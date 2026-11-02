شکاف سیاسی ترامپ: جنگ با ایران و تورم، تهدیدی برای کنترل کنگره

دونالد ترامپ با وجود اتمام دوران ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۴، با چالش‌های تورم، جنگ هشت‌ماهه با ایران و پرونده اپستین روبروست که کنترل کنگره را تهدید می‌کند.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، در دو سال پایانی حضور خود در کاخ سفید با بحران‌های شدیدی در زمینه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی روبرو است. اگرچه نتیجه انتخابات روز سه‌شنبه تعیین‌کننده میزان اختیارات اوست، اما ترامپ صرف‌نظر از آن، همچنان در مقام ریاست‌جمهوری باقی می‌ماند. با این حال، به نظر می‌رسد دوران نفوذ سیاسی او رو به پایان است و هرگونه پیروزی دموکرات‌ها در کنترل کنگره، او را به یک رئیس‌جمهوری کم‌اختیار تبدیل خواهد کرد.

پیامدهای جنگ با ایران برای رای‌دهندگان

جنگ با ایران که قرار بود تنها پنج هفته طول بکشد، اکنون به هشتمین ماه خود رسیده و به یک باتلاق سیاسی تبدیل شده است. استراتژیست‌های جمهوری‌خواه در محافل خصوصی اذعان می‌کنند که این درگیری به شدت به تلاش این حزب برای حفظ کنترل کنگره آسیب زده است. افزایش قیمت انرژی و خستگی رای‌دهندگان از جنگی که نزدیک به هشت ماه از آغاز آن می‌گذرد، فشار سنگینی بر نامزدهای جمهوری‌خواه وارد کرده است.

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شورشیان حوثی مورد حمایت ایران، حملاتی را علیه زیرساخت‌های نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی انجام داده‌اند که در یکی از آن‌ها یک شهروند آمریکایی کشته شده است. دفاع از جنگ در کارزارهای انتخاباتی برای جمهوری‌خواهان، به‌ویژه در ایالت‌هایی مانند آیووا و آلاسکا که گازوئیل نقشی اساسی در اقتصاد محلی آن‌ها دارد، دشوار شده است. بسیاری از نامزدهای جمهوری‌خواه علناً از موضع رئیس‌جمهوری درباره جنگ فاصله گرفته‌اند.

بحران تورم و وعده‌های برآورده نشده

افزایش قیمت‌ها خشم گسترده رای‌دهندگان را برانگیخته و ترامپ در عمل به وعده انتخاباتی خود برای کاهش هزینه‌های زندگی ناکام مانده است. پر کردن باک یک وانت معمولی فورد اف-۱۵۰ حدود ۱۰۰ دلار هزینه دارد، رقمی که نسبت به سال گذشته ۳۰ دلار افزایش یافته است. نرخ وام‌های مسکن به سطوحی رسیده که بازار خریدوفروش خانه را با رکود مواجه کرده است.

تورم در ژانویه ۲۰۲۵، زمانی که ترامپ ریاست‌جمهوری را آغاز کرد، سه درصد بود. این رقم تا سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد رسید. طی ۱۲ ماه گذشته، قیمت کالاها و خدمات مصرفی سریع‌تر از دستمزدها افزایش یافته و در نتیجه، قدرت خرید خانواده‌های متوسط کاهش پیدا کرده است. ترامپ در کمتر از دو سال تلاش کرده است ساختار اقتصاد آمریکا را از نو شکل دهد، اما مشکل مزمن تورم همچنان پابرجاست.

پرونده اپستین و شکاف در حزب جمهوری‌خواه

پیش از انتخابات ۲۰۲۴، پرونده‌های جفری اپستین به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در میان محافظه‌کاران تبدیل شد. دونالد ترامپ ابتدا با انتشار این اسناد مخالفت کرد و همین موضع باعث شد بسیاری از متحدانش از او فاصله بگیرند. این پرونده به ابزاری موثر برای نامزدهای دموکرات تبدیل شده است تا رقبای جمهوری‌خواه خود را مورد انتقاد قرار دهند.

در مقابل جمهوری‌خواهان می‌کوشند در شرایطی که مخالفت با اسرائیل در میان دموکرات‌ها افزایش یافته است، حمایت رای‌دهندگان یهودی را جلب کنند. با این حال، بسیاری از استراتژیست‌ها درباره موفقیت این تلاش تردید دارند. افزون بر این، مخالفت با اسرائیل در داخل خود حزب جمهوری‌خواه نیز رو به افزایش است.

سناریوهای پس از انتخابات و تحولات سیاسی

اگر دموکرات‌ها کنترل کنگره را دوباره به دست بگیرند، دونالد ترامپ ناچار خواهد شد باقی‌مانده دوران ریاست‌جمهوری خود را در موقعیت یک رئیس‌جمهوری کم‌اختیار سپری کند. او توانایی محدودی برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود خواهد داشت. اگر نتایج انتخابات مطابق میل ترامپ نباشد، او ممکن است به دنبال آغاز تحقیقات درباره ادعای تقلب انتخاباتی باشد.

انتخابات میان‌دوره‌ای صرفا همه‌پرسی درباره عملکرد رئیس‌جمهوری نیست، بلکه رای‌گیری درباره تصمیم او برای کشاندن آمریکا به یک درگیری خارجی دیگر نیز هست. این درگیری روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود و ترامپ وارد هشتمین ماه جنگ با ایران شده است. ترامپ اغلب از درگیری خاورمیانه به‌عنوان یک "انحراف کوچک" یاد می‌کند تا اهمیت نقض وعده خود درباره پایان دادن به جنگ‌های خارجی را کم‌رنگ جلوه دهد، اما این جنگ به یکی از اشتباه‌های سیاسی مهم دولت او تبدیل شده است.