری قانونی، هنوز فاصله قابل توجهی در مشارکت مالی دو جنس وجود دارد.

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تجربه تلری ایوانز نمونه‌ای از موفقیت در این مسیر است. وی در سن ۲۵ سالگی شروع به پس‌انداز در یک حساب حمایتی برای خرید مسکن کرد و چند سال بعد یک حساب پس‌انداز بلندمدت مبتنی بر سرمایه‌گذاری افتتاح نمود. تلری ایوانز موفق شد تا ۳۳ سالگی مبلغ ۴۰ هزار پوند پس‌انداز کند که ۸ هزار پوند از آن از محل سود سرمایه‌گذاری‌هایش به دست آمده بود. این کارمند دولت اهل کاردیف، اوایل سال جاری همراه شریک زندگی‌اش از این پول برای پرداخت پیش‌پرداخت خرید خانه استفاده کرد.

دلایل فرهنگی و روانی تأثیرگذار بر رفتار مالی

گیلین فلمینگ، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری "مینت ونچرز" در بریتانیا که توسط زنان اداره می‌شود، تفاوت موجود را تا حد زیادی به عوامل فرهنگی نسبت می‌دهد. او معتقد است که از نظر تاریخی، مردان مسئول اصلی تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خانوادگی بوده‌اند و زنان سهم کمتری از ثروت را در اختیار داشته‌اند. با این حال، فلمینگ تأکید می‌کند که این وضعیت در حال تغییر است و پول و ثروت‌آفرینی از موضوعاتی نیست که زنان معمولاً درباره آن گفت‌وگو کنند.

جوانا فلوید، روان‌شناس کسب‌وکار در موسسه "ورک سایکالوجیستس" در لندن، دلایل عملکرد بهتر زنان را صبر و ریسک‌گریزی بیشتر آن‌ها می‌داند. او بیان می‌کند که مطالعات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران مرد بیشتر از زنان معامله می‌کنند و در پی بازده بالاترند، اما در واقعیت زنان بازده بیشتری به دست می‌آورند. این روان‌شناس تأکید می‌کند که خویشتن‌داری که در ابتدا مانع ورود زنان به بازار می‌شود، پس از ورودشان به بازار به آن‌ها پاداش می‌دهد.

بررسی شرکت فیدلیتی اینترنشنال نشان داده است که مشتریان زن این شرکت طی یک دوره سه‌ساله به بازده تجمعی ۵۰ درصدی دست یافته‌اند، در حالی که این رقم برای مردان ۴۷ درصد بوده است. داده‌های بانک بارکلیز نیز نشان می‌دهد که زنان تقریباً نصف تعداد معاملات مردان را انجام می‌دهند. این کاهش تعداد معاملات، یکی از عوامل کلیدی در دستیابی به بازدهی بالاتر در بلندمدت محسوب می‌شود.

تنوع سبد دارایی و اهداف بلندمدت سرمایه‌گذاری

گیلین فلمینگ همچنین اشاره می‌کند که زنان به‌شکل متنوع‌تری سرمایه‌گذاری می‌کنند. مردان به دلیل احتمال بازده بیشتر، بیشتر در شرکت‌های فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند، در حالی که زنان خواهان سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای گسترده‌تر هستند. این حوزه‌ها از خرده‌فروشی، مواد غذایی و نوشیدنی گرفته تا سلامت و زیبایی، فناوری‌های ویژه زنان و صنایع خلاق را شامل می‌شود. این تنوع‌بخشی به سبد دارایی، ریسک کلی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

آنا مک‌دونالد، مدیر راهبرد سرمایه‌گذاری در شرکت خدمات مالی "هارگریوز لنزداون"، موافق است که زنان شرکت‌هایی را که می‌خواهند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند، با دقت انتخاب می‌کنند. او بیان می‌کند که زنان در مقایسه با مردان، اهمیت بیشتری برای مقصد پولشان و تاثیری که ممکن است داشته باشد، قائل‌اند. آن‌ها همچنین می‌خواهند اطمینان پیدا کنند که سرمایه‌گذاری مورد نظر برای آن‌ها مناسب است و با ارزش‌های شخصی‌شان همسو است.

جما اسلینگو، متخصص بازنشستگی و سرمایه‌گذاری در شرکت "فیدلیتی اینترنشنال"، می‌گوید سرمایه‌گذاران زن بیشتر احتمال دارد سرمایه‌گذاری را با اهداف واقعی زندگی پیوند دهند. این اهداف شامل ایجاد پس‌انداز اضطراری و مراقبت از فرزندان است. باید توجه داشت که زنان در بریتانیا معمولاً به دلیل تداوم شکاف جنسیتی دستمزدها، پول کمتری برای سرمایه‌گذاری دارند و به طور متوسط درآمد کمتری کسب می‌کنند.

پیامدهای اقتصادی و راهکارهای آتی صنعت مالی

آنا مک‌دونالد معتقد است صنعت سرمایه‌گذاری باید در دسترس بودن، مرتبط بودن و هماهنگ نشان دادن سرمایه‌گذاری با اهداف و ارزش‌های شخصی مردم، عملکرد بهتری داشته باشد. او تأکید می‌کند که رسیدگی به این موضوع هم برای تاب‌آوری مالی بلندمدت زنان و هم برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود. این تغییر رویکرد می‌تواند به پر کردن شکاف موجود در مشارکت مالی جنسیتی کمک کند.

در نهایت، اگرچه زنان هنوز در اقلیت در بازارهای سرمایه‌گذاری هستند، اما داده‌ها نشان می‌دهد که رویکرد محتاطانه، صبورانه و متنوع‌ساز آن‌ها منجر به نتایج مالی بهتری در بلندمدت شده است. صنعت مالی با درک این تفاوت‌های رفتاری و فرهنگی می‌تواند محصولات و خدمات بهتری را برای جذب بیشتر زنان طراحی کند و به رشد پایدارتر اقتصادی کمک نماید.