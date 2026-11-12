شوک در تاشکند؛ شکست سه بر دو ازبکستان مقابل روسیه در بازی دوستانه

تیم ملی فوتبال ازبکستان در ورزشگاه پاختاکور تاشکند و در دیداری دوستانه با نتیجه سه بر دو مغلوب روسیه شد. تحلیل کامل جزئیات و گل‌های این مسابقه.

تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و روسیه امشب در یک دیدار دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند. این مسابقه پرحاشیه در ورزشگاه پاختاکور تاشکند برگزار شد.

در نهایت تیم میزبان با نتیجه سه بر دو شکست خورد. نتیجه این بازی نشان‌دهنده تغییرات سریع و دراماتیک در جریان مسابقه بود.

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شروع طوفانی ازبکستان و پیشرفت سریع

ازبکستان آغاز مسابقه را با غافلگیری و زودبازگویی به گل شروع کرد. در دقیقه چهارم بازی، ارسال کرنر از سوی عزیزجان جانی‌اف وارد محوطه جریمه شد.

این توپ به پای ویکتور ملیوخین، مدافع تیم ملی روسیه برخورد کرد و به سمت دروازه حریف رفت. این گل به خودی باعث شد ازبکستان زودتر از انتظار به پیروزی برسد.

مدافعان روسیه در شروع بازی دچار آشفتگی شدند. میزبان توانست با حفظ برتری یک بر صفر، نیمه نخست را با اطمینان به پایان برساند.

دوبله کردن فاصله توسط ازبکستان در نیمه دوم

فاصله تنها یک دقیقه از آغاز نیمه دوم بود که ازبکستان دوباره دروازه را گشود. بهروز کریموف نقشه‌کش این حملات جدید بود.

او پاس داستان‌بک حمداموف را دریافت کرد و با یک حرکت فریبنده مدافعان حریف را از جریان بازی خارج کرد. سپس با ضربه‌ای دقیق زمینی، توپ را به گوشه دروازه فرستاد.

دروازه‌بان روسیه ماتوی سافونوف هیچ دفاعی از خود نشان نداد. این گل فاصله را به دو گل رساند و امیدهای میزبان را برای یک پیروزی مهم تقویت کرد.

نیکولای کوملیچنکو بازی را کاملاً تغییر داد

ورود نیکولای کوملیچنکو در دقیقه ۶۶ سرنوشت بازی را عوض کرد. این مهاجم روسیه بلافاصله تاثیر خود را نشان داد.

کوملیچنکو چهار دقیقه بعد از تعویض شدن، از اشتباه محمدرسول عبدالمجیدوف سوء استفاده کرد. او با ضربه‌ای دقیق توانست اختلاف را به یک گل کاهش دهد.

تیم روسیه با فشار بیشتر وارد بازی شد. ناهماهنگی در دفاع ازبکستان فرصت جدیدی را برای میهمان فراهم کرد. در دقیقه ۷۵ کوملیچنکو دوباره درخشید.

الکسی میرانچوک و تکمیل کمبک تاریخی روسیه

دانیل کروگووی از جناح چپ ارسال قدرتمندی در مرکز محوطه جریمه انجام داد. این توپ مستقیماً به سراغ الکسی میرانچوک رفت.

میرانچوک با وجود حضور چند مدافع ازبکستان، توپ را کنترل و با ضربه‌ای زمینی نتیجه را سه بر دو کرد. این ضربه تکمیل‌کننده کمبک تیم روسیه بود.

ازبکستان در دقایق پایانی توان تغییر نتیجه را از دست داد. الدر شومورودوف و عباس‌بک فیض‌الله‌اف در دقیقه ۸۰ تعویض شدند.

رستم آشورماتوف روی نیمکت بود اما بازی نکرد. اودیل خامبروبکوف نیز به دلیل مصدومیت حضور نداشت. ازبکستان شکست در خانه را تجربه کرد.