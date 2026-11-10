شکاف عمیق کابینه ترامپ بر سر جنگ یا دیپلماسی با ایران

گزارش اکسیوس از اختلاف شدید میان مایک ونس و پیت هگست در کاخ سفید درباره استراتژی ایران؛ هلندی‌ها در آستانه رأی‌گیری استیضاح.

گزارش جدید منتشر شده در رسانه اکسیوس از اختلاف نظر عمیق و استراتژیک در سطح عالی کابینه آمریکا خبر می‌دهد که مستقیماً خط‌مشی واشنگتن را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تحت‌الشعاع قرار داده است. این گزارش آشکار می‌کند که مایک ونس ، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به شدت از راهکارهای دیپلماتیک و مذاکره با تهران حمایت می‌کند، در حالی که پیت هگست ، وزیر دفاع این کشور، طرفدار قاطع ازسرگیری عملیات نظامی است. این شکاف دیدگاهی نشان‌دهنده بحران در یکپارچگی تصمیم‌گیری‌های امنیتی دولت دونالد ترامپ است.

تضاد راهبردی در کابینه ترامپ

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در پاسخ به فشارهای فزاینده سیاسی برای کنار رفتن از سمت خود، موضع‌گیری تهاجمی و دفاعی از عملکرد گذشته و حال خود اتخاذ کرده است. او استیضاح احتمالی توسط مجلس نمایندگان را نه یک تهدید، بلکه فرصتی برای دفاع از منطق جنگ علیه ایران می‌داند. هگست معتقد است که این رویکرد در واقعیت، کشور را قدرتمندتر کرده و با وجود انتقادات، ادامه آن را ضروری می‌داند. او ادعا می‌کند که عملکردش مورد قضاوت نادرست رسانه‌ها و برخی اعضای کنگره قرار گرفته و این بی‌عدالتی را محکوم کرده است.

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فشار دموکرات‌ها برای برکناری هگست

حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، به صراحت اعلام کرده است که خواهان برکناری فوری پیت هگست به دلیل نقض آشکار قانون اساسی و فرار از مجازات‌های قانونی است. جفریز با لحنی تند تصریح کرده است که عملکرد هگست برای مردم آمریکا فاجعه‌بار بوده و او را بی‌کفایت‌ترین وزیر جنگ در تاریخ ایالات متحده می‌داند. این مقام ارشد دموکرات‌ها خاطرنشان ساخته که از بهار سال ۲۰۲۵ بارها از دونالد ترامپ خواسته وزیر دفاع را برکنار کند و امیدوار است طی هفته جاری این کابوس ملی به پایان برسد. وی هشدار داده که اگر ترامپ هگست را اخراج نکند، دموکرات‌ها مأموریت استیضاح را با قاطعیت اجرا خواهند کرد.

دو راهبرد متفاوت: دیپلماسی یا جنگ

اختلاف نظر میان مایک ونس و پیت هگست تنها یک نزاع شخصی نیست، بلکه نمایانگر دو راهبرد کاملاً متضاد برای مقابله با تهران است. ونس به عنوان طرفدار دیپلماسی، بر لزوم توافق و کاهش تنش‌ها تأکید دارد، در حالی که هگست بر بازگشت به سیاست فشار حداکثری و استفاده از زور نظامی پافشاری می‌کند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در حاشیه نشست‌های گروه هفت در پاریس از هگست دفاع کرد و مدعی شد که هگست فردی بسیار باهوش است و همکاری تنگاتنگی با او دارد. روبیو افزود که اولین عامل در تعیین سیاست‌های خارجی آمریکا، رئیس‌جمهور این کشور است و تلاش‌ها برای استیضاح وزیر جنگ ناعادلانه به نظر می‌رسد.

پیامدهای سیاسی برای دولت ترامپ

تحلیلگران هشدار می‌دهند که دفاع تهاجمی پیت هگست از سیاست‌های جنگی، می‌تواند در نهایت به زیان دولت دونالد ترامپ تمام شود. این شکاف آشکار در کاخ سفید، اعتبار دیپلماسی آمریکا را در خاورمیانه تضعیف کرده و شانس هرگونه توافق پایدار را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، روزنامه‌های اسرائیلی نیز اعتراف کرده‌اند که قمار بنیامین نتانیاهو بر سر ایران به ضرر منافع تل‌آویو و واشنگتن تمام شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که بی‌ثباتی در ساختار امنیتی آمریکا، زمینه‌ساز تشدید تنش‌های منطقه‌ای و پیچیدگی‌های سیاسی برای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه خواهد شد.