شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد؛ معمای صنعت خودرو در تورم بالا

با وجود تورم ۵۰ درصدی، قیمت خودرو هنوز به صورت دستوری تعیین میشود. این سیاست باعث ایجاد رانت، کاهش سرمایهگذاری و افت کیفیت شده است. راهکارها شامل اصلاح قیمتگذاری همراه با حمایت هدفمند از مصرفکنندگان است.
بحث قیمتگذاری خودرو در ایران سالهاست که به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات اقتصاد ی تبدیل شده است. درحالیکه تورم سرسامآور، هزینههای تولید را به شدت افزایش داده، قیمت فروش خودرو همچنان بر اساس دستورالعملهای اداری تعیین میشود.
این شکاف بین واقعیتهای اقتصادی و سیاستهای قیمتگذاری، نه تنها به زیان خودروسازان تمام شده، بلکه مصرفکنندگان را نیز با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است. از یک سو، تولیدکنندگان با افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزدها و حملونقل دست و پنجه نرم میکنند و از سوی دیگر، قیمتهای تکلیفی اجازه جبران این هزینهها را نمیدهد. نتیجه این وضعیت، ایجاد رانت و دلالی گسترده در بازار خودرو است.
وقتی قیمت کارخانه به مراتب پایینتر از قیمت بازار آزاد باشد، خودرو به جای دستیابی به مصرفکننده واقعی، در دام واسطهها گرفتار میشود. این امر نه تنها عدالت را خدشهدار میکند، بلکه انگیزه سرمایهگذاری در تولید و بهبود کیفیت را نیز از بین میبرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ادامه این روند، صنعت خودرو را به سمت ورشکستگی و نابودی سوق خواهد داد.
آمارها نشان میدهد که زیان انباشته خودروسازان به رقمهای نجومی رسیده و این موضوع توان آنها را برای نوسازی خطوط تولید و ارائه محصولات باکیفیت کاهش داده است. برای خروج از این بحران، راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است. یکی از مهمترین آنها، حرکت به سمت قیمتگذاری شناور و رقابتی است. البته این کار باید همراه با حمایت هدفمند از دهکهای پایین جامعه صورت گیرد تا فشار معیشتی به آنها وارد نشود.
اعطای تسهیلات خرید، نوسازی خودروهای فرسوده و توسعه حملونقل عمومی از جمله اقداماتی است که میتواند بار سنگین قیمت خودرو را برای اقشار کمدرآمد کاهش دهد. همچنین، اصلاح ساختار مالکیتی خودروسازان و ورود بخش خصوصی میتواند رقابت را افزایش داده و بهرهوری را بالا ببرد. در نهایت، باید پذیرفت که صنعت خودرو مانند هر صنعت دیگری نیازمند سودآوری است.
اگر تولیدکننده نتواند متناسب با تورم، قیمت محصول خود را افزایش دهد، ناچار به کاهش کیفیت و کمتوجهی به تحقیق و توسعه خواهد شد. این موضوع در بلندمدت به ضرر مصرفکنندگان تمام میشود. بنابراین، اصلاح نظام قیمتگذاری و حرکت به سمت شفافیت و رقابت، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود صنعت خودرو به جای دلالی و واسطهگری، بر تولید و نوآوری متمرکز شود و نیازهای واقعی مردم را برآورده کند
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