علی قلیزاده ستاره لخ پوزنان به دلیل مصدومیت شدید رباط صلیبی شانس حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد و همتیمیهایش با حرکتی نمادین حمایت خود را از او اعلام کردند.
دنیای فوتبال همواره با اتفاقات پیشبینی نشدهای همراه است که گاهی میتواند سرنوشت یک بازیکن حرفهای را در حساسترین مقاطع دوران ورزش یاش تغییر دهد. علی قلیزاده، وینگر بااستعداد و پرانرژی تیم ملی فوتبال ایران ، اکنون با یکی از تلخترین تجربههای دوران حرفهای خود روبروست.
او که در فصل جاری میلادی فرم فوقالعادهای داشت و توانست با نمایشهای درخشان خود در لیگ لهستان، توجه بسیاری از استعدادیابان و باشگاههای بزرگ اروپایی را به خود جلب کند، حالا به دلیل یک مصدومیت شدید و پیشبینی نشده از ناحیه رباط صلیبی، غایب قطعی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود. این مصدومیت که در جریان یکی از بازیهای باشگاهی او با لخ پوزنان رخ داد، نه تنها رویای حضور در یکی از بزرگترین رقابتهای باشگاهی و ملی را از او گرفت، بلکه او را در وضعیتی قرار داد که برای ماهها از میادین دور باشد.
رباط صلیبی برای هر فوتبالیستی یک کابوس است، چرا که روند بهبودی آن زمانبر است و بازگشت به سطح قبلی آمادگی جسمانی نیازمند صبر، تلاش زیاد و تمرینات سخت فیزیوتراپی است. قلیزاده که در اوج آمادگی قرار داشت و میتوانست یکی از مهرههای کلیدی در سیستم تاکتیکی تیم ملی باشد، اکنون باید با این واقعیت سخت کنار بیاید که در بدترین زمان ممکن، بدترین آسیب احتمالی برای یک بازیکن فوتبال را تجربه کرده است.
از دیدگاه استراتژیک و مسیر پیشرفت حرفهای، این اتفاق برای علی قلیزاده بسیار دردناکتر است. او امیدوار بود که حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ و نمایش موفق در این تورنمنت بزرگ، به عنوان یک پل ارتباطی و فرصتی طلایی برای ترنسفر به باشگاههای تراز اول اروپا مورد استفاده قرار گیرد. در دنیای فوتبال مدرن، جام جهانی ویترین بزرگی است که بازیکنان با درخشش در آن میتوانند قراردادهای میلیونی و انتقالاتی سرنوشتساز را تجربه کنند.
اما حالا با این مصدومیت، نه تنها حضور در آمریکا برای او ناممکن شده، بلکه بخش قابل توجهی از نیم فصل اول لیگ آتی نیز از دست خواهد رفت. این یعنی او در دورهای که باید در اوج جذابیت برای خریداران خارجی باشد، در اتاقهای درمان و سالنهای توانبخشی حضور خواهد داشت. با این حال، تاریخ فوتبال نشان داده است که بسیاری از بازیکنان پس از مصدومیتهای شدید، با ارادهای پولادین بازگشتهاند و حتی قویتر از قبل ظاهر شدهاند.
اکنون تمام تمرکز قلیزاده باید بر روی ریکاوری باشد تا بتواند در آیندهای نزدیک دوباره با همان شور و اشتیاق به مستطیل سبز بازگردد و جایگاه خود را در ترکیب تیم ملی تثبیت کند. در کنار این غم شخصی، واکنش همتیمیهای علی قلیزاده در تیم ملی فوتبال ایران، جنبهای انسانی و احساسی به این خبر تلخ بخشید.
بازیکنان تیم ملی که پیوندی عمیق با یکدیگر دارند، در دیداری درونتیمی که عصر امروز برگزار شد، اقدامی نمادین انجام دادند تا حمایت خود را از دوست و همرزمشان نشان دهند. آنها پیش از شروع مسابقه، در یک عکس دستهجمعی، پیراهن شماره قلیزاده را در میان خود گرفتند و با این حرکت به او پیام دادند که اگرچه جسمش در کنار آنها نیست، اما جایگاهش در قلب آنها و در ترکیب تیم ملی همواره محفوظ است.
این gesture یا حرکت نمادین، نشاندهنده روحیه تیمی بالای بازیکنان تحت هدایت امیر قلعهنویی است. قلیزاده که پیش از این تجربه حضور در جام جهانی را داشت و به احتمال بسیار زیاد در لیست نهایی قلعهنویی برای اعزام به آمریکا جای میگرفت، حالا باید از دور شاهد رقابتهای همتیمیهایش باشد.
فقدان چنین بازیکنی که توانایی بازی در جناحین و خلق موقعیتهای حساس را دارد، بدون شک خلائی را در ترکیب تیم ملی ایجاد میکند که کادر فنی باید برای پر کردن آن به دنبال جایگزینانی با همان کیفیت و انرژی باشد. اکنون همه طرفداران فوتبال ایران و جامعه ورزشی امیدوارند که علی قلیزاده با حمایت خانواده، باشگاه و تیم ملی، هرچه سریعتر از این دوران سخت عبور کرده و دوباره لبخند پیروزی را بر لب داشته باشد
