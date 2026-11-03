نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد دموکرات‌ها با افزایش حمایت عمومی، شانس بالایی برای بازپسگیری کنگره دارند. کاهش محبوبیت دونالد ترامپ و نارضایتی اقتصادی، معادلات انتخابات میان‌دوره‌ای را پیچیده کرده است.

آمریکایی‌ها روز سه‌شنبه سوم نوامبر (۱۲ آبان) برای تعیین ترکیب جدید کنگره به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این رویداد سیاسی سرنوشت‌ساز شامل تعیین تکلیف تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی سنا خواهد بود. جمهوری‌خواهان که هم‌اکنون کنترل هر دو مجلس را در اختیار دارند، با چالشی جدی برای حفظ اکثریت خود مواجه شده‌اند.

کاهش شدید محبوبیت ترامپ در نظرسنجی‌ها

نتایج نظرسنجی مشترک رویترز و مؤسسه ایپسوس که از ۲۲ تا ۲۶ اکتبر انجام شد، نشان می‌دهد ۵۳ درصد رأی‌دهندگان محتمل از نامزدهای دموکرات مجلس نمایندگان حمایت می‌کنند. در مقابل، تنها ۴۴ درصد از رای‌دهندگان از جمهوری‌خواهان پشتیبانی کرده‌اند. میزان رضایت عمومی از عملکرد دونالد ترامپ در این آمار تنها ۳۲ درصد ثبت شده است.

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این داده‌ها حکایت از دشوارتر شدن شرایط سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا در آستانه نخستین انتخابات میان‌دوره‌ای دومین دوره ریاست‌جمهوری او دارد. نارضایتی گسترده از وضعیت اقتصادی و پیامدهای جنگ علیه ایران، از عوامل اصلی این تغییر گرایش رأی‌دهندگان هستند.

تحلیل رقابت در مجلس نمایندگان و پنسیلوانیا

مجلس نمایندگان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت انتخاباتی امسال است و جمهوری‌خواهان با اکثریتی محدود وارد این مسابقه شده‌اند. مؤسسه "کوک پولیتیکال ریپورت" در ارزیابی ۳۰ اکتبر خود، وضعیت ۱۲ حوزه دیگر مجلس نمایندگان را به سمت دموکرات‌ها تغییر داد. بر اساس این ارزیابی، ۲۲۲ حوزه در دسته‌های مساعدتر برای دموکرات‌ها قرار گرفته‌اند.

تغییر وضعیت حوزه‌هایی در پنسیلوانیا، کلرادو و نیویورک نشان می‌دهد که رقابت تنها به مناطقی محدود نمانده که همواره میان دو حزب دست‌به‌دست شده‌اند. در پنسیلوانیا، حوزه تحت نمایندگی "برایان فیتزپاتریک" و در کلرادو، حوزه تحت نمایندگی "جف کرنک"، از وضعیت "متمایل به جمهوری‌خواهان" به "رقابت برابر" تغییر یافته‌اند.

با این حال، تغییر مرزبندی حوزه‌های انتخابیه در ایالت‌های مختلف، از جمله تگزاس و فلوریدا، یکی از عوامل مؤثر بر نتیجه نهایی خواهد بود. جمهوری‌خواهان تلاش کرده‌اند از طریق بازترسیم نقشه حوزه‌ها موقعیت انتخاباتی خود را تقویت کنند، اما تغییر گرایش رأی‌دهندگان می‌تواند بخشی از مزایای مورد انتظار این اقدام را کاهش دهد.

پیچیدگی‌های رقابت در سنای آمریکا

رقابت برای کنترل سنا پیچیده‌تر است و جمهوری‌خواهان با در اختیار داشتن ۵۳ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی این مجلس، از اکثریت برخوردارند. دموکرات‌ها برای تغییر آن به افزایش خالص چهار کرسی نیاز دارند. با این حال، افزایش رقابت در ایالت‌هایی که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ با اختلاف قابل توجهی پیروز شده بود، محاسبات اولیه دو حزب را تغییر داده است.

در تگزاس، "جیمز تالاریکو" نامزد دموکرات، در برابر "کن پکستون" نامزد جمهوری‌خواه قرار گرفته است. بر اساس نظرسنجی سی‌ان‌ان که از ۲۰ تا ۲۷ اکتبر انجام شد، تالاریکو دموکرات با ۴۹ درصد حمایت در برابر ۴۳ درصد پکستون جمهوری‌خواه قرار دارد. در مقابل، نظرسنجی مؤسسه کوانتوس اینسایتس که از ۲۶ تا ۲۸ اکتبر انجام شد، پکستون را با ۴۹ درصد در برابر ۴۸ درصد تالاریکو نشان می‌دهد.

اهمیت تگزاس تنها به نزدیکی رقابت محدود نیست. جمهوری‌خواهان بیش از سه دهه است در انتخابات سراسری ایالتی این منطقه دست بالا را دارند. اما نارضایتی اقتصادی، تغییر رفتار بخشی از رأی‌دهندگان لاتین‌تبار و حاشیه‌های سیاسی کن پکستون، رقابت کنونی را متفاوت کرده است.

تحولات ژئوپلیتیک و آینده سیاست آمریکا

"نیت سیلر" تحلیلگر شناخته‌شده انتخابات آمریکا در گفت‌وگوی اخیر خود با "عزرا کلاین" توضیح داد که تغییر مرزبندی حوزه‌ها و تمرکز جغرافیایی رأی‌دهندگان هم‌فکر، تعداد حوزه‌های واقعاً چرخشی را نسبت به گذشته کاهش داده است. بنابراین تغییر گسترده حمایت حزبی در سطح ملی لزوماً به همان نسبت در تعداد کرسی‌های مجلس نمایندگان آمریکا بازتاب پیدا نمی‌کند.

در اوهایو نیز طبق نظرسنجی دانشگاه سافک که از ۲۱ تا ۲۶ اکتبر انجام شد، "شرود براون" نامزد دموکرات با ۴۷ درصد در برابر ۴۴ درصد "جان هاستد" نامزد جمهوری‌خواه قرار گرفته است. در کانزاس نیز نظرسنجی سی‌ان‌ان که ۲۹ اکتبر منتشر شد، حمایت ۴۹ درصدی از آدام همیلتون نامزد دموکرات و ۴۵ درصدی از راجر مارشال سناتور جمهوری‌خواه را ثبت کرده است.

آیووا و آلاسکا نیز از دیگر ایالت‌هایی هستند که رقابت سنا در آنها نزدیک شده است. در مقابل، جمهوری‌خواهان برای تصاحب کرسی تحت کنترل دموکرات‌ها در میشیگان تلاش می‌کنند و در مین نیز "سوزان کالینز" سناتور جمهوری‌خواه باید از کرسی خود در ایالتی دفاع کند که در انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر به دموکرات‌ها گرایش دارد.