شکاف ثروت میان سالمندان اروپایی بسیار زیاد است؛ ثروت خالص میانه خانوارهای 74-65 ساله در لوکزامبورگ 1.22 میلیون یورو است، در لتونی فقط 36300 یورو. این ارقام نشان می‌دهد مسکن، مستمری و حمایت خانوادگی امنیت بازنشستگی را شکل می‌دهد. ثروت در دوران بازنشستگی در سراسر اروپا تفاوتهای چشمگیری دارد و استانداردهای زندگی را بسیار فراتر از آنچه صرفا درآمد بازنشستگی می‌تواند فراهم کند شکل می‌دهد.در برخی کشورها، ثروت خانوارهای سالمند بیش از 30 برابر ثروت خانوارهای سالمند در برخی کشورهای دیگر است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسکن، مستمریها و حمایت خانوادگی چگونه می‌تواند امنیت مالی در سالهای پایانی عمر را شکل دهد.

شکاف ثروت میان سالمندان اروپایی بسیار زیاد است؛ ثروت خالص میانه خانوارهای 74-65 ساله در لوکزامبورگ 1.22 میلیون یورو است، در لتونی فقط 36300 یورو.

این ارقام نشان می‌دهد مسکن، مستمری و حمایت خانوادگی امنیت بازنشستگی را شکل می‌دهد. ثروت در دوران بازنشستگی در سراسر اروپا تفاوتهای چشمگیری دارد و استانداردهای زندگی را بسیار فراتر از آنچه صرفا درآمد بازنشستگی می‌تواند فراهم کند شکل می‌دهد. در برخی کشورها، ثروت خانوارهای سالمند بیش از 30 برابر ثروت خانوارهای سالمند در برخی کشورهای دیگر است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسکن، مستمریها و حمایت خانوادگی چگونه می‌تواند امنیت مالی در سالهای پایانی عمر را شکل دهد





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