شکاف گسترده در قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی معاملات مسکن در تهران

در ماه گذشته، متوسط قیمت در فایلهای در نوبت فروش آپارتمان در تهران به مترمربعی ۱۹۹ میلیون تومان رسید که نسبت به سال گذشته همین موقع رشد ۹۵ درصدی را حکایت میکند. این شاخص ۲۱.۵ درصد نسبت به فروردین افزایش پیدا کرد. اما کارنامه رسمی معاملات مسکن در اردیبهشت ماه، میانگین قیمت قطعی آپارتمانهای فروشرفته را مترمربعی ۱۵۷ میلیون تومان نشان میدهد. این شکاف ۲۷ درصدی در قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی معاملات مسکن، بیانگر رکود خرید بسیار سنگین و افزایش انتظارات تورمی در بازار مسکن است.
ماه گذشته متوسط قیمت در فایلهای در نوبت فروش آپارتمان در تهران به مترمربعی ۱۹۹ میلیون تومان رسید که نسبت به سال گذشته همین موقع رشد ۹۵ درصدی را حکایت میکند.
ماه گذشته این شاخص ۲۱.۵ درصد نسبت به فروردین افزایش پیدا کرد. اما کارنامه رسمی معاملات مسکن در اردیبهشت ماه، میانگین قیمت قطعی آپارتمانهای فروشرفته را مترمربعی ۱۵۷ میلیون تومان نشان میدهد. به این ترتیب، فاصله «قیمت مدنظر فروشنده» و «قیمت نهایی معاملات» در بازار مسکن به ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده که در مقایسه با «میانگین تاریخی» خود که حدود ۱۰ درصد است، از واگرایی شدید «انتظارات» در دو سمت عرضه و تقاضا حکایت دارد.
فروش زیر ۲ هزار واحد مسکونی در ماه، بیانگر «رکود خرید بسیار سنگین» است. بررسیها از میانگین تاریخی «فاصله قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی فروش» مسکن مشخص میکند، طی دستکم یک دهه گذشته، سطح قیمتهای پیشنهادی به طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر از سطح قیمتهای قطعی فروش بوده است. با این حال، در حال حاضر شکاف ۲ قیمت به ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده که به نظر میرسد این میزان فاصله تا پیشاز این وجود نداشته است.
هفت علت برای شکلگیری فاصله تاریخی بین قیمت پیشنهادی و قیمت فروش مسکن مطرح است
اقتصاد مسکن قیمت فروش تغییرات شکاف فاصله فروشندهها قیمت پیشنهادی قیمت قطعی فروش زیر ۲ هزار واحد مسکونی فاصله قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی فروش مسکن فعالیت یکسری بازارهای دارایی تقاضای سرمایهای انباشت انتظارات تورمی سطح قیمت دلاری مسکن سطح قیمت دلاری آپارتمان تورم تولید ساختمان قدرت خرید پایین تقاضا در برابر قیمتها رکود سنگین معاملات مسکن در اردیبهشت