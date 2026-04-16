نبود طراحی روایت و تأخیر در اطلاع‌رسانی، عرصه را برای سوءتفاهم و پر شدن خلأ اطلاعاتی با روایت‌های رقیب در مذاکرات باز گذاشته است. دستگاه رسانه‌ای کشور نیازمند بازنگری در رویکرد ارتباطی خود برای مدیریت افکار عمومی است.

نقص اساسی در اطلاع‌رسانی پیرامون مذاکرات ، در فقدان یک طراحی روایت منسجم و عملیاتی نهفته است. دستگاه رسانه‌ای ما هنوز نتوانسته است میان اقتضائات محرمانگی دیپلماتیک و ضرورت پاسخ‌گویی به افکار عمومی تمایز روشنی قائل شود؛ این ناتوانی منجر به ایجاد خلأهای اطلاعاتی می‌شود که به‌سرعت توسط روایت ‌های رقیب، به‌ویژه روایت ‌های رسانه‌های خارجی، پر می‌گردند.

اتفاقی که در نمونه مذاکرات اخیر در اسلام‌آباد شاهد آن بودیم، صرفاً محدود به عدم برگزاری یک نشست مطبوعاتی نبود، بلکه مهم‌تر از آن، عدم تعریف یک نقطه مرجع رسمی برای تثبیت و تبیین روایت بود. در چارچوب استانداردهای حرفه‌ای رسانه‌ای، هر مذاکره مهم نیازمند یک چرخه ارتباطی از پیش تعریف شده است که شامل مراحل پیش‌نشست برای تبیین دستورکار، پس‌نشست برای تشریح دستاوردها و نقاط اختلاف، و در نهایت، پاسخ‌گویی کنترل‌شده به پرسش‌های رسانه‌ها است. متأسفانه، این چرخه به‌صورت منسجم و اثربخش در مورد مذاکرات ما اجرا نشد. در نتیجه، مخاطب و شهروند عام، در مورد خط قرمزهای تعیین شده، میزان عقب‌نشینی‌ها و ماهیت دقیق اختلافات، اطلاعات شفافی در اختیار ندارد. در دور دوم این مذاکرات، این ضعف به سطحی عمیق‌تر رسید، جایی که ابهام درباره پیش‌شرط‌های مطرح شده، از جمله موضوع محاصره دریایی یا پرونده لبنان، مخاطب را در یک خلأ ادراکی عمیق فرو برد. زمانی که چارچوب روایت داخلی به‌درستی تعریف و تبیین نشود، هرگونه خبر منتشر شده از سوی منابع خارجی به‌طور خودکار به مرجع اصلی تفسیر تبدیل می‌گردد. این همان دلیلی است که باعث می‌شود افکار عمومی، ناخواسته، مذاکرات را از دریچه دید رسانه‌های آمریکایی نظاره کند و اخباری مانند آنچه در رسانه‌هایی چون آکسیوس منتشر می‌شود را به‌عنوان نقطه اتکا و تفسیر خود در نظر بگیرد، حتی اگر این اخبار مغرضانه یا فاقد صحت باشند. مشکل دیگر، اتکای بیش از حد به صدور بیانیه‌های صرف، به‌جای تلاش برای اقناع افکار عمومی است. بیانیه ابزاری برای ثبت مواضع است، نه ابزاری برای مدیریت مؤثر افکار عمومی. اقناع نیازمند ترجمه پیچیدگی‌های فنی و دیپلماتیک مذاکرات به زبانی قابل فهم برای عموم، با استفاده از مثال‌های ملموس، اعداد و سناریوهای روشن است. مخاطب این پرسش‌های منطقی را مطرح می‌کند: اگر شرط مطرح شدن موضوع لبنان، چه تغییری در معادلات و بازی ایجاد کرد؟ اگر اختلافی در مورد تنگه هرمز وجود دارد، سناریوهای احتمالی پیش رو چیست؟ این‌ها پرسش‌هایی مشروع و به‌حق هستند که نیازمند پاسخ‌های دقیق و مستدل، نه کلی‌گویی‌های مبهم و دوپهلوی رسانه‌ای، می‌باشند. تردیدی نیست که تیم مذاکره‌کننده، پاسخ‌های منطقی و قابل دفاعی برای این پرسش‌ها در اختیار دارد، اما زمانی که این پاسخ‌ها به‌شکل صحیح و به‌موقع به افکار عمومی منتقل نشوند، عرصه تفسیر به رسانه‌های معاند یا برخی جریان‌های تندرو داخلی واگذار می‌شود. در نتیجه، روایت‌هایی شکل می‌گیرد که لزوماً همسو با منافع ملی نیست و می‌تواند به منافع کشور آسیب برساند. نکته کلیدی‌تر، تأخیر در انتشار روایت است. در فضای رسانه‌ای پویا و پرتلاطم امروز، هر روایتی که با تأخیر منتشر شود، عملاً اعتبار و اثربخشی خود را از دست می‌دهد. زمانی که طرف مقابل با سرعت عمل کرده و روایت خود را در لحظه انتشار می‌دهد و ما چندین ساعت یا حتی چند روز بعد واکنش نشان می‌دهیم، در واقع عرصه را برای تأثیرگذاری طرف مقابل خالی کرده‌ایم. روایت، اگر پیش‌دستانه و فعال نباشد، ناگزیر به موضع دفاعی و کم‌اثر تبدیل خواهد شد. به عنوان مثال، ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در حوالی ساعت ۴ صبح، بدون کوچکترین اتلاف وقت، نشست خبری برگزار کرد و نخستین روایت از مذاکرات را که طبیعتاً همسو با منافع آمریکا بود، به افکار عمومی جهان مخابره کرد. در مقابل، برخی رسانه‌های داخلی تازه پس از آن به فکر تأیید یا تکذیب آن اخبار افتادند. این موضوع نشان می‌دهد که اگر روایت پیش‌دستانه نباشد، اجباراً حالت تدافعی به خود گرفته و کم‌اثر خواهد بود. مشاهدات میدانی و گفتگو با اقشار مختلف مردم، این شکاف عمیق اطلاع‌رسانی را به‌خوبی نمایان می‌سازد. بدنه اجتماعی جامعه نه در تقابل با تصمیمات نظام است و نه به دنبال حاشیه‌سازی؛ مسئله اصلی، فقدان اطلاعات شفاف و کافی است. البته در این میان، جریان‌هایی نیز وجود دارند که اساساً بنایی برای فهمیدن و پذیرش واقعیت ندارند و با هیچ توضیحی اقناع نمی‌شوند، اما تمرکز بحث ما بر این گروه نیست. محل بحث ما، مردمی هستند که در این مدت، در کف خیابان‌ها ایستادند و با حضور خود، حمایت خود را از نظام نشان دادند. این خلأ اطلاعاتی، در میان همین بدنه مردمی، به‌سرعت به نگرانی تبدیل می‌شود و اگر این نگرانی‌ها به‌موقع و با پاسخ‌های دقیق برطرف نگردند، به‌تدریج می‌تواند به بی‌اعتمادی منجر شود. برای تمام دغدغه‌ها و پرسش‌های مردم، پاسخ‌های منطقی و عقلانی وجود دارد، اما این پاسخ‌ها به‌درستی به زبان رسانه‌ای ترجمه نشده و در زمان مناسب به افکار عمومی منتقل نمی‌گردند. تا زمانی که برای مذاکرات، یک معماری روایت دقیق تعریف نشود؛ معماری که شامل یک سخنگوی واحد، معتبر، مسلط، سریع، هوشمند و آشنا به منطق رسانه‌ها باشد، همراه با زمان‌بندی روشن، پیام‌های شفاف و قابل فهم، ابتکار عمل در عرصه روایت همچنان در اختیار طرف مقابل باقی خواهد ماند و ما تنها در مقام واکنش‌دهنده خواهیم بود





